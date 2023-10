Voyah Dream i Norge: Luksus for storfamilien

GRILLKONGEN? Ikke engang BMW slår denne grillen. Men det er ikke bare utseendet som vekker oppsikt. Med luksusplass til åtte på innsiden, 435 hestekrefter og firehjulstrekk, kan den nye Voyah Dream fort bli en storfamilie-favoritt. Alle foto og video: Jamieson Pothecary

Den får firehjulsdrift, masse kraft, masse plass og høy luksusfaktor. Vi sjekket den ut på Oslo Motor Show.

Det kinesiske bilmerket Voyah etablerte seg i Norge i fjor sommer, og har som forretningsidé å selge premium-elbiler til en ikke like premium-aktig pris.

Tanken er altså å selge biler med luksusfølelse til en pris en litt større andel av befolkningen kan ha råd til.

Salget har foreløpig gått trått. Kun 407 biler er registrert til nå.

Electric Way er selskapet som står for import og distribusjon av Voyah i Norge. Det er et selskap under Sulland-gruppen. Da de etablerte seg i Oslo, laget vi denne reportasjen:

Første og foreløpig eneste modell er SUV-en Free. Den kan du sjekke ut vår test av her:

Flerbruksbil

Det neste som kommer fra Voyah blir en stor MPV (multi purpose vehicle). Den får navnet Dream og er allerede typegodkjent for det europeiske markedet.

Den retter seg i første rekke mot storfamilier med ønske om komfort og behov for stor plass.

EN KLOSS PÅ KLOSS HOLD: Firehjulstrekkeren Dream i vinterland. Foto: Voyah

Dette er en stor familiebil som vil ha utvendige mål på 5,3 meter i lengden og 1,95 meter i bredden og får komfortable luftfjæring.

Den vil bli levert med sju seter, hvorav fire har massasje-funksjon og tre har isofix-fester.

Andre foreløpige spesifikasjoner er rekkevidde på 482 km etter WLTP-målestokken og motorkraft på 435 hestekrefter.

Størrelsen tatt i betraktning er dette en ganske sprek bil; 0-100 km/t går på 5,9 sekunder.

FØRSTEKLASSES-REISE: Her vil fort shotgun-konkurransen dreie seg om å vinne et av setene i midtrekka.

– Den første rekken i baksetet gir assosiasjoner til førsteklasse på et fly, så her vil de som sitter på også nyte godt av de luksuriøse spec-valgene, sier Lars Mabro Carlsson, salgssjef hos importør Electric Way.

Salgssjefen røper derimot foreløpig ingenting om prisen på herligheten, men med tanke på at dette er en sterk firehjulstrekker med høyt utstyrsnivå, må du nok regne med rundt millionen.

SEDANEN: Om sedanen Passion kommer, blir det på slutten av neste år. Foto: Voyah

Lite info

Representantene fra Voyah er sparsomme med opplysninger på Dream, men mye taler for at den deler batteripakke med sedanen Passion.

Da vil i så fall batterikapasiteten ligger på rundt 108 kWt, som er størrelsen som er planlagt for sedanen Passion.

SKINN-BONANZA: Kinesiske Voyah satser hardt på luksus – og da skal ikke det mangle på antall kvadratmeter skinn på interiøret. Infotainment-skjermen streker seg på tvers av bilens bredde og vi regner med at det vil være mulighet for passasjerene å se film.

Luksuriøs

Vi fikk tryglet oss til å få trukket vekk sperrebåndene for en liten touch and feel på Oslo Motor Show, og bilen virker lovende.

Det er fristende å sammenligne den med Maxus Mifa 9, som vi testet i høst, men til tross for omtrent samme størrelse og seteløsning, er forskjellene store.

Det mest åpenbare er firehjulsdriften og effekten, noe vi ikke har fått kjenne på i praksis.

Men også innvendig virker Voyah langt mer luksuriøs og har et helt annet materialvalg. Førerplassen er mer intim med stor midtkonsoll, og det er ennå mer fokus på skjermer.

Vi sitter i en kinesisk prototype og det kan komme endringer sammenlignet med bilen på videoen. Først og fremst i skjermen, som nå er kinesisk, men allikevel ganske enkel å skjønne.

De to første seteradene har både varme, kjøling og massasje og er elektrisk justerbare. Andre seterad har manuell justering i lengderetningen, men har også liggefunksjon med fotskammel.

De har også tilgang til justering av passasjerstolen foran for å kunne få god plass til føttene når setet legges ned.

Jeg, som fortsatt er 1,89 m høy, har også god plass i tredje seterad, som har plass til tre personer. Her er det tre setebelter, festet i setet og ikke fra taket, som flere andre har.

Bakerst er det lite luksus, men man har da i det minste egne ventilasjonsdyser og koppholdere.

Ingen av setene kan tas ut, men bakerste seterad kan legges ned for å få større bagasjerom. Da blir det en stor kasse, slik som i Maxus Mifa9. Det kan være en festbrems for mange.

Vi gleder oss til å kunne teste bilen over nyåret.