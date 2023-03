Parkering for elbil

Sono Motors satser fortsatt på solceller, men endrer kurs: Avslutter elbilprosjektet Sion

VED VEIS ENDE: 45.000 ønsket seg den soldrevne elbilen fra Sono Motors, men prosjektet er nå avsluttet.

Fremover skal det tyske selskapet satse utelukkende på produksjon av solcelleløsninger til andre bilfabrikanter.

Fredag meldte det tyske selskapet Sono Motors at de avslutter Sion-prosjektet – den soldrevne elbilen som vi har skrevet om før.

Selv ikke et siste pust gjennom kampanjen #savesion gjorde at solcellebilen fikk slikke sol i det kommersielle markedet.

Vanskelig avgjørelse

Selv med tusenvis av kunder i kø for å skaffe seg denne bilen, var det ifølge Sono Motors selv en strategisk og nødvendig avgjørelse som ligger bak at det ikke er plass til Sion i selskapets fremtid.

– Det var en vanskelig avgjørelse. Selv om mer enn 45.000 reservasjoner ble gjort av Sion, måtte vi reagere i et ustabilt marked og spisse den fremtidige satsingen, sier toppsjef i Sono Motors, Laurin Hahn,.

Teknologien lever videre

Selskapet satser utelukkende på solcelleteknologi fremover.

Den er utviklet for å kunne integreres på mange ulike bilmodeller – inkludert busser og lastebiler.

Sono Motors jobber for øyeblikket som utviklingspartner med selskaper i ti land i EU, USA og Asia. På listen finner vi Volkswagens datterselskaper, Scania og MAN Truck & Bus.

JA TIL SOL: Sono Motors skal utvikle solcelleløsninger for mange ulike kjøretøy i fremtiden.

Deres første store introduksjon til massemarkedet er planlagt andre kvartal i år med «Solar Bus Kit» – et solcelleanlegg som er optimalisert for de vanligste busstypene i Europa.

Betydelig kostnadsreduksjon

Avgjørelsen om å avslutte Sion-prosjektet og satse utelukkende på solcelleløsninger til tredjeparter, bidrar også til betydelig kostnadsreduksjon i selskapet.

90 prosent av finansieringen som trengs for 2023 er allerede generert gjennom investeringer til Sion-prosjektet.

Selv om Sono Motors nå har avsluttet Sion-prosjektet, har de fortsatt et stort ønske at bilen skal bli realisert. Solcelleselskapet vil derfor forsøke å selge prosjektet videre.

Det fremgår ikke noen pris, og det tydeliggjøres at dette kun er en invitasjon til å legge inn bud, men på nettsiden har selskapet lagt ut en mal for hvordan salget skal foregå. Den kan du se her.

Sion deler samme skjebne som en annen solentusiastisk bilprodusent som vinket farvel tidligere i år.

I januar gikk nemlig det nederlandske selskapet Lightyear konkurs.