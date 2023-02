Parkering for elbil

Nederlandsk elbilprodusent konkurs: Lynkarrieren over for Lightyear?

LYSET SLUKKET: Det ble litt fram og tilbake for soldrevne Lightyear før det hele var over.

Før jul gikk den delvis soldrevne elbilen i produksjon. To måneder seinere er produksjonen avsluttet og selskapet slått konkurs. Men betyr dette virkelig slutten for Lightyear?

Mandag 23. januar meldte det nederlandske selskapet som satser på solcellebiler at produksjonen av Lightyear 0, var avsluttet.

Selskapet ga uttrykk for store utfordringer i produksjonen, og at en strategisk restrukturering måtte på plass.

Fra null til to

Fremover skulle det i stedet satses hundre prosent på deres nye og betydelig rimeligere modell, Lightyear 2.

Toppsjef og en av grunnleggerne av selskapet, Lex Hoefsloot, var klar på at dette ikke kom til å påvirke fremtiden til den soldrevne bilen:

– Produksjonen av Lightyear 0 har gitt selskapet mange verdifulle erfaringer de siste årene. Men nå fokuserer vi all vår energi på utvikling av Lightyear 2, slik at bilen blir tilgjengelig for kunder innen estimert tid.

Men bare dager etter denne annonseringen kom den overraskende beskjeden om at selskapet har slått seg konkurs.

TOPPSJEFEN SJØL: Lex Hoefsloot er administrerende direktør i Lightyear. Selskapet ble stiftet i 2016 med mål om å lage bærekraftige og effektive elbiler som drives av solceller.

Fremadstormende start

Eventyret startet da ingeniørstudenter fra det tekniske universitetet i Eindhoven deltok på World Solar Challenge med konseptbilene Stella og Stella Lux.

Etter stor suksess ønsket Solar Team Eindhoven å virkeliggjøre drømmen og utvikle en soldreven elbil tilpasset privatmarkedet.

De startet selskapet Lightyear og deres planlagte bil, Lightyear One, ble for første gang introdusert i 2019: En elektrisk sedan med integrerte solceller som dyttet rekkevidden til hele 725 kilometer.

Skremmende høy pris

Her viste selskapet alvor med ambisjonene. Og i juni 2022 ble konsept et stykke på vei til virkelighet.

Deres første produksjonsklare bil ble lansert og fikk navnet Lightyear 0.

Bilen ble klar for salg i begrenset antall i november 2022. Prisen på voldsomme 250.000 euro (i underkant av 2,8 millioner kroner) underbygde også at denne bilen ikke var ment for den vanlige elbilist.

LIGHTYEAR 0: Den soldrevne elbilen var klar for produksjon.

Den første bilen for de fleste nye bilprodusenter blir sjelden billig, men hakesleppet var nok betydelig hos de fleste da prisen ble annonsert.

Med deres mål om å levere utslippsfri mobilitet til hvem som helst, hvor som helst – ga dette et inntrykk om at veien fortsatt var ganske lang frem til mål.

Men det var heller ikke meningen å presentere en bil som var tiltenkt et syltynt marked, men snarere å vise frem det de ønsket å oppnå med sine fremtidige biler.

FUTURISTISK UTSEENDE: Lightyear var svært nær ved å bli realisert.

Ny og betydelig billigere

Da overrasket det kanskje mange at Lightyear allerede i januar i år presenterte oppfølgeren Lightyear 2, bare noen måneder etter Lightyear 0 ble klar for salg.

Prisen var nesten ikke til å tro, sett i sammenheng med forløperen.

Selskapet meldte at prisen var estimert til å ligge på rundt 40.000 euro (drøyt 440.000 kroner) og produksjon av Lightyear 2 ville starte i slutten av 2025.

Lex Hoefsloot fortalte at med Lightyear 2 var målet – om å levere utslippsfrie biler for alle – virkelig blitt fremskyndet.

Han fremhevet de teknologiske fremskrittene som var blitt gjort.

– Ved å utnytte energien til sola, vil Lightyear 2 løfte den elektriske kjøreopplevelsen og redusere påkjenningen i strømnettet på grunn av færre ladeøkter.

PRODUKSJON: Lightyear 0 var i produksjon seint i 2022, men er nå et avsluttet prosjekt.

Fokus på aerodynamikk og vekt

Bilen var gjort så lett som mulig gjennom et avansert aerodynamisk design som bidro til minimal luftmotstand, skrog i karbonfiber og chassi i aluminium.

De teknologiske fremskrittene de har gjort for å begrense strømbruk, i tillegg til at bilen er utstyrt med solceller, bidro til at Lightyear 2 kunne oppnå 800 kilometer på én ladeøkt – og ville i snitt lade tre ganger mindre enn vanlige elbiler.

Revolusjonerende, med andre ord.

Hoefsloot fortalte at nøye planlegging og utvikling av design var avgjørende.

– Derfor utvikler vi bilene våre med optimal aerodynamikk, så vi kan redusere batteristørrelsen og vekten på bilen.

Han mente at Lightyear sine teknologiske løsninger ville gagne elbilutviklingen som helhet.

– Nå ser vi gevinsten av det vi har gjort, noe som også kan deles med mange andre.

Over 40.000 på venteliste

Lightyear 2 har allerede generert stor interesse i privatmarkedet, med over 40.000 på venteliste i løpet av de første ukene etter annonsering.

I forbindelse med produksjonsstopp av Lightyear 0 ga Hoefsloot uttrykk for at de trengte konkrete investeringer de neste ukene.

– Vi håper å samle nødvendige investeringer de neste ukene for å skalere opp mot Lightyear 2 – en soldreven elbil til en overkommelig pris, sa toppsjefen da.

Men nå er det altså, i hvert fall foreløpig og kanskje for alltid, slutt på det solfylte eventyret til Lightyear – etter drøye to måneder i produksjon.

Hvordan veien blir videre er vanskelig å spå, men det vil nok i nærmeste fremtid jobbes med å finne ut av hvordan Lightyear-konseptet kan leve videre.

I mellomtiden kan du lese mer om solcellebilen Sion fra tyske Sono Motors, som folkefinansieres mot målstreken.

Representanter fra dette tyske selskapet deltar for øvrig på elbilkonferansen Nordic EV Summit 2023 første helgen i mai.