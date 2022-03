Sogn og Fjordane følger opp Hordaland-vedtaket: Alle drosjer skal være utslippsfrie om fire år

PÅDRIVER: Fylkesordfører Jon Askeland i aksjon, her mens han lader en drosje på Bergen lufthavn, Flesland. Flyplassen har det største ladeanlegget for drosjer i Norden, og nå kommer det lynladere ved sykehusene som følge av Vestlands vedtak om at alle drosjene i fylket snart skal være utslippsfrie. Foto: Vestland fylkeskommune

Taxiene i Sogn og Fjordane skal være utslippsfrie fra 1. april 2026 – på dagen to år etter at Hordaland skal ha gjennomført det samme.

For om lag to år siden vedtok det tidligere fylkestinget i Hordaland at alle drosjene i det gamle fylket skal være utslippsfrie fra 1. april 2024.

Da Sogn og Fjordane og Hordaland senere ble slått sammen til Vestland fylke, startet man prosessen med å harmonisere ambisjonen til hele det nye fylket.

Nå er nullutslippskravet for taxiene i Sogn, Sunnfjord og Nordfjord vedtatt, men med to år lengre frist.

Dette har bakgrunn i en lovpålagt overgangsperiode på fire år, som anses som tilstrekkelig omstillingstid for taxinæringen.

Følges opp med hurtigladere ved sykehus

Vedtaket som nå er fattet, gjelder for drosjer registrert for inntil ni personer i alle kommuner i tidligere Sogn og Fjordane fylke.

Samtidig fører dette til positive følger for hurtigladerutbyggingen i området:

Fylkestinget går nemlig inn for å etablere lynladere ved sykehusene, der nettopp drosjene skal ha førsteretten til å bruke disse.

SMØRBLID: – Dette er knallbra! Vestland fylkeskommune er framoverlente når de velger å etablere lynladere ved alle sykehusene, sier Berit Hornnes, leder i Sogn og Fjordane elbilforening.

– På samme måte som for drosjenæringa i Hordaland, vil fylkeskommunen gi tilskudd til utbygging av hurtigladere i Sogn og Fjordane. Vi har satt av to millioner kroner i støtte til utbygging av offentlig hurtigladerstruktur i budsjett for grønn vekst, klima og energi, sier Jon Askeland, fylkesordfører i Vestland, i en artikkel på fylkeskommunens nettside.

– Knallbra!

Denne nyheten får lederen i Sogn og Fjordane elbilforening, Berit Hornnes, til å juble.

– Dette er knallbra! Vestland fylkeskommune er framoverlente når de velger å etablere lynladere ved alle sykehusene, sier Hornnes, som håper at vedtaket vil følges opp i praksis ved at alle de tre sykehusene nå vil få lynladere.

Disse vil nemlig også kunne benyttes av besøkende til sykehusene, selv om taxiene vil få forrang.

– Dette er en sak som Sogn og Fjordane elbilforening har jobba aktivt med det siste halve året, så dette er en svært velkommen seier for oss, sier Hornnes.

Reduserer utslippene med 2.230 tonn årlig

– Dette er nok en satsing vi gjør for et bedre klima og miljø. Vi får stor nedgang i utslippene fra drosjenæringa. Klimautslippene vil gå ned med 2.230 tonn årlig. Det er en nedgang på hele 85 prosent. I tillegg får vi redusert utslippene av NOx med sju tonn årlig, sier fylkesordfører Askeland.

Fylkestinget er opptatt av at brukergrupper som for eksempel er avhengig av rullestol, ikke skal bli stående uten tilbud når drosjene ikke lenger kan ha forbrenningsmotor.

Derfor har fylkeskommunen bedt regjeringen innføre en dispensasjonsmulighet for spesialtilpassede taxier.

Men om en slik dispensasjon kommer til å måtte tas i bruk, er et åpent spørsmål. Det viser for eksempel denne saken:

Rett nok har elbilen du ser i denne artikkelen ganske begrenset rekkevidde, men med elbilutviklingen vi har sett de siste årene, bør det være overveiende sannsynlig at det 1. april 2026 vil finnes store elbiler som kan duge som drosjer – også over lange og krevende veistrekninger i Sogn og Fjordane.

Og det er neppe aprilsnarr …