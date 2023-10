Parkering for elbil

Viser frem to kommende modeller på Oslo Motor Show denne helgen: Den ene er en skikkelig sværing

EN SEDAN OG EN MPV: Det kinesiske premium-merket Voyah viser frem sine to elbil-nyheter for aller første gang på Oslo Motor Show, som åpner fredag i Nova Spektrum i Lillestrøm. Sedanen nederst til venstre kaller de Passion og denne vil vises digitalt. Flerbruksbilen, eller MPV-en om du vil, heter Dream og boltrer seg i snøen til høyre. Den vil bli fysisk utstilt i Lillestrøm denne helgen.

Voyah-familien utvides med både liten og stor. Glem forresten det med liten.

Bilmerket Voyah etablerte seg i Norge i fjor sommer, og har som forretningsidé å selge premium-elbiler til en ikke like premium-aktig pris.

Tanken er altså å selge biler med luksusfølelse til en penge en litt større andel av befolkningen kan ha råd til.

Da de etablerte seg i Oslo laget vi denne reportasjen:

Begge modellene kommer til neste år

Første og foreløpig eneste modell ut var den romslige SUV-en Voyah kaller Free. Den kan du sjekke ut vår test av her:

Voyah liker åpenbart navn som dette, for nå kommer de to nye modellene med ditto klingende modellnavn, henholdsvis Passion og Dream.

– Vi har gledet oss lenge til å vise frem de neste medlemmene av Voyah-familien. Til helgen skjer det, og vi håper selvfølgelig både Passion og Dream får en god mottakelse, sier Torje Sulland, sjef i Electric Way, i en pressemelding.

Electric Way er selskapet som står for import og distribusjon av Voyah i Norge.

– Når de to nye modellene rulles ut på norske veier er det ennå litt for tidlig å si, men både Dream og Passion lanseres i Europa i løpet av 2024, forteller Sulland.

EN DRØM? Flerbruksmodellen Dream ser som en drøm, i hvert fall innvendig.

Likevel kan altså begge modellene beskues på Oslo Motor Show, som åpner i fredag og pågår hele helgen.

Også vi i Elbilforeningen har vår egen stand på arrangementet, og har du tenkt deg dit er det gode grunner til å besøke den:

Flerbruksbilen først ut

MPV-en (forkortelsen står for multi purpose vehicle) Dream er den som ligger lengst frem i løypa, ifølge importøren – og er også den eneste av de to utlyste modellene som vil være fysisk på plass under Oslo Motor Show.

Modellen er allerede typegodkjent for det europeiske markedet, og retter seg i første rekke mot storfamilier med behov for komfort og plass.

EN KLOSS PÅ KLOSS HOLD: Firehjulstrekkeren Dream i vinterland.

Dette er en stor familiebil som vil ha utvendige mål på 5,3 meter i lengden og 1,95 meter i bredden.

Den vil bli levert med sju seter, hvorav fire har massasje-funksjon og tre har isofix-fester.

Andre foreløpige spesifikasjoner er rekkevidde på 482 km etter WLTP-målestokken og motorkraft på 435 hestekrefter.

Størrelsen tatt i betraktning er dette en ganske sprek bil; 0-100 km/t går på 5,9 sekunder.

SHOTGUN: Her vil fort shotgun-konkurransen dreie seg om å vinne et av setene i midtrekka.

– Den første rekken i baksetet gir assosiasjoner til førsteklasse på et fly, så her vil de som sitter på også nyte godt av de luksuriøse spec-valgene, sier Lars Mabro Carlsson, salgssjef hos importør Electric Way.

Salgssjefen røper derimot foreløpig ingenting om prisen på herligheten, verken om denne eller om sedanen Passion.

SEDANEN MÅ SE DET AN: Sedanen Passion vil bare bli vist digitalt på Oslo Motor Show.

Firehjulstrekk og luftfjæring

Sedanen Passion ventes til Europa mot slutten av 2024.

Batterikapasitet skal etter planen ligge på 108,7 kWt og gi en rekkevidde opp mot 600 kilometer, men WLTP-tallet er ikke klart ennå.

Utvendige mål er 5,10 meter (lengde) og 1,97 meter (bredde).

Som alle Voyah-modeller kommer både denne og den kommende flerbruks-modellen med firehjulstrekk, luftfjæring og høyt utstyrsnivå som standard.

PASSION BY NIGHT: Slik ser Passion ut innvendig når mørket faller på.

– Under Oslo Motor Show vil Dream være tilgjengelig for publikum som en fysisk utstillingsbil. Når det gjelder Passion, så viser vi frem den digitalt i Oslo, mens vi har den fysisk til stede på eCar Expo i København som også arrangeres denne helga, opplyser Torje Sulland.

I Norge selges Voyah gjennom egne showrom i Oslo, Drammen, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Sarpsborg, Trondheim, Harstad, Skien og Holmestrand.