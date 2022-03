"Det elektriske skiftet deler ut kortene på nytt": Venter boom for Kina-biler i utleiemarkedet

EL-LEIE: Hertz og de andre store aktørene i leiebilmarkedet begynner også å øynene opp for elbiler.

– Bruker leiebilmarkedet som en kanal for økt oppmerksomhet og salg, sier bransjeekspert.

Mens reiselivsbransjen har slitt kraftig, har den internasjonale bilutleieindustrien hatt gode tider under koronapandemien.

Etter at det største sjokket hadde lagt seg i kjølvannet av at alt stengte ned våren 2020, åpnet det seg raskt nye muligheter fort Hertz, Avis, Europcar, Sixt og de øvrige små og store aktørene i bransjen.

I stedet for å hoppe på et fly som ikke gikk, valgte folk å feriere med bil. Dette så vi også i Norge, der «alle» skulle på bilferie til Lofoten og Senja sommeren 2020.

Dette har naturligvis utleieselskapene nytt godt av. Ikke alle som vil på bilferie, disponerer egen bil som er egnet til formålet. Mange av disse velger derfor å leie.

I USA økte for eksempel omsetningen per leiebil fra rundt 1000 dollar før pandemien til 1320 dollar i fjor – altså en økning på over 30 prosent, skriver Reuters.

Som et resultat er flere av selskapene nå tungt lastet med kapital.

Like gode, men billigere

Når de nå gradvis skal øke elbilandelen i kjøretøyparken, peker flere på at leiebilselskapene kommer til å rette blikket mot Kina.

– Historisk har europeiske og amerikanske produsenter hatt et fortrinn, men det elektriske skiftet deler ut kortene på nytt, sier Europcar-topp Olivier Baldassari til Reuters.

Han mener elbiler fra kinesiske og asiatiske produsenter er sammenlignbare med modeller fra Vesten når det gjelder kvalitet – men at de generelt koster mindre.

Og i den enorme leiebilindustrien, som kjøper inn millioner av nye biler i året, kan selv små innsparinger ha stor betydning. Bransjen står for eksempel for en tiendedel av alle nye biler i USA alene og er en ledende indikator for hvilken retning biltrendene tar i resten av samfunnet.

– Kinesiske produsenter bruker leiebilmarkedet som en kanal for å etablere oppmerksomhet om merkevaren og øke salgsvolumet. Det samme gjorde Kia og Hyundai på 1990-tallet for å få fotfeste i de vestlige markedene, sier assosiert partner Nick Mountfield i konsulentselskapet OC&C Consultants, som rådgir leiebilaktørene i USA om elektrifisering.

Ambisiøse planer

Baldassari sier den franske giganten med 350.000 biler i 120 land, i økende grad henter elbiler fra kinesiske Great Wall Motors og Saic Motor, samt Polestar. Sistnevnte eies i fellesskap av kinesiske Geely og Volvo Cars (der Geely er hovedaksjonær).

Han trekker frem Great Wall-merket Ora, som et eksempel. Ora Cat, for eksempel, er en kompaktbil i Golf-klassen, med inntil 400 kilometer rekkevidde til en pris på rundt 20.000 euro (cirka 200.000 kroner). Denne er ventet til Europa i år.

Ora jobber også med å lansere modellen Ballet Cat, som er slående lik Volkswagens gamle «Boble», og har skapt endel bølger. Den kan du lese mer om her:

Europcar har ambisiøse planer når det gjelder elektrifisering. For eksempel skal 20 prosent av flåten være elektrisk eller lavutslippshybrider innen 2024, mot skarve tre prosent i dag. Dette innebærer innkjøp av 70.000 null- eller lavutslippsbiler de neste to årene.

Så spørs det om ikke Kina-strategien kan få seg en knekk dersom Volkswagen lykkes i sitt forsøk på å kjøpe opp selskapet. Dette blir sannsynligvis avklart før sommeren.

Utenlandske kunder sier nei

Overgangen til elektriske kjøretøy er generelt ikke kommet veldig langt i leiebilbransjen. Selskapene selv peker på begrenset etterspørsel fra kundene.

Dette gjenspeiler seg også hjemme.

– Vi opplever at utenlandske kunder, som er en stor andel av våre kunder på flyplassene, ikke ønsker elbil, forteller daglig leder Geir L. Pedersen i Sixt bilutleie i Norge.

– Vi er avhengig at det blir mer vanlig med elbiler i Europa og USA før våre utenlandske kunder bestiller elbiler når de trenger leiebil i Norge. legger han til.

– Hittil har selskapene stukket hodet i sanden, sier han til Reuters.

– Nå begynner vi å se at de skjønner at noe må gjøres og at det gjelder å å på plass planer, legger han til.

Flere analytikere peker overfor Reuters på at tiden er inne for bransjen til å starte overgangen mot elelektrisk mobilitet for fullt, siden selskapene har godt med penger på bok etter en for dem lønnsom pandemi.

Giganten Hertz, med 24.000 ansatte og filialer i 160 land, er allerede i gang. Selskapet bestilte 100.000 biler fra Tesla i oktober ifjor.