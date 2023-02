Bransjen opplever å ha dårlig tid med elektrifiseringen: Tungtransporten langt fra «halvveis på vei»

TRUCKER TIL: På tampen av 2022 meldte Volvo Trucks at de utvidet sitt elektriske repertoar ytterligere. Store deler av tungtransportbransjen beveger seg nå mot elektrifisering.

Innen 2030 skal 50 prosent av de nye lastebilene og 75 prosent av langdistansebussene kjøre på med nullutslipp. Nå begynner tungtransportbransjen virkelig å røre på seg.

Tallene over er hentet fra Nasjonal transportplan 2018-2029, og det er disse tungtransportbransjen styrer mot.

Bransjenettstedet Yrkesbil.no har de siste dagene skrevet flere saker fra det første stormøtet i Grønt Landtransportprogram (GLP) som ble holdt sist uke hos Næringslivets hovedorganisasjon (NHO).

Her var hele landtransportens verdikjede representert, og i løpet av noen timer ble det gjort opp status for hvor bransjen står akkurat nå.

Gjelder alle bransjer

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, hadde fått Det Norske Veritas (DNV) til å sjekke hvordan næringslivet ligger an til å nå målet om 50 prosent reduksjon av CO2-utslippene innen 2030.

– Per nå er vi på vei til å klare 24 prosent kutt i 2030 – og ikke 50 prosent. Så vi er egentlig bare halvveis på vei, og dette gjelder alle bransjer. Derfor har vi dårlig tid frem til 2030, uttalte Almlid ifølge en artikkel på yrkesbil.no denne uken.

470 prosent økning

2022 ble året da elektriske lastebiler endelige kom på norske veier i et større antall.

Det ble solgt 364 elektriske lastebiler i fjor mot 64 i 2021, så økningen i prosent var enorm.

HEFTIG PROSENTVIS ØKNING: Første uka i januar lanserte Norsk elbilforening rapporten «Rekker vi frem til 2025? Status etter elbilåret 2022». Der ble også økningen på 470 prosent i salget av elektriske lastebiler fra 2021 til 2022 illustrert.

Men tungtransport kan ikke lene seg på ladere bygget for personbiler. Dette er på grunn av forutsigbarhet, trafikksikkerhet og behov for større ladeeffekt.

Akutt mangel på ladeinfrastruktur

Ifølge Norsk elbilforenings rapport «Rekker vi frem til 2025? Status etter elbilåret 2022», er mangel på dedikert ladeinfrastruktur en stor barriere for å sikre overgangen til tunge nullutslippskjøretøy. Rapporten ble sluppet i januar.

Under lanseringen trodde kun to av seks inviterte politikere at Norge kom til å nå 2030-målet fastsatt av Stortinget. Tre trodde vi ville nå 2025-målet for personbiler.

Per i dag er det kun én offentlig ladestasjon dedikert for tungtransport. Den ligger i Oslo, men nå er finansieringen på plass for flere nye.

I desember 2022 lanserte Enova støtteordning for bedrifter som trenger å bygge ladeinfrastruktur for tungtransport – der inntil 40 prosent av kostnadene, begrenset til 10 millioner kroner, kunne bli dekket.

Denne første runden hadde søknadsfrist 31. januar. Ifølge en pressemelding sist uke har Enova nå delt ut 42 millioner i støtte.

Støtteordningen fortsetter utover året med flere frister og tildelinger.

Kart med lastebilenes stoppesteder

Under sist ukes stormøte i Grønt Landtransportprogram ble en ny analyse av lastebilenes stoppesteder lagt fram.

Resultatene ble plottet inn i dette kartet, og kan gi grunnlag for plassering av ladestasjoner.

– Vi skal lage en utrullingsplan for ladestasjoner langs riksveinettet innen 1. juli 2023 og kartlegge våre arealer langs riksveinettet som kan brukes til lading, sier Stein Brembu, sjefingeniør i Statens vegvesen, i en annen artikkel hos yrkesbil.no denne uken.

Det er Statens vegvesen, Nye Veier og Enova som vil komme med denne utrullingsplanen i sommer.

– For tunge kjøretøy har vi i dag flere døgnhvileplasser. Det vil være dumt om vi skal ha døgnhvileplasser som ikke har mulighet for lading. Derfor må vi starte med å sørge for at det blir lading på døgnhvileplassene som allerede eksisterer, sa Ove Myrvåg, direktør for økonomi og virksomhetsstyring i Statens vegvesen, i nok en artikkel i yrkesbil.no.

Skal jobbe i Elbilforeningen med tungtransport

I januar ansatte Elbilforeningen seniorrådgiver Maren Hemsett. Hennes oppgave er å bidra til å få fart på elektrifisering av tungtransporten i Norge.



– Vi er midt inne i en spennende brytningstid for tungtransporten. Flere og flere aktører er nå i ferd med å bytte over til elektriske maskiner og lastebiler. Vår rolle blir å jobbe for at politikken samsvarer med bransjens ambisjoner, sier hun.

Elbilforeningen har i mange år gått foran og kjempet for elektrifiseringen av personbilen. Nå er målet å bidra til at også tyngre kjøretøy kan elektrifiseres.



– For å få til dette må både investeringer og bruk gjøres praktisk og økonomisk mulig. Ladeinfrastrukturen må bygges ut og tilskudd og støtteordninger utvides, sier Hemsett.

– Det blir en spennende tid frem mot 2030!



Første stopp på veien for Hemsett er en rapport som vil bidra med konkrete anbefalinger til myndighetene. Den skal hun skrive sammen med Elbilforeningens fagavdeling denne våren.

