Car of the Year-kåringen 2022: 6 av 7 finalister er elbiler

ELEKTRISK STEMNING: Alle disse seks elbilene er med i finalerunden av kåringen Car of the Year 2022. Den eneste fossile av de sju bilene i finalen, er Peugeot 308. (Fotomontasje: Andreas Bergli Sætre)

Sist gang var det to – og en fossilbil vant. Denne gangen er det meste annerledes. – Jeg skal spise ladekabelen min hvis ikke en elbil vinner!

Hvert år går et sekstitalls biljournalister fra hele Europa sammen for å dele ut prisen Car of the Year.

I årets kåring hadde disse journalistene nominert et trettitalls bilmodeller, hvorav kun fem var elbiler.

Blant disse kom to elbiler seg videre til finalerunden som teller syv finalister.

De to var Volkswagens ID.3 og Fiat 500 – men det var likevel fossilbilen Toyota Yaris som ble kåret som Car of the Year 2021 under seremonien i Geneve i mars i år.

Riktignok kom Fiat 500 på en hederlig andreplass, men for elbilentusiaster ble det tydelig at Car of the Year 2021 føles veldig … 2021.

I beste fall.

Dette er ikke akkurat hverdagskost i bilverdenen, for å si det slik. Ståle frydenlund, elbilforeningens bilekspert

– Et soleklart tegn i tiden

Men det var da.

For bare ni måneder senere er det åpenbart at vi er på full fart mot andre tider.

Av de 39 opprinnelige kandidatene opp mot det som blir neste års prisvinner, har nesten halvparten elektrisk motor, og brorparten av disse igjen er helelektriske.

Men det er når vi kommer til finalerunden at det virkelig begynner å bli interessant.

Av de sju bilene vi finner her, er nemlig hele seks av sju elbiler.

Og den sjuende og siste er en ladbar hybrid – Peugeot 308 – og der har Peugeot dessuten varslet at denne snart vil komme i en helelektrisk utgave.

– At seks av sju finalister i årets bil-kåringen i Europa er helelektriske, er et soleklart tegn i tiden som viser hvor verden er på vei, sier Ståle Frydenlund, mangeårig biltester i Norsk elbilforening.

GLAD I STRØM: Elbilforeningens bilekspert Ståle Frydenlund er glad i elektriske biler, men kanskje ikke såpass at han vil spise ladekabelen sin. Men antakelig slipper han det.

Bilekspert: – Skal spise ladekabelen min

Riktignok understreker Frydenlund at Jaguar I-Pace tok en overraskende, men verdig seier i 2019, og at like elektriske Peugeot e-208 tok pokalen året etter. Før dette må vi helt tilbake til 2011 for å finne en seirende elbil.

Den historiske bragden var det Nissan Leaf som sto for.

Tesla, derimot, som på mange måter har revolusjonert måten å tenke bil på, har aldri vunnet denne prisen.

– Men finalerunden vi ser nå, er ikke akkurat hverdagskost i bilverdenen, for å si det slik, sier Frydenlund.

VANT I 2011: Nissan, med sin Leaf, en av de viktigste bilmodellene i elbilhistorien.

Og så går Elbilforeningens bilekspert uvanlig høyt på bilbanen når han klinker til med dette:

– Hvis ikke en elbil vinner nå, skal jeg spise ladekabelen min!

Hvem av disse blir det?

De syv finalistene i Car of the Year 2022 er:

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Skoda Enyaq iV

Renault Mégane E-Tech

DE SYV FINALISTENE: Den ladbare hybriden Peugeot 308 til venstre sammen med de seks helelektriske finalistene. Peugeoten skal imidlertid også komme i en fullelektrisk versjon, ifølge bilprodusenten selv.

Megane E-Tech hadde vi forresten gleden av å ta nærmere i øyesyn under en slags norgespremiere sist fredag. Du kan lese artikkelen og se vår video av Renaults snart norgesklare elbil her.

Mitt stalltips er at Kia EV6 stikker av med seieren. Ståle frydenlund

Hvilken av de sju som stikker av med seieren i februar til neste år, skal vi ikke mene noe om, men vi trenger verken være spesielt synske eller Elbilforeningens bilekspert for å slå fast at det etter all sannsynlighet blir en elbil.

– Noe annet vil være en skandale, fastslår Ståle Frydenlund.

Finaleseremonien finner sted i siste halvdel av februar under den årlige internasjonale bilmessen i Geneve.

BMW i4 vant i Norge

– Mitt stalltips er at Kia EV6 stikker av med seieren i år, sier Ståle Frydenlund.

Selv er han ikke blant motorjournalistene som sitter i denne juryen, men som Elbilforeningens biltestansvarlige sitter han derimot på sjette året i juryen som kårer «Årets bil» i Norge.

Den prisen ble delt ut 7. desember, og også her var det en solid overvekt av elbiler i finalerunden:

Av ni kandidater her, var hele ni rene elbiler. At det da også ble en elbil som vant, var ikke veldig overraskende. Den æren tilfalt nemlig BMW i4.

BMWs i4 var riktignok blant kandidatene i den europeiske Car of the Year 2022-konkurransen, men her nådde den altså ikke helt opp blant de sju som fortsatt gjenstår i finalerunden – frem til vinneren skal krones i februar.