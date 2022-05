Bruktbiler med god rekkevidde: 300 kilometer under 300.000 kroner

NESTEN NYTT: Skal du ha lang rekkevidde, snevres utvalget med noen få unntak til de nyere elbilene Men det er fullt mulig å få bil ned til 200.000 kroner.

Det er ikke lett å få god rekkevidde til en billig penge, men det er fullt mulig. Sjekk hva vi fant!

Er du på leting etter billig brukt elbil og trenger anstendig rekkevidde, oppdager man fort at utviklingen har gått fort og at vi fortsatt befinner oss ganske tidlig i elbilens utvikling.

Du skal nemlig ikke mange årene tilbake før rekkevidden daler betraktelig. Derfor må man fortsatt lete blant de nyeste bilene dersom god rekkevidde er et krav.

Prisen passerer fort 200.000 kroner, og hvis du ønsker biler som ikke har kjørt langt, blir det fort dyrere.

Hvor mye trenger du?

Før du begynner å lete, kan det derfor være lurt å gjøre seg opp noen tanker på forhånd om hva man egentlig trenger:

Kartlegg hvor mye rekkevidde du trenger i det ukentlige, ikke den langturen du drømmer om å ta.

Kjører du mye motorvei, bruker du langt mer strøm. Luftmotstanden øker kvadratisk med hastigheten.

Står bilen ute om vinteren og du slurver med forvarming når bilen står plugget inn, forsvinner opptil halve rekkevidden. Da bør du kanskje ha en bil med en enkel app.

Husk at oppgitt rekkevidde på biler eldre enn 2020 kan være målt etter den gamle standarden NEDC, som ikke på langt nær er like realistisk som den fortsatt optimistiske WLTP.

Og ideelt sett skal man i det daglige holde seg i området 20-80prosent av batterikapasiteten.

Bruk elbilvelgeren!

Med dette i bakhodet, kan en tommelfingerrelgel være at man skal finne en bil med dobbel oppgitt rekkevidde av det man trenger i det daglige for å unngå at bilholdet blir et problem.

Kjører du langt, snevrer utvalget seg inn og du må regne med å bla opp. Er du imidlertid en av de mange som kjører relativt lite i det daglige, er det fullt mulig å finne seg elbil rimelig i bruktmarkedet.

Bruk gjerne vår elbilvelger når du skal orientere deg om hvilken bil du vil ha, slik vi har gjort i forbindelse med denne saken. Der kan du velge de kriteriene som er viktige for ditt behov og fortsette søkingen derfra.

Via Elbilvelgeren finner du alle tekniske data, tester, testvideoer, bilder, fordeler og ulemper med bilene og i mange tilfeller hvor fornøyde eierne er med bilen sin, basert på vår årlige undersøkelse Elbilisten.

300 km rekkevidde

Denne gangen ser vi på hvilke biler man får med 300 kilometer oppgitt rekkevidde til under 300.000 kroner. Da vi sjekket på ettermiddagen 9. mai 2022 lå det 711 biler på Finn.no som oppfyller disse kriteriene.

Her er noen eksempler på hva vi fant:

Tesla model S

400-663 km – fra 200.000,-

Tesla var det første bilmerket som leverte anstendig rekkevidde. Allerede fra starten i 2013 hadde alle modellene rekkevidde over 300 kilometer, så der er det fritt frem. Til og med den minste modellen 60, har rekkevidde på 400 km.

De tidligere bilene som ble kjøpt nye fra Tesla, gir deg gratis lading hele bilens levetid. Noen av dem har sjusetersløsning, med en bakovervendt toseter i bagasjerommet. De rimeligste på Finn.no ligger ned mot 200.000 kroner. Det er da snakk om biler med noen år på baken og i mange tilfeller høy kilometerstand.

På vår elbilvelger har den fått 97 prosent positive tilbakemeldinger.

Pluss

Meget energieffektiv

Kombinerer kjørekomfort og dynamikk på en flott måte

God plass til fem personer (fås også som sjuseter)

Minus

Kan miste mye rekkevidde ved mye bruk av app

Kan ikke trekke tilhenger

BMW i3

300-310 km – fra 155.000,-

Kjært barn har mange navn, «Ullern-hamsteren» er ett av dem. Og den har vært populær. I3 har kommet i tre versjoner. Den kom i 2014 som 60Ah, i 2016 fikk den et batteri på 94Ah som klarer 300 kilometer og i 2018 fikk den et større batteri igjen på 120 Ah. Da fikk den 310 km rekkevidde.

Den var grensesprengende med design og materialvalg da den kom og holder seg fortsatt moderne.

På vår elbilvelger har den fått 97 prosent positive tilbakemeldinger.

Pluss

Fortsatt moderne

Grei pris

Minus

Bare fire sitteplasser

Ikke taklast eller hengerfeste

Må ta av beltet og åpne førerdøren for å slippe ut folk i baksetet.

Dårlige nærlys

Vanskelig karosseri å reparere

Opel Ampera e

423 km – fra 190.000,-

Alt lå til rette for at Ampera e skulle bli tidenes største salgssuksess for Opel, men politikk gjorde at bilene, som ble produsert i USA, kom sent og i alt for lite antall til Norge og Europa. Dette var den første folkebilen som kom med skikkelig rekkevidde og våre tilbakemeldinger fra eierne viser at 94 prosent er positive til bilen.

Pluss

Alle bilene får nye batterier

Desidert best rekkevidde i kompaktklassen ved lansering og den står seg fortsatt

God komfort

Plass til folk og bagasje

Minus

Kan ikke trekke henger

Kun 50 kW maks på hurtiglader

Irritasjon over venting på batteribytte.

Citroen ë-C4

350 km – fra 284.900,-

Denne kan du faktisk få ny under 300.000 kroner. Den deler plattform med en rekke biler fra Stellantis, men utpreger seg med sine helt egne komfortstøtdempere og myke seter. Den er blant modellene derfra med lengst rekkevidde fra batteriet på 50 kWt. På Finn.no er det faktisk ingen som ligger under fra-prisen, trolig fordi de fleste kjøper bedre utstyrte modeller.

Pluss

Lav pris og mye utstyr

God kjørekomfort og friskt utseende

God plass

Minus

Plass i kupé går på bekostning av bagasjevolum

Ikke tilhengerfeste

Følsom på forbruk på motorvei og i kulde

Lader ofte sakte på lynlader

Fiat 500

312 km – fra 229.000,-

Endelig en helt ny 500 og denne er bygd på en helelektrisk plattform. Den kom i fjor og fås i mange utgaver. Fortsatt samme sjarm og like trang, men nå er den også tilgjengelig med to dører på ene siden. Den er småspretten og kul å kjøre. Dette er småbilen med lengst rekkevidde. Det er få brukte på nett.

Pluss

Image

Rekkevidde

Utsyr

Minus

Liten plass

Dårlig fjæringskomfort på dårlig vei – og støy fra grus

Mye støy i tunnel med stofftak.

Hyundai Kona

305 km – fra 247.000,-

Det opplagte valget dersom du må kjøre langt. Mange kommer lenger enn oppgitt rekkevidde med lett høyrefot. Hyundai er eksperter på lavt forbruk. Den kommer med to batteripakker og begge klarer over 300 km. Den lille SUVen er forhjulstrukket og har enten 136 eller 204-hester. Sistnevnte føles kjempesprek. 96 prosent av eierne gir positiv tilbakemelding.

Pluss

Mye trekkraft

Fin kvalitetsfølelse

Energieffektiv og super rekkevidde

Minus

Kan ikke trekke henger

Lader ikke raskt på hurtiglader

Begrenset bagasjerom

Hyundai Ioniq

311 km – 234.900,-

Dette er blitt en gammel traver, men du må ha den oppgraderte modellen fra 2020 dersom du søker lang rekkevidde. Du kjenner den lettest igjen med struktur i grillen med kjøletiller. Det er en undervurdert bil med god komfort, mye utstyr og ok plass for størrelsen, med stor kombiluke til bagasjerommet. 96 proset av eierne har gitt positive tilbakemeldinger.

Pluss

Fint kompromiss på komfort og kjøreegenskaper

Fin kvalitetsfølelse

Energieffektiv

Minus

Ingen taklast eller tilhengerfeste

Treg på hurtiglader

Dårlig til å ta seg frem i snø

Støy

Opel Corsa-e

337 km – fra 240.000,-

En av de minste bilene på den velkjørende Stellantis-plattformen. Opel satser på komfort og brukervennlighet, så det er trivelig bak rattet. Man skal derimot ikke ha store plassbehov, for det er tross alt en bil i B-segmentet. Det finnes et 30-tall biler på Finn.no og felles for alle er lav kilometerstand.

Pluss

Komfortabel og kjøreglad

God hurtigladehastighet

Sparsom i sommervarmen

Minus

Naturlig nok dårlig plass

Opel Mokka-e

322 km – fra 269.900,-

Mokka-e var først ut med ny Opel-look da den kom i fjor, og er en sporty kompakt-SUV. Den har høyt utstyrsnivå og igjen har Opel lagt vekt på brukervennlighet med flere knapper. Med akselavstand på 2,5 meter er ikke dette bilen for deg som trenger særlig plass i baksetet. Bilen er for ny til å gjøre røverkjøp på bruktmarkedet foreløpig.

Pluss

Kult utseende

Høy bakkeklaring

Fine kjøreegenskaper

Minus

Ingen frunk

Ikke krok

Trangt baksete og bagasjerom.

Peugeot e-208

322 km – fra 269.900,-

Den flørtet med historien og mange trekker veksler til den nesten ikoniske 205 fra 80-tallet da den ble lansert i 2020. Den er frekk både innvendig og utvendig, og man har lekt seg med tredimensjonalt instrumentpanel. 136 hk gjør den kvikk nok i forhold til modellen den erstatter og den gir hyggelige komfortable kjøreopplevelser.

Pluss

Beste hurtidladefart vi hadde målt i småbilklassen da den kom

Lett å kjøre effektivt

Fin balanse mellom glede og komfort.

Minus

Mye veistøy

Begrenset bagasjeplass

Peugeot e-2008

362 km – fra 240.000,-

Peugeot trakk det lengste strået da modeller skulle lanseres på denne plattformen. Den kompakte SUV-en kom i 2020 og ser frekk ut, er stor nok for mange og bemerkelsesverdig komfortabel. Bagasjerommet har grei størrelse også. Stor front straffer riktignok litt i høy fart.

Pluss

Rask på hurtiglader under ideelle forhold

God plass

Godt utsyrt til en grei pris

Minus

Ikke alle liker lite ratt og instrumentpanel over rattet.

Gjerrig på strøm om sommeren, sluker om vinteren og på motorvei.

Renault Zoe

300 km – fra 109.000,-

Europas mest solgte elbil har vært her i en årrekke, men du må opp på modeller etter 2017 for å finne biler som tangerer 300 kilometer. Eierne er fornøyde og 92 prosent gir positiv tilbakemelding. Den fikk en kraftig oppdatering i 2019 med ny look, 95 kilometer mer rekkevidde og mulighet for hurtiglading opp til 50 kW.

Pluss

Mye rekkevidde for pengene

God kjørekomfort

Minus

Trenger egen ladeboks

De eldste tar ikke hurtiglading