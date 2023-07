Parkering for elbil

Sjuende reisebrev fra våre (nå plutselig fem) elbilferskinger på tur: Bergtatt i Luster & av sted til Stad

ELBILEN «MAUD» & THE GANG: Nyankomne Hamza Shah til venstre og Sjur Vatne Brean poserer med nå snart elbilveteran Emil Strøm Natvig og Jørgen Lervik Dahlstrøm. Bak kamera er sistemann på tur: Tord Kinge.

Våre tre elbil-musketerer har nå ankommet Norge – og blitt fem.

Elbilforeningen har sendt tre manusstudenter fra høyskolen Kristiania på kjøretur nedover kontinentet i en lånt elbil. De har fått beskjed om å ha setebeltene på – men ellers får de frie tøyler de neste tre ukene.

Følg med her på elbil.no – og i Elbilforeningens kanaler på Facebook og Instagram.

De døpte raskt bilen, en Hyundai Ioniq 6, for Maud Rite. Turen var i gang.

Gutta kjørte fra Oslo via Sverige ned til Danmark, der de tilbragte sin aller første natt hos perifer, men nyttig familie.

Turen gikk videre til Tyskland, der de havnet i tidenes regnskur på en hippie-campingplass. Her fungerte Maud nå også som tørkestativ:

De betalte hippiene med noe som for dem framsto som ubrukelig valuta: Penger. Gutta forlot Hamburg, og vi forlot dem i den tyske byen Reinstorf:

Så havnet de blant annet på rom med tre ukjente menn i Berlin:

Deretter var det tid for å vende panseret nordover igjen, og en tur til Bergen:

Mye tyder på at de ikke kom seg så langt nord som vi først trodde, og at det ikke var Bergen vi alle kjenner det dreide seg om.

For plutselig kjørte de gokart og opplevde eksistensielle utfordringer på et akvarium i Nord-Tyskland:

Så sladdet gutta boys farvel til den tyske stat, kjørte gjennom Danmark på rekordtid og følte de levde farefullt – dypt inni de svenske skoger:

Her kommer den sjuende uhøytidelige stemningsrapporten fra elbilferskingenes ferd:

Nyankomne venner i bilen: Vi er fem

Vi har blitt flere nå som vi har ankommet Norge. Nå har vi fylt opp bilen til randen med to venner.

Sjur og Hamza elsket heldigvis Maud like mye som oss, og hun ga dem sin gunst i gjengjeld

De to nye musketerene gjorde oss nå til fem.

NYE MUSKETERER: Nyankomne Sjur Vatne Brean og Hamza Shah har funnet sin naturlige plass i baksetet.

En stappfull Maud kjørte oss over et fjell, gjennom en tunnel og under en bru.

Vi visste hvor heldige vi var. Vi var på Vestlandet.

Nærmere bestemt i Luster kommune. Her skulle vi delta og opptre på Bergtattfestivalen.

Her merker vi at det er flere troll enn ladestasjoner. Vi så fem.

Det er ikke akkurat et fravær av ladestasjoner, men det kan fort bli langt mellom de vår blå ladebrikke fra Elbilforeningen liker best. Her gjelder det å være hakket mer taktisk enn vi er.

Heldigvis gjør ElbilAppen opp for vår dårlige planlegging, og er enkel nok til at selv idioter uten planleggingskapasitet kan finne et sted å lade og komme seg frem helskinnet med et sprekkfullt batteri.

Eksistensialistisk for tredje gang

Vennegjengen ble eksistensialistiske i møte med de tårnende fjellene.

«Selv om jeg er ganske høy, er jeg skikkelig liten», kommer det ettertenksomt fra Hamza Shah.

Og vi andre følte det samme.

Det var nesten så vi måtte stoppe og puste, men Mauds kjærlige favn gjorde at vi følte oss tryggere enn EVER.

Uansett hvor ubetydelige vi kanskje er, kjører vi en fantastisk elektrisk bil og kan føle oss som deltakere i kampen mot klimakrisen.

Og mer trenger kanskje ikke unge gutter på elbil-livets reise.

BIL I BÅT: Maud & musketerer på ferge over til Fodnes fergekai.

Bergtatt i Luster og av sted til Stad

Omsider befant vi oss på Bergtattfestivalen.

Her satt vi opp en lavvo på rekordtid og tok oss en moderat tre dagers fest.

Bergtattfestivalen er en hyggelig omgjengelig festival i fjellheimens favn.

Det var hyggelig, vannet var kaldt, lavvoen var varm og lufttemperaturen helt ok.

Men vi klarte ikke helt å ta det innover oss, for vi visste at Maud sto på en fotballbane som var omgjort til parkeringsplass og ventet på oss.

LIVET I LUSTER: Endelig Kleenex og Redbull, to nødvendigheter for påtroppet elbil-musketer Sjur Vatne Brean mens det lades blant severdigheter i Luster.

Etter litt festival-festiviteter hoppet vi i henne nok en gang, og rettet GPS-en mot Stad, et sted i Vest-Norge, nærmere bestemt det vestligste punktet.

Her bor surfe-broren til Emil som vi skulle få lov å låne huset til.

Hørt på makan? Ikke vi heller.

Vi satt automatbil-klampen i bånn og suste av gårde mot et sted vi håpet det skulle være en sånn stor metallkule som man har sett på bilder, som skal markere det vestligste punktet og sånt.

Jørgen mønstrer av

Vi beklager å måtte meddele at vår kjære elbil-musketer og jujitzu-mester Jørgen Lervik Dahlstrøm måtte takke for seg for å dra og se på ladestasjonene med familien i Albania.

AVSKJEDSKYSS: Jørgen kysser Maud farvel og sier bon voyage til elbileventyret.

Han vil være dypt savnet.

Men heldigvis har vi altså to nye rabagaster med på turen. Fortsettelse følger …