Samferdselsministeren før ministermøte i EU-regi: Vil ha strengere utslippskrav for tungtransport

KLAMPEN I BÅNN: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård deltar på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm mandag og tirsdag neste uke. Der vil han prøve å få med de andre ministrene på å skru opp tempoet ytterligere. Foto: Samferdselsdepartementet

– Vi er i verdenstoppen i bruk av elbil, og har selvsagt høye ambisjoner når det gjelder klimavennlig tungtrafikk også, sier samferdselsministeren. Nå vil han ha opp farten sammen med EU.

Samferdselsministeren mener et god samarbeid mellom europeiske land er særlig viktig for å redusere klimagassutslippene, ifølge en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– I samferdselssektoren er potensialet for klimakutt størst i veitrafikken. Vi er derfor positive til at EU nå også tar initiativ til å gjøre tungtransporten grønn. Men det er nødvendig med høyere fart i klimakampen, sier Nygård.

Over helgen skal han delta på EUs uoffisielle ministermøte i Stockholm.

På programmet den 27. og 28. februar står blant annet strengere utslippskrav fra veitransporten.

Ikke offensivt nok

EU har tidligere innført regelverk som i praksis betyr at ingen nye person- og varebiler med forbrenningsmotorer skal bli solgt i EU etter 2035.

Midt i februar presenterte Europakommisjonen et nytt forslag om CO2-standarder for tunge kjøretøy, der det foreslås at alle bybusser skal bruke nullutslippsteknologi fra 2030.

Forslaget innebærer også at klimagassutslipp fra tunge kjøretøy fra år 2040 skal reduseres med 90 prosent sammenlignet med 1990-nivå.

Sistnevnte forslag er langt fra offensivt nok for samferdselsministeren. I Stockholm vil han be om kraftigere lut.

– Jeg er positiv til at EU går inn for at alle nye biler og bybusser i Europa skal være utslippsfrie om drøyt ti år, men forslaget om 90 prosent utslippsreduksjon for tungtransporten fra 2040, er ikke offensivt nok for oss, sier Nygård.

Nødvendig tiltak

– Jeg vil ta til orde for at alle nye, tunge kjøretøy som regelverket gjelder for skal være nullutslippskjøretøy senest fra 2040. Det er helt nødvendig for å nå målet om klimanøytralitet i 2050, sier han.

Som delmål har EU-kommisjonen foreslått å redusere klimagassutslippene fra tungtransport med 45 prosent fra 2030 sammenlignet med 1990-nivået.

På ministermøtet vil norges samferdselsminister oppfordre til å øke reduksjonen til 50 prosent i 2030.