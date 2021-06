1 av 2 opplever dette: Slik unngår du ladekø i ferien

På tross av rekordsterk utbygging av hurtigladere, opplever halvparten av elbilistene kø ved hurtigladeren av og til eller ofte. Her får du ladetipsene som kan gjøre elbilsommeren din bedre.

– Det blir rekordmange elbilister på norske veier i sommer. Mange elbilister skal hurtiglade for kanskje aller første gang. For å unngå lange ladekøer oppfordrer jeg alle til å planlegge smart og til å hjelpe hverandre, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Seks av ti elbilister skal på elbilferie i år, de aller fleste i Norge, viser tall fra spørreundersøkelsen «Elbilisten 2021». Om lag 3.500 hurtigladere står klar for elbilistene som velger å feriere i Norge i år.

Mest ladekø i helger og ferier

86 prosent av elbilistene i undersøkelsen svarer at de benytter seg av hurtiglading. Av disse svarer nesten halvparten (48 prosent) at de opplever kø av og til eller oftere.

Åtte prosent svarer at det lengste de har stått i kø er mer enn én time, mens 13 prosent sier mellom 40 til 60 minutter. Helger og store utfartsdager er typiske tider ladekøene oppstår, viser undersøkelsen.

– At man opplever ladekøer på over en time, er altfor lenge når målet er å overbevise stadig flere forbrukere om å bytte ut den forurensende bilen med en miljøvennlig elbil. Nå må politikerne skjønne hva som trengs av utbygging i årene som kommer, sier generalsekretæren i Elbilforeningen.

Norsk elbilforening jobber for bedre rammevilkår for hurtigladeutbygging i hele Norge. Nylig fikk man med Stortinget på at det skal lages en egen ladestrategi for å kartlegge behovet for utbygging framover.

Lad mens du sover og planlegg ruta

I mellomtiden er planlegging nøkkelen til å få til en stressfri elbilferie, ifølge Christina Bu.

– Det er lurt å planlegge ruta godt og bruke ElbilAppen for å planlegge ladestoppene. Der får du forslag til ladestopp basert på rekkevidden til elbilen du kjører.

– Sjekk også om det er lademuligheter på overnattingstedet slik at du kan lade mens du sover, fortsetter Bu.

Har reisemålene dine destinasjonsladere?

Denne typen lademuligheter kalles på fint for destinasjonsladere. Slike kan du finne på for eksempel hoteller, campingplasser, fornøyelsesparker, museer, spisesteder og ved butikker eller kjøpesentre.

Noen ganger finner du dem også på parkeringsplasser ved populære turområder, eller ved utfartsparkeringer rundt togstasjoner.

Elbilforeningen oppfordrer også alle elbilistene å sette seg inn i hvordan man raskest kan betale for hurtiglading. Det er veldig lurt å ha registrert ladebrikker på forhånd slik at det blir minst mulig stress når du først står på hurtigladeren.

Elbilforeningen tilbyr en slik universal-ladebrikke til alle sine medlemmer, der alle de ulike ladeoperatørene kan registreres.

Når det er gjort, skal den fungere slik at den «låser opp» alle ladestasjoner i Norge, og kontoen din blir trukket automatisk for ladingen.

Stopp ladingen når du har nok

– Husk at det er lurt å stoppe når du har ladet opp 80 prosent av elbilbatteriet, og gjerne tidligere dersom du ikke trenger hele rekkevidden. Det reduserer ladekøene og er bra for både lommeboka og batterihelsa. Etter 80 prosent går ladingen uansett saktere, sier Christina Bu.

Etter fjorårets elbilferie svarte de aller fleste elbilistene som var på ferie med elbilen sin at de ville gjenta bruken av elbil på ferie. Temaer knyttet til lading er likevel det elbilistene oppgir som vanligste ulempe med elbil.

Tenk ladetidspunkt og muligheter for fleksibilitet

Selv om du bruker ElbilAppen og har planlagt eventuelle hurtigladestopp, kan det være lurt å å være litt fleksibel med ladestoppene dersom du har mulighet og nok restkapasitet på batteriet.

Dersom du bruker ElbilAppen vil du i mange tilfeller kunne se om den eller de aktuelle hurtigladerne er ledige i øyeblikket. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at den er ledig når du kommer frem, og hvis den når du sjekker den i appen står oppført som opptatt, kan den ikke forteller noe om eventuell kø.

Derfor kan det være lurt å følge med underveis.

Kjører du forbi en hurtiglader der det er ledig, kan du vurdere om du skal ta stoppet nå i stedet, selv om ladingen da vil kunne gå en smule tregere, fordi batteriet er noe mer fullt opp.

Men kanskje er det bedre enn å risikere kø på stoppet du har planlagt?

Og motsatt, skulle det være kø der du har planlagt stopp, kan du komme deg videre til neste uten å sette nervene i høyspenn?

Dette blir avveininger du selv må ta, men det kan være lurt å ta disse vurderingene hvis du er av typen som hater kø, og det er det jo noen av oss som virkelig gjør.

En annen mulighet er å ta ladestoppene utenom de vanligste tidspunktene.

Kan du ta dem veldig sent på kvelden/natten eller tidlig om morgenen uten at det forringer turen din, kan det være smart for å unngå de store hordene.

Ta med type 2-kabel

Ofte finner du én eller flere mindre ladere ved siden av hurtig- og lynladerne ved hurtigladestasjonene.

Disse kalles ofte for semihurtigladere, og kan gi en effekt på opptil 22 kW, avhengig av hvor stor ombordladeren i elbilen din er.

Ofte ser man at disse står ledige, samtidig som det er kø ved hurtigladeren. Men kanskje er det bedre å bare lade ved en slik hvis den er ledig, heller enn å stå og vente foran hurtigladerne?

Ok, så er disse laderne tregere, en standard hurtiglader har en effekt på 50 kW, men særlig hvis du har en bil der du faktisk kan nyttiggjøre deg av hele eller en stor del av effekten disse laderne tilbyer, kan det kanskje være lurt å bruke denne fremfor å bare stå og vente.

Men til forskjell fra hurtigladerne, må du her plugge i din egen medbrakte ladekabel. Altså bør du dobbeltsjekke at du har med deg en såkalt Type 2-kabel, i tilfelle du velger å gå for en slik løsning. En slik kabel vil du for øvrig også trenge ved mange destinasjonsladere.

Hvor stor ombordlader har du?

Hvis du ikke aner hva ombordladeren i elbilen din håndterer og hvor stor fart du vil få fra en slik 22 kW-lader, kan du for eksempel klikke på Elbilforeningens side «Elbiler i dag», og så klikke deg videre inn på din bilmodell. (Eller du kan sjekke bilens brukermanual.)

Har bilen din en ombordlader på 11 kW, vil bilen altså lade rundt fire ganger tregere enn på en standard hurtiglader.

Det er uansett slett ikke gitt at bilen din oppnår ladehastigheten på 50 kW selv om hurtigladeren kan levere dette. Og er ombordladeren din på 22 kW, lades jo bilen nesten halvparten så raskt som på hurtigladeren. I så fall vil dette være et ok alternativ til å stå i kø for mange av oss.

PS: Pass også på at du har med den vanlige stikkontaktkabelen, du kan fort komme til å trenge den også dersom det virkelig skulle knipe.

Bakgrunn: Fakta om «Elbilisten 2021»

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse gjennomført av Norsk elbilforening blant norske elbileiere.

Elbilisten 2021 er den tiende undersøkelsen som er gjennomført.

Undersøkelsen gir blant annet svar på hvem elbileierne er, hvorfor de valgte elbil, hvordan de bruker elbilen og hvor fornøyde de er med elbilen sin.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 6. april – 5. mai 2021.

15.464 personer deltok i undersøkelsen.

Her er 10 tips for bedre flyt og bedre stemning på ladestasjonene i sommer:

1. Ser du noen som sliter, tilby din hjelp

Det blir stadig flere elbilferskinger, og det er kanskje ikke så lenge siden du var en selv? Hurtiglading er ikke alltid like lett, og ser du noen på ladeplassen som ser ut til å surre med et eller annet, ta en tur bort og spør om du kan bistå med et eller annet.

Kanskje kan du hjelpe, kanskje ikke, uansett har du vært et godt medmenneske og prøvd.

2. En av laderne som ikke funker? Ring support …

Og gjør det selv om ladestasjonen ved siden av fungerer, og du strengt tatt ikke trenger å bry deg. Ofte skal det ikke mer enn en omstart til fra ladeoperatørens supporttjeneste eller en annen quick-fix, og så er problemet løst – til glede for nestemann som kommer og vil lade.

Telefonen kan du ta mens du allerede får strøm fra laderen som virker – og samtidig får du kanskje et karmapoeng eller to, som den snille og solidariske elbilisten du nå har vært.

3. Stopp ladingen når du har nådd 80 prosent

Du trenger ikke nødvendigvis å lade batteriet helt opp, og vanlig elbilskikk er å lade opp til 80 prosent. Det er best for både batteriet og for lommeboka.

Og hvis du faktisk MÅ lade mer for å komme helt frem, forklar gjerne nettopp det til personen bak deg i køen. Da slipper du antakelig både skuling fra stakkaren som venter og du får litt mindre dårlig samvittighet selv.

4. Flytt bilen når du har fått nok strøm

Ok, de aller, aller fleste trenger ikke å høre dette, men vi tar det med likevel:

Selv om du måtte inn og spise eller hva du nå måtte gjøre da du forlot hurtigladeren, følg med på appen og kom tilbake til bilen og flytt den når du har fått den strømmen du trenger.

5. … og si unnskyld hvis du likevel glemte det

Alle vet at hurtigladestasjoner ikke er parkeringsplasser, men hvis det nå likevel ble slik at maten på veikroen kom så fryktelig sent, men til gjengjeld var så god at du simpelthen glemte alt annet, eller at minsten fikk langvarig diaré på do, så gå i det minste rett bort og si unnskyld til personen(e) bak deg i køen når du slukøret vender tilbake til bilen.

Det koster deg muligens litt mer enn om du med stivt blikk haster inn i bilen og durer av gårde, men det føles så mye bedre etterpå …

6. Pass på hvordan du plasserer bilen

Elbiler er forskjellige, og ladeuttaket på bilen kan være plassert både mer og mindre praktisk på de ulike modellene. Samtidig kan også de ulike ladestasjonene ha varierende utforming, også innen én og samme ladeoperatør.

Som regel er ikke dette noe problem, men vær bevisst på hvordan du parkerer når du lader. Kan det tenkes at du står i veien for sidemannen din, som kanskje dukker opp om et par minutter? Still deg så fornuftig som mulig, og i hvert fall hvis du har tenkt til å forlate bilen mens du lader.

7. Henger? Ikke blokker to plasser

Er du en av de heldige som har en elbil som kan trekke tilhenger? Lar det seg ikke gjøre å hurtiglade uten å legge beslag på to plasser så lenge hengeren er på? Ikke gjør det, det er en fin gest å koble av hengeren, selv om det ikke er ladekø akkurat nå. Og hvis du likevel faller for fristelsen, vær så kjapp du kan med å flytte deg dersom det kommer noen som trenger plassen, og husk å sukre pillen med ditt aller meste vinnende smil.

8. Heng ladekablene på plass

Igjen: De aller færreste av oss trenger å høre dette, men på samme måte som enkelte blant oss ikke har ofret en tanke på hva søppelkassene som i beste fall ligger ved ladestasjonene egentlig kan være til for, er det noen få som tenker at det ikke er så nøye om ladekabelen ligger og slenger på bakken etter at de har fått sitt. Du vil ikke være en av dem.

9. Ikke bruk lynlader hvis bilen ikke kan utnytte det

Det kommer stadig flere lynladere på ladestasjoner både her i Norge og på kontinentet, og stadig flere elbiler kan nyttiggjøre seg av den økte effekten.

Men om laderen kan levere 150 kW, og bilen din bare tar imot 50 kW, er det lurt å se etter en vanlig hurtiglader. Ikke bare tar du opp plassen til en elbilist som kunne ha brukt effekten bedre og dermed kommet seg raskere videre og generelt skapt mindre kø – du får heller ingen ekstra nytte av det selv.

10. … men bruk for all del lynladeren hvis den gjør det

Ja, vi trenger vel i grunnen ikke si noe mer her. Kanskje bortsett fra at det kan være greit å huske på at køen gjerne går kjappere på lynladestasjonene, så det er kanskje en idé å stille seg i den, selv om du etter å ha telt antall biler er fristet til å gå for en vanlig hurtiglader?

Med mindre du da skal av gårde på et kort do- eller matstopp – da får det være greit. Litt rause må vi være med hverandre, det er tross alt endelig sommer …

De 10 mest nevnte stedene norske elbilister opplevde kø i fjor sommer:

Dombås Brokelandsheia Lom Oppdal Lillehammer Stryn Alvdal Geilo Otta Telemarksporten

(Listen over viser de hyppigst nevnte fritekstsvarene fra deltakerne i en separat spørreundersøkelse – Elbilferie 2020 – foretatt av Norsk elbilforening, like etter fjorårets sommer. Dette bør altså bare bare tolkes som en indikasjon, og ikke på noen måte som en forhåndsfasit over hvor det vil bli ladekøer i sommer.)