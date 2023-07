Elektrisk coupé fra Caterham: Veier under 1.200 kilo!

ELBIL: Selv småskala-produsenter kaster seg over elektrisitet som drivlinje. Britiske Caterham er allergiske mot kilo og kan bidra positivt i kampen mot vekt.

Elbiler veier mye. Lettvekts-produsenten Caterham prøver å gjøre noe med det i sitt nyeste Project V.

Caterham har siden 1973 vært mest kjent for å bygge Super Seven, opprinnelig en konstruksjon fra Lotus.

Bilene er blant de letteste på markedet i dag, og veier mellom 490 og 600 kilo, avhengig av modell.

FØRSTE LUKKEDE BIL: Selv om Catherham har prøvd seg på «bilproduksjon» før, blir dette deres første med tak – om den kommer i produksjon.

«Simplify, then add lighness» hadde Lotus som slagord, de som akkurat har presentert en SUV som veier drøyt 2,5 tonn.

Det ser dermed ut til at det er Caterham som overtar det opprinnelige DNA-et fra Lotus og opphavsmannen Colin Chapman.

Blant de letteste på markedet

– En elektrisk Caterham, uansett type og størrelse, må være trofast mot det som skiller oss ut fra alle andre. Den må være lett i vekt, enkel og tilby kjøreglede uten sidestykke; Det er vårt DNA, sier administrerende direktør Bob Laishley om Project V på nettsiden deres.

LAV, BRED OG LETT: Med sine 1.190 kilo blir den blant de aller letteste biler som finnes på markedet, ikke bare elbiler.

For dagens Caterham-eiere blir Project V rene luksusen. Frem til nå har de nemlig sittet i friluft, uten dører og om du vil, uten frontrute.

Kalesjen og dørene man har hengt på er bare litt bedre enn en regnfrakk.

Nå derimot snakker vi om en skikkelig sportsbil med dører, ordentlig varmeapparat og alle andre ting du er vant med fra en bil.

SELUNGEØYNE: Den ser kanskje vel uskyldig ut med sine mandelformede lykter, men har ellers klassiske sportsbil-former. Nesten rart de har gått for en grill som er håpløs rent aerodynamisk.

Setearrangementet er riktignok litt rart. To seter foran og ett bak er standard. Du får to bakseter som tilvalg.

Den er ellers snerten. Kun 4,25 meter lang og 1,23 cm høy, men faktisk så bred som 1,89 cm.

UVANLIG TRESETER: Bilen blir levert med ett baksete og dermed er det kun én nakkestøtte å se der baki. Men en kan oppgradere til to seter også der bak.

Anthony Jannarelly står for designen, og konseptet er bygget av det italienske ingeniørfirmaet Italdesign.

Toppfart på drøyt 230 km/t

Her søkes pur kjøreglede, mer enn svimlende sifre, også dette er en arv fra tidligere tiders Lotus-er.

Du finner en motor i hekken på moderate 200 kW (272 hk) montert i bakakselen.

EL FRA START: Caterham vil utnytte elbilens fordeler og pakker bilen så smart som mulig med tanke på batteri og motorplassering. Det blir trolig ikke åpning av panseret, men god bagasjeplass.

Den henter energien fra en 55 kWt USOC litium-ion batteripakke med avansert termisk styring, og lader med opptil 150 kW hurtiglader.

Modellen skal dermed kunne lades fra 20-80 prosent på et kvarter. De bruker 400 volt-arkitektur.

Akselerasjonen fra 0-100 skal gå på oppunder 4,5 sekunder. Bilen vil ha en toppfart på drøyt 230 km/t.

Målet er en WLTP-målrekkevidde på 400 km. Det er omtrent samme rekkevidde som Stellantis og MG får ut av sine plattformer med tilsvarende store batterier, men med langt mindre effekt.

Minimalistisk på innsiden

Caterham har målrettet en egenvekt på 1.190 kg (2 + 1-konfigurasjon) som vil oppnås ved å bruke bærende konstruksjon i aluminium og karbonkompositt.

Også karosseriet er i kompositt.

ENKELT: Caterham-eiere er ikke godt vant, men man prøver å nå nye kunder med Project V. Digitale runde målere forener både nytt og gammelt.

For første gang får vi også se multimedia, men her gjør de det enkelt for seg selv og lar Apple Carplay og Android Auto stå for innholdet. Kanskje like greit?

Men noe gjenkjennende er det fra Super Seven også. De digitale målerne er runde, man har fortsatt vippebrytere men nå får man til og med styring på knapper av ventilasjonssystemet.

Multifunksjonsratt får du ikke, heller ikke dørhåndtak innvendig. Du får nøye deg med en stropp.

TIL NØDS: Dette er ikke stedet å være på lengre turer. Selv om gulvet er flatt er det trangt mellom forsetene, så lange bein bør man ikke ha. I mangel av bakdører er det heller ikke like enkelt å komme seg ut i en fart.

Førere kan velge mellom kjøremodusene normal, sport og sprint som intelligent justerer akselerasjonen og styringen for ulike miljøer.

Konseptet har dobbel bærearmsfjæring foran og bak med fullt justerbar geometri og elektrisk assistert servostyring.

Det sitter på Michelin Pilot Sport 4S-dekk (19″ foran og 20″ bak) og bremseskiver på alle fire hjul med høyytelses kalipere.

Koster rundt millionen

– Project V er ikke i stedet for Seven, det er komplementært til det, sier Laishley i et større intervju på hjemmesiden.

Han tror videre at ved å beholde Caterhams kjerneverdier, vil det appellere til eksisterende kunder samtidig som det kan trekke nye fans til merkevaren.

FREKKE LINJER: Kraftige skjermer og to dører. Ekte sportsbil dette.

– Ved å bruke et mer praktisk coupé-karosseri, og ved å utnytte mulighetene en elbil gir, kan vi tilby et kjøretøy som fungerer like bra til og fra butikk eller skole som på en bane, avslutter Laishley.

Uansett blir dette en lavseriebil, så ikke regn med at den blir billig. Særlig ikke med dagens kronekurs.

Caterham sikter seg allikevel på en pris under 80.000 pund (rundt én million kroner avhengig av kursen).

Om det er en bra pris eller ikke, ser man ikke før konkurrenter som Porsche Cayman, MG Cyberster med flere kommer.

Nysgjerrig etter å se og høre enda mer om bilen?

Elbilforeningens nye venn, og årets konferansier under Nordic EV Summit på Lillestrøm i mai, heter Jack Scarlett.

Han er til daglig programleder i «Fully Charged Show». Og selvsagt har han tatt en titt på Project V og snakket med Laishley himself.

PROJECT V: Her har designerne gått for den analoge kjørefølelsen. Den store inspirasjonskilden har vært klassikeren Lotus Elan. Jack Scarlett får med sine par metre plass bak rattet.