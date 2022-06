Harley-Davidson LiveWire: Denne koster 70.000 mindre enn for et halvt år siden

ALDRI VÆRT BILLIGERE: Er du rask, har du nå muligheten til å få kjøpt en ubrukt LiveWire til en pris denne motorsykkelen aldri har vært i nærheten av i Norge.

Kraftig prisreduksjon på en håndfull restmodeller + Enova-støtte = Ubrukt LiveWire til 241.800 kroner.

Mens trenden hva angår det aller meste av elektriske kjøretøy for tiden er at prisene går opp, kan vi i dag komme med en aldri så liten gladnyhet om Harley-Davidsons elektriske motorsykkel, LiveWire.

I hjemlandet USA ble prisen på LiveWire kuttet med 30 prosent fra lanseringsprisen på 29.799 dollar til 21.999 dollar for rundt et halvår siden, men noe tilsvarende priskutt har ikke funnet sted i Norge.

Frem til nå.

Kun et restlager

I Norge har prisen ligget ganske stabilt rundt startprisen på 319.000, og elbil.no har ved flere anledninger spurt Harley-Davidson- og LiveWire-forhandler LazyBoyz i Oslo om det vil komme noe tilsvarende priskutt, senest i forbindelse med Enova-nyheten om at man får refundert 25.000 kroner ved kjøp av elektrisk MC.

Nå kan salgssjef Rolf Kåre Valderhaug i LazyBoyz fortelle at de har satt ned prisen på LiveWire betydelig. Med Enova-støtte på toppen ender man rett og slett opp med å få det elektriske beistet for en relativt hyggelig sum:

– Prisen på en ny H-D LiveWire er i dag fra 261.900, og så er det støtte på 25.000 fra Enova. Så for 241.800 kan du få en splitter ny H-D LiveWire, sier Valderhaug.

Foreløpig står det ingenting om dette på nettsiden til LazyBoyz, og det dreier seg ikke om mange eksemplarer, understreker salgssjefen:

– Dette gjelder et lite restparti av H-D LiveWire som vi har kjøpt opp. Ikke LiveWire 1.

Uklar fremtid for LiveWire i Norge

Her må vi ile til med en forklaring for de som ikke har fulgt veldig nøye med i timen på Harleys elektriske MC-satsing i det siste:

Modellen LiveWire kom altså i 2019, og i fjor bestemte selskapet seg for å skille ut sin elektriske MC-satsing i et eget undervaremerke – som enkelt og greit ble hetende LiveWire.

Etter at det ble kjent at LiveWire skulle bli et eget varemerke i utkanten av H-D-familien, ble den opprinnelige LiveWire-modellen omdøpt til LiveWire One, der det som nevnt også ble kjent at utsalgsprisen på motorsykkelen skulle settes betydelig ned.

I tillegg ble det kjent at selskapets andre LiveWire-modell skal være klar ganske snart, nemlig LiveWire Del Mar:

Men restpartiet det her er er snakk om hos LazyBoyz, er altså ubrukte 2020-modeller av Harley-Davidson LiveWire.

Valderhaug på LazyBoyz vet fortsatt ikke når – eller om – de vil bli forhandlere av de nyere og kommende LiveWire-produktene:

– Nei, foreløpig vet vi veldig lite. Vi har noen få eksemplarer av H-D LiveWire vi kan selge, og så får vi se om vi vil, og om vi får lov å jobbe videre mer LiveWire 1-produktene.

Debuterte i «Long Way Up»

Den som lever, får vel fortsatt se, si. I mellomtiden kan du sjekke ut denne beretningen om hvordan det føltes å prøvekjøre LiveWire utenfor Barcelona, noen måneder før den ble sluppet i Norge.

Og vil du se en betydelig lengre etappe med syklene, filmet mens syklene fra Harley-Davidson (eller hvordan det nå er) enda var på prototype-stadiet, kan du se den underholdende serien Long Way Up på Apple+, der skuespiller Ewan McGregor og makkeren Charley Boorman kjørte gjennom hele Sør- og Mellom-Amerika før de endte opp i Los Angeles.