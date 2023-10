ID.7 Tourer på norske veier til neste år: Volkswagens første elektriske stasjonsvogn

KAMUFLERT: I «god» VW-tradisjon er også ID.7 Tourer foreløpig utstyrt med kamuflasje, sågar med bartrær og det hele, men vi får jo bokstavelig talt et bilde av hvordan den vil se ut.

Før har det vært nærmest null og niks i det elektriske stasjonsvogn-segmentet, men nå må vi nesten spørre om stasjonsvogna er i ferd med å gjøre et comeback.

Den gode, gamle stasjonsvogna har nærmest blitt utradert i bilmarkedet i løpet av det siste tiåret eller to, ikke minst skyldes det SUV-bølgen som har truffet hardt og suverent.

Dermed har det knapt eksistert elektriske stasjonsvogner heller.

Det første unntaket var det vel MG5 som sto for (selv om mange vil hevde at Porsche Taycan Sport Turismo også er en stasjonsvogn):

Denne uken testet vi også stasjonsvognutgaven av NIOs ET5 – og vår biltester kunne bare konstatere at ET5 Touring var en gledelig overraskelse, og han skrev sågar at han ville valgt denne blant samtlige Nio-modeller:

ID.7 som stasjonsvogn og «sportslig stasjonsvogn»

Og nå er det altså Volkswagens tur til å kaste seg på det potensielt returnerende stasjonsvogn-toget – og ID.7 Tourer blir dermed bilmerkets første elektriske stasjonsvogn.

VW melder nå at de skal offentliggjøre det ferdige designet av stasjonsvogn-utgaven, som de altså merker med tilnavnet Tourer, i løpet av de kommende månedene – samtidig som den første og helt ferdige coupé-utgaven av ID.7 ankommer Norge allerede om få uker.

– Det er åpenbart at vi har tro på ID.7 Tourer for det norske markedet. Men vi har grunn til å tro at det blir en forholdsvis jevn fordeling mellom denne utgaven og firedørs-coupeen. Det skyldes også at sistnevnte har så stor innvendig plass at den nærmest kan karakteriseres som en sportslig stasjonsvogn, sier Rudi Sand, produktsjef for Volkswagen ID.7 i Harald A. Møller AS.

Han legger til:

– ID.7 blir den nye toppmodellen vår, og samtidig en fullelektrisk erstatter for Passat, som går ut av porteføljen vår når vi kun skal selge elektriske personbiler fra nyttår.

Lav luftmotstand og masse bagasjeplass

Det aerodynamiske designet er en forutsetning for den lange rekkevidden som alle ID.7-utgavene vil få.

Coupé-utgaven av ID.7 kommer spesielt godt ut her, med en C d -verdi på 0.23. ID.7 Tourer er bare et lite knepp opp, med 0.24.

Hva rekkevidden på stasjonsvognutgaven Tourer vil bli, er foreløpig ikke kjent, men det blir neppe mye under de 616 WLTP-kilometerne ID.7 Pro har fått registrert seg med.

PÅ SKOGSTUR: ID.7 Tourer i profil.

ID.7 Tourer byr på 545 liter bagasjeplass, selv med fem passasjerer i bilen (målt med last opp til kanten på baksetet).

Legges baksetet ned, byr den neste to meter lange lasteplassen på 1714 liter.

I likhet med de øvrige modellene i ID.-familien, er ID.7 bygget på Volkswagen-gruppens MEB-plattform.

Også i likhet med coupé-utgaven av ID.7, skal ID.7 Tourer produseres på Volkswagens anlegg i Emden.

Etter ID.4, ble ID.7 den andre MEB-modellen som produseres på dette anlegget nord-vest i Tyskland.