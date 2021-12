2021 – det store elbilåret: Året da elbilene ble for folk flest

ÅRETS FØRSTE STORTEST: Under vintertesten hadde Elbilforeningen med et knippe interessante biler, men etter den tid har det tilkommet mange flere aktuelle familiebiler.

I år ble familiebilene det norske folk ville ha elektriske. 92 prosent av privatbilkjøperne valgte elbil i desember.

2021 har vært uten tvil vært det helt store elbilåret så langt.

For Elbilforeningens del er det også helt tydelig; vi har loggført rundt 45 modeller vi grundig har testet. Det er all time high med god margin.

Aktiviteten har aldri vært høyere, ei heller den jevnt høye markedsandelen for elbiler.

Blant privatkjøperne har elbilene over 92 prosents markedsandel så langt i desember, mens næringsandelen er på omtrent 55 prosent. Det betyr en sterk avslutning på et år der elbilene så langt har 83 prosents markedsandel, og 43 prosent i næringsmarkedet.

Endelig kom familiebilene

Det er altså ingen tvil om at 2021 ble året der elbilene tok helt over i Norge, med mer enn 30 produsenter representert og rundt 70 modeller tilgjengelig.

FOR FAMILIEN: Utvalget av familiebiler i forskjellige former og fasonger ble drastisk mye større i 2021.

At det nå er så mye å velge blant familiebilene er en helt avgjørende årsak, og det holder å ta en kikk på de ti mest solgte. Bak disse er det også en solid rekke med valgmuligheter, i praksis i alle segmenter.

Til tider skulle man nesten tro at det ikke var problemer med tilgang på halvledere / microchips i bilindustrien. Men når man ser litt nærmere på registreringstallene, er det åpenbart at noen produsenter er bedre stilt enn andre.

Tesla ble Norges største

Ett eksempel er at Tesla har gått forbi Volkswagen som største merke, en posisjon tyskerne nesten har eid de siste ti årene.

Likevel har den norske importøren maktet å få 8.370 ID.4-eksemplarer til Norge, men Skoda hadde garantert fått flere Enyaq på norske veier i år om det ikke var for flaskehalser i systemet

Tesla Model Y har gjort noen bemerkelsesverdige byks på registreringsstatistikken siden den kom i september, og har pumpet ut 7.889 eksemplarer (per 23. desember 2021).

Det holder til en fjerdeplass totalt, bak Tesla Model 3, Toyota RAV4 og Volkswagen ID.4. Likevel skal vi ikke se bort fra at ting kan endre seg i toppsjiktet, for Tesla har tradisjon for å utlevere store mengder biler helt på tampen av årets kvartaler.

Tesla Model Y var også bilen som trakk det lengste strået da vi testet den sammen med Audi Q4 Sportback e-tron 50, Hyundai IONIQ 5, Volkswagen ID.4 GTX og Mustang Mach-E LR AWD i vår store test (vurdert i den rekkefølgen).

Faktisk er Toyotas ladehybrid den eneste delfossile modellen som setter spor etter seg i statistikken.

Bortsett fra Volvo XC40-modellen, men der er kun 25 prosent av de registrerte bilene ladbare hybrider. Nesten 4.700 av 6.200 solgte eksemplarer er elbiler, og på resten av topp ti-lista er det bare elbiler.

Ikke minst er det interessant at Nissan LEAF holder seg inne blant topp ti, til tross for at konkurransen har hardnet til kraftig de siste årene.

Kommer kineserne?

Når det gjelder 2022, blir det spennende å se hvor stort avtrykk de nye modellene fra Kina kan sette.

MG ZS EV har gått en god del tilbake sammenlignet med 2020, men er fortsatt klart mest registrert av de kinesiske bilmerkene (2.468), og nå har det kommet en ny versjon av bilen med både langt større batteripakke, kraftigere ombordlader og egen app.

MG kommer nå også med den større Marvel R.

BYD Tang (1019) er neste blant kineserne på 2021-lista. Maxus er foreløpig ikke spesielt synlige i statistikken, i likhet med Xpeng.

Førstnevnte har en interessant SUV på vei, ved siden av Euniq MPV (239), mens Xpeng nå har P7 (34) i tillegg til en etter hvert ansiktsløftet G3 (431).

NIO er foreløpig på 186 eksemplarer med sin ES8-modell, og vil som de øvrige garantert bli mer synlige i 2022-tallene, mens Hongqi foreløpig er helt i startgropa med en håndfull registrerte av den veldig store SUV-en e-HS9 (6).