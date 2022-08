NM i elbil: Vil revolusjonere motorsporten – på Vinstra

NM I ELBIL: Motorsportveteranen Per Christian Håveødegård kan ikke få elektrifisert motorsporten fort nok. I september arrangerer han elbil-NM og oppfordrer alle, båre importører og forhandlere samt publikummere, til å møte opp, både bak rattet og på utstillingen.

Foto: Stig Odenrud

Per Christian har ville ideer for hvordan motorsporten skal være i fremtiden. Og vi liker tankene.

Har du sett på motorsport på Eurosport, vært på et motorsportstevne, Gatebil eller store bilutstillinger de siste 20 årene, er det store muligheter for at du har hørt stemmen hans, eller sett han holde seg fast i en mikrofon.

Neste mulighet er på Arendalsuka, der han skal være møteleder i en debatt om motorsportens utfordringer i regi av Motorsport Norge.

Per Christian Håveødegård er en velkjent profil i motorsportmiljøet. Han er i dag daglig leder på Vinstra Motorsport Arena og i klubben NMK Midt-Gudbrandsdalen.

Han har hårete mål for det imponerende anlegget som er blitt bygget på dugnad og tippemidler siden 2014. Her finner vi Norges første dragrace-stripe bygget fra bunnen, bane for asfaltracing, drifting, rallycross/bilcross, gokart, samt anlegg for motorcross/ATV, knattecross og snøscooterdragrace.

I tillegg islegger de anlegget til en 2,5 km isbane vinterstid.

– Motorsport har til nå vært basert på fossilt drivstoff, og det er ingen som tar tak i framtidas drivstoff i sporten. Vi vil være med på å sette dagsorden, og kanskje få til noe stort på Vinstra, sier Håveødegård.

– Vi skal være Europas første motorsportsanlegg som er selvforsynt med egenprodusert strøm, sier han ambisiøst.

Klubben mener at vanlige folk ikke skal trenge å lide for at motorsporten trenger opp mot 25 megawatt med strøm i løpet av en motorsporthelg.

Målsettingen er at et eget anlegg med solcellepark, vindkraft og andre alternativer skal lagre strøm nok til å kunne arrangere store elektriske arrangement en gang i måneden.

STORE DRØMMER: NMK Midt-Gudbrandsdalen, har ambisjoner om å ha det første baneanlegget i Europa som er selvforsynt med strøm. Illustrasjon: VSM/Fredrik Weikle

Vil standardisere motorsporten

Per Christian Håveødegård mener det haster å finne internasjonale standarder for elektrisk motorsport og trekker sammenligninger til modellfly og modellbiler. Alle hadde hissige små stempelmotorer før, men nå er de erstattet av elmotorer og små batteripakker. Han mener det bør bli slik i motorsport også.

En kjempestor batteribank med standardiserte batteripakker som enkelt kan tas ut av banken og putte rett i bilen.

Da vil man kunne ha store arrangementer med batteripakker ferdig oppladet på stedet og ha action en hel helg, fremfor å måtte stå å se på halvparten av bilene stå å bruke tid på klattlading for å klare seg gjennom en løpshelg.

– Det blir enklere for de som skal bygge løpsbiler også. Da vet de størrelse, vekt og effekt på batteripakka. Da blir det deres eller bilfabrikantenes kompetanse som bilbygger som avgjør hvor lett og effektiv selve bilen blir. Det er sånn det må bli, mener Håveødegård

Han peker også på at det da også kan bli mulig å kjøre lengre endurance-løp med elbiler med pitstop og batteribytte.

Formel 1 har utviklet pitstop over tid som gjøres på sekunder og at motorsporten vil tvinge frem lynraske løsninger for el også.

Alt dette vil komme vanlige biler til nytte, akkurat som Formel 1 gjør for bilindustrien i dag.

STORE DRØMMER: Skisser viser hvordan man ser for seg anlegget, dersom skalaen blir større. Illustrasjon: VSM/Fredrik Weikle

Satser stort

Det er satt ned en arbeidsgruppe med blant annet arbeiderpartipolitiker Tom Tvedt, som skal være en politisk døråpner. Sivilingeniør Pål Egil Rønn og energiselskapet Vevig skal bistå i kalkulering og beregning av hva som trengs for å realisere et motorsportkonsept for elbil.

Nord-Fron kommune og fylkeskommunen bidrar. Sintef og selskapet Eldrift.no, NTNU og Vinstra vidaregåande skule (VVS) er og involvert.

Det jobbes parallelt med å få midler fra Europakommisjonen via Horizon Europe. De har en post på 99 milliarder euro der 35 % er øremerka til klimatiltak.

NM i september

Forrige helg kjørte Rallycross-VM elektrisk rallycross for første gang i Norge i Hell med medbrakt strøm. NMK Midt-Gudbrandsdal har ikke de samme musklene, men satser ambisiøst på elbil allerede i år.

Fra torsdag 8. september til lørdag 10. september arrangerer de nemlig NM i elbil på Vinstra Motorsportanlegg. Målet er å vekke aktørene og vise mulighetene. Det blir det første NM for elbiler noensinne.

De skal sette opp solcellepanel og batteribank for å lade bilene. Mest som en gimmick i første omgang. Panelene gir ikke mer enn 2 kW pr. time, men er et eksempel på hvordan det kan bli når det skaleres opp.

– Vi skal lage den beste og helt klart mest bærekraftige løsningen på hvordan banene må være rigget for å møte morgendagens nye energibehov på en trygg og gjennomførbar måte, sier en ivrig Hoveødegård.

Dette skjer 8. til 10. september – På Vinstra

Torsdag: Konferanse om hvordan fremtidens infrastruktur må være for en elektrifisert bilsport med dagens strømutfordringer.

Fredag: Elbilracing. Løpsprogrammet er ennå ikke satt, men det legges opp til kjente profiler, hastighetskjøring med element av energiforbruk, autoslalåm og Street Legal elbil dragrace på kveldstid med flomlys.

Lørdag: Åpen bane for alle med utstilling fra bil- og MC importører, kanskje landbruks- og anleggsmaskiner og inviterte fine elbiler via bilklubbsider.

Vi kommer tilbake med mer info om programmet når arrangementet nærmer seg.

