Politiets to uniformerte elbiler endelig ute i aktiv tjeneste: Godt fornøyd med testingen så langt

GODE ERFARINGER: Anders Sundet i Politiets Fellestjenester, som kjøper inn utstyret til politiet i Norge, forteller om gode erfaringer med politiets to uniformerte elektriske politibiler så langt. Bildet ble tatt på EVS35 for noen uker siden, men nå er begge bilene ute i operativ tjeneste. Foto og video: Jamieson Pothecary/elbil.no

Nå har politiet bestilt ytterligere to eVitoer, før de avgjør hvor mye de skal satse på elbiler fremover.

Her på elbil.no har vi skrevet flere artikler om politiets satsing – men noen vil heller nok heller si manglende sådan – på elektriske tjenestebiler.

Men på den store elektromobilitetskonferansen EVS35 som nylig fant sted på Nova Spektrum, så vi faktisk den ene av de to uniformerte el-politibilene som finnes her i landet.

Gode erfaringer fra testingen – nå er de ute i trafikken

På EVS35 snakket elbil.no-journalist Rune Nesheim med Anders Sundet i Politiets Fellestjenester (PFT).

Det er PFT som står for innkjøpene til politiet i Norge, deriblant sivile og uniformerte politibiler.

Han forteller i videointervjuet under om erfaringene politiet har gjort seg under testingen av elbilene som operative kjøretøy:

Erfaringene så langt er gode, ifølge Sundet – og i slutten av juni ble dermed begge bilene satt inn i aktiv tjeneste.

Sundet forteller at nå har PFT bestilt ytterligere to politibiler av samme type, Mercedes-Benz eVito.

Denne gang i form av to celle-biler – altså en god, gammeldags elektrisk «svartemarje».

Tøffe tester: – Veldig fornøyd

Anders Sundet i PFT forteller at elbilene er testet på samme måte som de prøver ut fossildrevne bilmodeller.

Blant annet er de kjørt fullastet med sandsekker slik at de oppnår bilens tillatte totalvekt under testingen:

– Vi har testet dem på isbane og vanlig tørr asfaltbane, med rundt 560 kilo sand om bord.

Forsøkene inkluderer bremsetester, unnamanøvere, unnamanøvere med brems, slalåm og akselerasjonstester.

– Foreløpig viser tallene at elbilen klarer seg ganske bra, selv med høyere egenvekt enn fossilutgaven og kun forhjulstrekk, sier Sundet.

– Det lave tyngdepunktet gjør at bilen oppfører seg veldig forutsigbart, og vi er veldig fornøyd med testene.

FORNØYD MED ELBILENE SÅ LANGT: Anders Sundet i Politiets Fellestjenester.

Vil se an erfaringene

Hva så med rekkevidden, har den vært tilfredsstillende for politiet så langt?

– Det er som med elbiler generelt, når det er kaldt og farten er høy, faller rekkevidden. Men når vi kjører helt normalt i fartsgrensen, ligger vi omtrent på den oppgitte WLTP-rekkevidden for modellen, som er 36 mil.

Nå skal Politiets fellestjenester i første omgang få de to nye eVitoene de har bestilt klargjort og ut i tjeneste.

– Så vil vi bruke erfaringene våre så langt før vi bestemmer oss for hva vi går for ved neste anskaffelsesrunde. Den avtalen vi har i dag, går ut i 2027, opplyser Sundet.

Skjer mer i utlandet enn i Norge

Politiet rykker altså fremdeles sakte fremover når det gjelder elbil.

På tross av at Norge generelt er i tet elbilmessig, er det annerledes når det gjelder politibiler.

Faktisk ser det ut til at politiet i mange andre land er mer nysgjerrige på elbilens muligheter og fortrinn enn politiet i Norge er.

Stadig kan man lese utenlandske nyhetssaker om hvorfor fremtidens politibiler er elektriske, og artikler om diverse nye elbilmodeller som testes ut i uniformert tjeneste hos politiet i ulike deler av verden.

Elbilene som har vært tatt i bruk som politibiler har vært alt fra ulike Tesla-modeller til BMW-er, Hyundaier og til og med gode, gamle Nissan Leaf. Og i høst ble det kjent at Fords Mustang Mach-E hadde bestått den strenge «Michigan State Police 2022 model year evalutation».

Michigan er en av to stater som hvert år tester nye bilmodeller som potensielle politibiler, og resultatene av testen brukes når USAs delstater skal kjøpe inn nye kjøretøyer.

På nettet kan man eksempelvis også lese lovprisninger på utenlandske politiforum om elbiler de allerede har tatt i bruk, eller at politiet i Finland, som vi hittil ikke har mistenkt for å være de mest progressive politigutta i klassen, ligger foran sine norske kolleger i den elektriske lysløypa.

Selv Hindustan Times, som vi i vår fordomsfullhet ikke trodde skulle være spesielt opptatt av slikt, har laget en artikkel om hvilke land i verden som tester ut Tesla som politibil.

Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening har tidligere uttalt at hun mener det går for sakte fremover for norsk politi.

– Jeg er lite imponert over politiets akselerasjon i satsingen på ny kjøretøyteknologi. To elektriske kjøretøy er knapt noen satsing. Hvorfor skal politiet i verdens fremste elbilland henge etter andre land?