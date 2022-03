Reiser i fire år – til Norge i august: Verden rundt med elbil og en enorm solcelle-sommerfugl

LEGGER UT PÅ EKSTREM LANGTUR: Ekspedisjonsleder Louis Palmer, her avbildet under i Dubai i 2008 i forbindelse med et av hans tidligere eventyrprosjekter, Solartaxi World Tour. Foto: SolarButterfly.org

Si hei til Solar Butterfly og deres Climate Pioneer World Tour. Det vanvittige klimaprosjektet kommer nemlig etter planen til et sted nær deg i sommer.

En gedigen solcellepanelfylt tilhenger formet som en enorm sommerfugl er det etter alt å dømme spektakulære synet du kan komme til å møte i sommer, enten du befinner deg i Finland, Sverige, Norge eller Danmark.

Sommerfugl-tilhengeren rommer et lite, mobilt hus, der turdeltagerne skal bo og jobbe mens de er på veien i det som skal blir en gedigen verdensturné over fire år og over 200.000 kilometer.

Og foran tilhengeren? En elbil, selvsagt.

Så langt er det minimalt med bilder av prosjektet, noe vi antar har en sammenheng med at det ennå er over to måneder til de skal ut på veien, men det skal vi nok her på elbil.no komme tilbake med mer visuelt materiale når vi får tak i det.

Jakter på gode miljøprosjekter og -ildsjeler

Tilhengeren, skal ved hjelp av solcellene lade elbilen som trekker den, og sammen farte på kryss og tvers over alle klodens kontinenter.

Hvorfor? De skal jakte etter klimavennlige prosjekter og miljøengasjerte ildsjeler – som de så skal løfte frem for verden.

Her kan du se en tidlig promovideo om prosjektet:

Prosjektet har fått navnet «Climate Pioneer World Tour», og du kan lese mer på nettsiden deres, solarbutterfly.org.

På den omfattende nettsiden vil du også se at de oppfordrer alle til å sende inn forslag til prosjekter, bedrifter eller personer SolarButterfly-gjengen bør besøke underveis.

Selvsagt forutsatt at det du tipser om har potensial for å begrense den globale oppvarmingen, vil de gjerne høre fra deg.

Og du kan bli med …

Du har til og med muligheten til å få bli med på deler av verdensturneen som «crew member«.

De ønsker seg spesielt personer som kan bidra med å lage video, som er kløppere på sosiale medier og som ellers er velsignet med gode sosiale evner. Forutsetningen for å søke er at du kan være med i minst fire uker.

Du kan også bidra hjemmefra som turkoordinator.

Formålet med hele turen er altså å bidra i kampen for å stoppe global oppvarming ved å rette fokus mot store og små miljøtiltak som faktisk fungerer.

Den nærmere fire år lange turen braker løs i Sveits 23. mai.

Nesten to uker på veien i Norge

Etter planen skal det heller spesielle opptoget ankomme Lakselv lørdag 6. august, etter å ha reist inn fra Finland, der de har fartet rundt uken i forveien.

Etter Lakselv går turen opp til Nordkapp, deretter følger stopp i Alta, Tromsø, Narvik, Fauske, Mo i Rana og Trondheim.

Så tar følget noen dager i Sverige, før de kommer tilbake til Norge og besøker Oslo 22. august.

Her kan du se reiseplanen slik den ser ut i dag.

Totalt vil sommerfugl-tilhengeren og miljøtilhengerne være i Norge i nesten to uker.

Vil inspirere til at folk tar grep i sine egne liv

Det gedigne prosjektet er satt i gang av den sveitsiske miljøaktivisten Louis Palmer.

For noen er han kanskje allerede kjent som mannen som for 15 år siden reiste jorda rundt i en solcelledrevet bil.

Og nå skal altså prosjektet hans, SolarButterfly, besøke mange av de samme stedene i hele 90 land for å se hvordan de bidrar til en bærekraftig fremtid.

Palmer og teamet hans vil også lete seg frem til og dokumentere klimaløsninger de møter underveis, og ildsjelene som står bak dem –for dermed å inspirere andre til lignende tiltak.

– Vi ønsker å nå hundrevis av millioner mennesker med budskapet vårt. Altså formidle hvordan ildsjeler jobber med smarte miljøprosjekter over hele verden for å stoppe klimaendringene med praktiske løsninger.

Han mener at vi nå alle har et valg om å være en del av problemet eller en del av løsningene.

– Vi håper vi kan bidra til at folk innser at løsningene for å stoppe klimaendringene allerede eksisterer, og til å ta grep i sitt eget liv for å stoppe klimaendringene.

80 kvadratmeters solcellepanel

Sommerfugl-campingvognen er spesialdesignet av Lucerne University of Applied Sciences and i Sveits, og den skal sammen med elbilen sørge for et bærekraftig liv på veien uten karbonutslipp.

En av funksjonene til sommerfuglvogna er at taket brettes ut til et 80 kvadratmeter stort solcellepanel, altså får den et par «sommerfuglvinger» av solcellepanel.

Disse driver utstyret inne i vogna og skal dessuten lade elbilen som sleper den når vingene er brettet inn og klimaopptoget skal videre.

Sommerfuglhuset blir utrolige ti meter langt og 13 meter bredt med oppbrettede vinger.

På innsiden finner man compact living-inspirerte løsninger som inkluderer toalett, dusj, kjøkken, air condition og opptil seks sengeplasser.

Vogna er forøvrig delvis konstruert av plastavfall samlet på havet.

Solcellepanelene til SolarButterfly-vingene er levert av det kjente solcelle-selskapet LONGi, som er med som partner i prosjektet.

22.000 km i Europa i år

SolarButterfly planlegger å besøke mer enn 1000 prosjekter som fokuserer på å bremse klimaendringene.

Underveis vil de også gjennomføre arrangementer med lokalbefolkning, skoler og politiske ledere.

Prosjektet vil bli gjennomført i faser, og starter altså i Europa, med 22.000 kilometer på veien fordelt over 32 europeiske land.

Vi må dessverre anta at de siste ukenes tragiske krigshendelser har ført til en del endringer i reiseruta.

Etter Europa vil SolarButterfly deretter ta turen til alle de andre kontinentene, før de etter planen vil ankomme Paris 12. desember 2025 – akkurat i tide til tiårsjubileet for klimaavtalen fra samme by.

Når Europa-turneen fra mai til november 2022 er tilbakelagt, vil SolarButterfly-reiseplanen være som følger:

Asia: mai – oktober 2023

Australia: november – desember 2023

Nord-Amerika: mars 2024 – august 2024

Sør-Amerika: august 2024 – november 2024

Afrika: februar 2025 – august 2025

Europa: august 2025 – desember 2025

Mobilt TV-studio

I tillegg til å romme bomuligheter for opptil seks personer, vil SolarButterfly ha et integrert TV-studio for å lage og formidle rapporter om bærekraftige løsninger og pionerer

Dette gjør de via sosiale medier, egen nettside og konvensjonelle medier.

Og hvis du vil følge gjengen for eksempel på Facebook allerede før de er i gang, finner du dem her.

Vogna skal også by på et energieffektivt rom med solvarmet vann, regnvannsinnsamling og påfølgende rensing for å kunne bruke det som drikkevann.

Utgiftene for turen finansieres delvis av crowdfunding, delvis av sponsorer.

Tidlige faser av prosjekteringen for turen bærer preg av at de har trodd at en Tesla Cybertruck skulle trekke sommerfugltilhengeren.

Det kan vi vel nå slå fast at neppe blir noe av, i hvert fall ikke i starten. Hvilken elbil det faktisk blir, må vi kanskje vente noen måneder for å se,

Hvis de da faktisk lykkes med å komme seg på veien. Kanskje det hele bare ender som en forbigående sommerfugldrøm …

