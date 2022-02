Ny livsløpsanalyse: 89 prosent reduksjon av klimagasser fra elbil

UTSLIPPSTAPER: Elbilen tar knock-out-seier på fossilbilen i en ny livsløpsanalyse fra Universitetet i München.

En ny tysk studie gir elbilen endra bedre resultater enn tidligere livsløpsanalyser. Men hvor «grønn» strømmen er avgjør hvor raskt elbilen blir et bedre klimavalg.

I fjor sommer publiserte vi en artikkel om en analyse fra ICCT (The International Council on Clean Transportation), som viste at en elbil gir opptil 69 prosent mindre utslipp enn en tilsvarende bensinbil i løpet av kjøretøyets levetid.

Nå har forskere fra Universität der Bundeswehr München sammen med Chalmers University of Technology Gothenburg undersøkt utslippene fra 790 ulike bilmodeller med forskjellige drivlinjer: batteri, bensin, diesel, hybrid og hydrogen.

Som i alle grundige livsløpsanalyser er hele livsløpet til bilene tatt med: Fra råmaterialer og produksjon, bruk og drift, til endt liv og resirkulering.

Rapporten viser at en elbil kan kutte utslippene med opptil 89 prosent sammenlignet med en bensinbil.

For deg som vil gå inn i detaljer for rapporten, kan den leses i sin helhet her.

Grønn strøm avgjør hvor raskt elbilen vinner

Eksempelvis har forskerne sammenlignet Tesla Model 3 Standard Range mot VW Passat 2.0 TSI.

Selv om Teslaen har cirka 49 prosent større utslipp knyttet til produksjon enn Passaten, vil det kun ta 18.000 kilometer på veien før Passaten har tatt igjen enn Teslaen.

Gjennom hele livsløpet vil en Tesla Model 3 med tysk strømmiks kutte utslippene med 72 prosent sammenliknet med Passaten.

Studien anser 230.000 kilometer, eller 15 år, som snittalder på en bil før skroting. Dette gjennomsnittstallet har de basert på tall fra den tyske bilflåten.

Om både produksjon og drift (lading) gjøres på fornybar energi, blir tallene enda bedre: Da får man den nevnte 89 prosents-reduksjonen sammenlignet med bensinbilen.

I hvor stor grad energiproduksjonen i landet er fornybar preger altså utfallet i stor grad. Men det skal mye til for at ikke elbilen kommer klart best ut.

Rapporten sier at dette kun vil skje i tilfeller der man sammenligner en lett og liten bensinbil mot en stor og tung elbil – og det i tillegg ikke er fornybar elektrisitet tilgjengelig, verken til produksjon eller drift.

Altså bare worst case-scenarier, og hvis man i tillegg altså sammenligner epler og pærer, kan bensinbiler og elbiler komme likt ut.

Batterigjenbruk kutter godt med utslipp

I tabellen over kan man se at selv med dagens energimiks i Tyskland, kommer Tesla Model 3 (17,5 tonn CO2-ekvivalenter) langt bedre ut enn tilsvarende bensinmodell – VW Passat (49,6 tonn).

Og altså, om man produserer og drifter en Model 3 med fornybar energi kommer elbilen enda bedre ut (5,5 tonn).

Resirkulering er også tatt med i betraktningen. Fordi man i økende grad kan resirkulere batteriet, kan man trekke vekk en god del av utslippene som er knyttet til batteriproduksjonen i en ny elbil. Dette hjelper betraktelig på det totale utslippet.

De totale utslippskuttene handler ikke bare om at energimiksen man lader bilen med er grønnere enn utslippene knyttet til tradisjonelt drivstoff.

Det handler også om at elmotoren er langt mer effektiv.

Ifølge WLTP-målinger har en typisk forbrenningsmotor en effektivitet på cirka 30 prosent, mens en typisk elmotor ligger på mer enn 90 prosent.

Elbilene kommer stadig bedre ut

Det kommer stadig flere elbilanalyser og vi har skrevet om flere av dem. På grunn av større skala, mer effektiv produksjon av både bil og batteri, samt grønnere energimiks brukt til både produksjon av bil og å lade bilen, blir elbilen stadig bedre når man sammenligner den med bensinbilen.

