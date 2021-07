Brukt elbil: 6 til under 60.000 kroner

Er du på jakt etter en billig bil og enda billigere bilhold? Da bør du sjekke ut disse brukte elbilene.

Nå begynner de tidligste elbilene å bli skikkelig rimelige. Prisen på bilen er gjerne mindre enn verditapet det første året for mange nye biler. Vi har tatt for oss de billigste elbilene på markedet nå og satt maks grense på 60.000 kroner.

Har du mer penger å avsette til bil, sjekk hva du får om du går 20.000-30.000 kroner opp.

Mange fordeler

Bilene med kortest rekkevidde har gått lite, flere av dem lar seg ikke hurtiglade, og dermed blir det mindre belastning på batteripakka.

Generelt lav motoreffekt bidrar til lavere dekkslitasje. Elmotoren regenererer dessuten strøm, som bidrar til mindre slitasje på bremseklosser og -skiver.

Elbilen er en enklere konstruksjon, så det er mindre sjanse for at noe går i stykker. Det gir lavere vedlikeholdskostnader.

Løpende kostnader blir lavere. Du fyller ikke bensin og nyter fortsatt godt av rimeligere bompasseringer, rimeligere parkering og åpne kollektivfelt visse tider av dagen. Sjekk hva som gjelder for disse fordelene i din region.

Noen ulemper

Elbiler i denne prisklassen har begrenset rekkevidde.

De fleste er bare registrert for fire personer, noen for to og det er plass- og lastbegrensinger. Det finnes riktignok varebiler som Citroën Berlingo og Peugeot Partner, men vi har konsentrert oss om personbiler.

Sjekk dette før du kjøper

Service: Biler med komplett servicehefte er alltid en fordel.

Kilometer: Lang kilometerstand er ikke like kritisk på elbil, men aldri en fordel. Bytte av understellsdeler, bremser og dekk blir plutselig et stort innhugg når prisen blir så lav.

Batteri: Eldre biler kan ha mistet batterikapasitet. Sjekk med ditt verksted om det er mulig å få tatt en batteridiagnose. Fysisk skade på batterikassa kan i verste fall bety at batteriet har fått en smell og da er det bare å trille en såpass gammel bil til opphogging. Selges bilen privat, kan du spørre om rekkevidde og om bilen er ladet mye via hurtiglading eller mest hjemme. Det siste er å foretrekke for batteriet.

Skader: Man ønsker bil uten stor skadehistorikk. Man kan ikke forvente strøken bil i denne prisklassen og riper i støtfangere, som alltid er i plast, er bare skadelig for øyet, ikke noe annet. Karosseriskader som hakk, bulker og steinsprut derimot, gir et fremtidig rustproblem. Sjekk også hjulene nøye. Kantkjørte felger må man regne med, men litt større skader kan ha forårsaket svekkelser, bulker eller sprekker i felgene.

Pris: Ikke se deg helt blind på prisen. De billigste mangler kanskje DAB+, klimaanlegg eller annet utstyr som det er verdt å betale litt for. Riktignok er det ingen av bilene her som er nye nok til å ha originalt integrert DAB+, men mange ettermonterte dette. Nye dekk og nylig service er også faktorer som taler for å kunne gi noe mer.

Vil du gå grundigere til verks. Sjekk dette.

Trillingene – Citroën C-Zero /Mitsubishi i-MiEV / Peugeot Ion

+ Stort utvalg til lav pris

– Kort rekkevidde

Dette var på en måte den første «ekte» elbilen. Selv om den er smal og kort, har den fire dører, fire skikkelige sitteplasser, nedfellbare seter som gir god plass og klimaanlegg. Dette er noe helt annet enn Buddy og Th!nk, man hadde måtte nøye seg med tidligere. Her har man til og med to Isofix-fester til barnestoler baki.

Den er blitt flittig brukt som pendlerbil. Men her må du være nøye med å teste rekkevidde for hva du har tenkt å bruke den til, for den lader ikke raskt, heller. Den bruker en arbeidsdag på å fylle batteriet.

Nybilprisene dalte nesten i raskere takt enn bruktbilprisene etter hvert som konkurrentene kom, og nå får du splitter nye biler for 165.000 kroner.

Men det er fullt mulig å få de billigere, også. Det er et godt utvalg av biler under 60.000 kroner. Flere av dem har gått langt under 50.000 kilometer.

Det rapporteres om fint lite feil med disse bilene på vårt elbilforum. Enkelte melder om problem med varmeapparat. Rust på bremser er også gjenganger, men det er felles for alle biler i saltregimet Statens vegvesen har kjørt de siste årene.

Les vår test her

Rekkevidde: 13 mil sommer, 10 mil vinter

13 mil sommer, 10 mil vinter Batteristørrelse: 14,5-15 kWt netto til kjøring (originalt)

14,5-15 kWt netto til kjøring (originalt) Hjemmelading: 3 kW

3 kW Hurtiglading: Maks 44-45 kW (CHAdeMO)

Sjarmøren – Fiat 500 electric

+ Attitude

– Ingen importør, amerikanske og ubrukelige infotainmentløsninger

Den meksikanskbygde Fiaten var laget spesifikt for California og reglene der siden 2013. Den dukket derfor ikke opp på det norske markedet før de hadde gjort nytten i leasing og utleiefirmaer tre år senere. På grunn av forhistorien, kan det være litt så som så med kantkjørte felger og kosmetisk finish både utenpå og inni. Man må også finne seg i å montere DAB+ sjøl, og venne seg til at forbruket er oppgitt i MPG, altså miles per gallon. Det gir lite mening med strøm. 114 hk gjør den kvikk nok.

Den norske importøren har ikke noe med disse bilene å gjøre, men de har blitt populære takket være kul «Abarth»-attitude på flere av modellene. Prisene holder seg godt, og det er få biler som har gått lite, men du får biler som har gått 70.000 kilometer for 50.000 kroner.

Passen er minimal, men ikke dårligere enn i ordinær 500. Heller ikke 500 har mulighet for hurtiglading av sitt 24 kWt lille batteri, men du lader den på 3,5 timer.

Det kan være vanskelig å få foretatt reparasjoner på disse bilene, siden det ikke finnes en importør som fikser deler. Men understell og det meste av karosseri er fortsatt ordinær Fiat, og de elektriske komponentene kommer fra første generasjon Nissan Leaf, men det kan hende du må ordne mye logistikk selv.

Rekkevidde: 15 mil sommer, 10 mil vinter.

15 mil sommer, 10 mil vinter. Batteristørrelse: 21 kWt netto til kjøring (originalt)

21 kWt netto til kjøring (originalt) Hjemmelading: 7,2 kW

7,2 kW Hurtiglading: Nei

Mest solgte – Nissan Leaf

+ Bra kvalitet, god plass

– Fortsatt høy pris

Det var først da Nissan Leaf kom på markedet at elbilsalget tok av. De var tidlig ute, og Leaf er fortsatt den mest solgte bilmodellen i Norge, selv om Nissan nylig ble forbigått av Volkswagen. Grunnen er enkel: Her har du større plass enn i en Golf, den har OK rekkevidde og mulighet for hurtiglading, riktignok med CHAdeMO-kontakt, så antall ladepunkt er ikke like stort.

Med 109 hester og 254 Nm i dreiemoment føles den pigg i norske hastigheter. Vi tar her for oss utgaven med minste batteripakke, som ble solgt fra høsten 2011 til våren 2014.

Selv om det kryr av dem på markedet, holder de seg godt i pris. Vi fant bare to biler under 60.000 kroner og 50.000 i kilometerstand. Men da har du til gjengjeld potensielt bil lenge.

Leaf har vist seg å være blant de mest feilfrie bilene på markedet og har blant annen havnet blant de beste i den amerikanske JD Powers kvalitetsundersøkelsen. Hos brukere på vårt Elbilforum rapporteres det om trøblete spylerdyser, feil på regnsensor/lyssensor, foringer i forstilling som gir knirkelyder når det er kaldt og at vindusheis-bryteren på førerdøren kan brenne seg hvis vinduet er iset fast.

Les vår test her

Rekkevidde: 15 mil sommer, 10 mil vinter.

15 mil sommer, 10 mil vinter. Batteristørrelse: 21 kWt netto til kjøring (originalt)

21 kWt netto til kjøring (originalt) Hjemmelading: 6,6 kW

6,6 kW Hurtiglading: 50 kW (CHAdeMO)

Mest rekkevidde for pengene – Renault Zoe

+ Bra rekkevidde, kraftig ombordlader

– «Plastic fantastic» inni

Zoe er bygget fra starten av som ren elbil og har vært en knallsuksess for Renault i Norge. Den kom til Norge først i 2014 fordi man måtte tilpasse ladesystemet til våre forhold. Fem dører og plass til like mange, gjør den praktisk. Den fikk også 5 stjerner i EuroNCAP da den var ny.

Da den kom, hadde den bra rekkevidde. Skal du kjøpe Zoe, må du holde tunga rett i munnen, for den har blitt oppgradert flere ganger og fått stadig lenger rekkevidde. De tidligste modellen tangerer 22 mil under gode forhold.

Det ser man på kjørelengden på bruktbilene, også. De har gått mye og er fortsatt dyre. For å få biler under 60.000 kroner, må du finne deg i at de har passert 100.000 kilometer.

Den tar ikke i mot hurtiglading (bortsett fra en teoretisk mulighet for 43 kW AC på enkelte tidlige utgaver, dog finnes det lite infrastruktur som kan levere dette), men til gjengjeld kan den lades med 22 kW via den spesielle ombordladeren. Dersom du ikke har såkalt TN-nett (med 400 volt spenning) hjemme, må du bruke en spesiell ladekabel med innebygd trafo – eller ha en ladeboks med skilletrafo (som modifiserer standard IT-nett (230 volt) til TN)) i garasjen. På Elbilforum rapporterer noen eiere om svakt varmeapparat, feil med ryggekamera, problemer med 12 voltsbatteri og svakhet i endeleddene.

Les vår test her

Rekkevidde: 15 mil sommer 10 mil vinter.

15 mil sommer 10 mil vinter. Batteristørrelse: 22 kWt netto til kjøring (originalt)

22 kWt netto til kjøring (originalt) Hjemmelading: 22 kW

22 kW Hurtiglading: Nei

Småtassen – Smart fortwo

+ Kjekk for byen

– Treig lading, lite plass

Smart er blitt Mercedes sitt første helelektriske bilmerke. Norge var litt tidligere ute og tok bare inn elbiler da den nyeste modellen ble lansert i 2015. Og er det én bil som kler eldrift, så er det denne. Og den er med i en liten klubb. Bare Fiat 500 og Tesla Roaster gir deg vind i håret.

Dette er en snerten bybil med kun to seter. Det gir noen begrensninger. I andre generasjon ble den akkurat så stor at den ikke kunne parkeres på tvers i gata, men svingradiusen er fortsatt latterlig liten.

Det er forholdsvis lett å finne biler med lav kilometerstand under 60.000. For disse var billige da de var nye også, rett i underkant av 130.000 uten ekstrautstyr.

Akkurat som de foregående, bør man ha tilgang på hjemmelader, for hurtiglading kan den ikke bruke. Hjemme lades den via 3,3 kW ombordlader. Da tar det fem og en halv time å lade det 17,6 kWt lille batteriet.

På elbilforum.no melder brukerne om dårlig konstruksjon på ladeluka som gjør at den kan knekke på vinterstid når det har snødd, ellers lite driftsproblemer.

Rekkevidde: Sommer 14 mil, vinter 10 mil.

Sommer 14 mil, vinter 10 mil. Batteristørrelse: 17,6 kWt brutto

17,6 kWt brutto Hjemmelading: 3,3 kW

3,3 kW Hurtiglading: Nei

Den lille sværingen – VW e-UP!

+ Kjører bra, større enn man tror

– Lang km, høy pris, kort rekkevidde

Det kryr tidvis av den lille e-UP!-en som i senere tid er lagt i kopimaskinen av både Skoda og Seat. I fjor fikk den en anstendig rekkevidde, men det er de første utgavene vi må se på for å få den under 60.000 kroner.

Dette er en firkantet fireseter der plassen er maksimalt utnyttet. Akselavstanden er praktisk talt så lang den kan bli og gir stødige kjøreegenskaper. Med 82 hester føles den kvikk.

Den kostet tett på 200.000 kroner da den var ny, og du må også her tillate mange kilometer på trip-telleren for å få en til en lav pris.. Den eneste på finn.no under 60.000 kroner er en veldig fin 2014-modell. Men som alltid er det mulighet for å prute.

Bilen har det desidert minste batteriet i testen og den tar i mot lite strøm på ombordladeren, så det krever minst åtte timer å fullade det fra tomt. Men den er samtidig den eneste som kan bruke hurtiglader, og dermed den eneste man kan bruke på en litt lengre tur. Du lader fra 0-80 prosent på rundt en halv time.

Les vår test her

Rekkevidde: 14-15 mil sommer, 7-8 mil vinter

14-15 mil sommer, 7-8 mil vinter Batteristørrelse: 16,8 kWt netto til kjøring (originalt)

16,8 kWt netto til kjøring (originalt) Hjemmelading: 3,6 kW

3,6 kW Hurtiglading: 40 kW

