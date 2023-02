Parkering for elbil

Test av sete- og rattvarme i kulda: Hvor bra varmer seter og ratt – vi sjekket med varmekamera

FRA BRRR TIL MMM: Komforten øker i bilene, og godt er det. Men hvor bra fungerer sete- og rattvarme i kulda? Vi har testet. Alle foto: Jamieson Pothecary og Rune Nesheim / elbil.no

Varme i seter og ratt kan være en velsignelse og en forbannelse, men aller mest det første. Her får du vite mer – og se hvordan bilene i vintertesten ser ut fra et varmekamera-ståsted.

Varmeseter har vært på markedet i over 40 år. I dag er de selvsagte i forsetene på nye biler, og har begynt å bre om seg i baksetene også.

Varme i rattet er også verdsatt, og kan nesten være utslagsgivende når man skal vurdere en ny bil.

KANDIDATENE: Vi knipser bilder av seter og ratt i disse bilene med varmekamera for å sjekke hvor rause bilprodusentene har vært med varmetrådene.

– Bruk av setevarme, rattvarme og varmetråder i front- og bakrute er mer energieffektivt enn varmeapparat, selv på elbiler med varmepumpe, sier Ståle Frydenlund, testansvarlig i Elbilforeningen.

For ham er denne type varme foretrukket som varmekilde i bilen.

– Bruker du ratt- og setevarme kan du gjerne gå ned en grad eller to inne i kupeen og dermed samtidig spare strøm til bedre rekkevidde.

GLEDER SEG TIL Å KOMME INN: Testansvarlig Ståle Frydenlund (t.v.) anbefaler bruk av sete- og rattvarme for å forlenge rekkevidden. Kollega Lars Godbolt kan knapt si seg mer enig.

OBS! Så mye strøm bruker de

Men det er et MEN her også.

Varmeseter, ratt, ruter og speil trekker strøm fra 12-voltsbatteriet. Det kan potensielt gi deg startproblemer på vinterstid.

Ja, faktisk startproblemer på elbiler også. Litt av grunnen er at batteriet som styrer nær sagt alle komponenter i bilen, som oftest er ganske lite.

– Hvor mye varierer fra modell til modell og avhenger blant annet av størrelse på bakrute, sidespeil, seter og lignende, forklarer Kim A. Wilhelmsen, teknisk sjef i Kia.

Han uttaler seg selvsagt bare om bilmerket han representerer.

HOT OR NOT? Artikkelforfatteren etter oppvarming.

Wilhelmsen har ikke eksakte tall for eNiro, som er med i vintertesten, men gir eksempel fra deres storselger EV6:

Rattet bruker cirka 90 watt, sidespeilene 20 watt per side, oppvarmet bakrute 200 watt+ og 70 watt per sete.

NOT SO HOT: Her ser du Nissan Ariya før oppvarming under årets vintertest.

Det er selvsagt flere faktorer som spiller inn, som hvilke varmetrinn du bruker på seter og ratt og måten de blir styrt på.

Flere biler senker, eller slår av, varmen etter tidsintervall eller kupétemperatur. Trådene bruker også mindre strøm når kretsen blir varm og motstanden lavere.

UTRIVELIG: Vinteren kan være rimelig kald. Da er det godt med god varme i bilene. Etter hvert begynner det å bli mange varmekilder. Nissan Ariya har varmetråder i seter, ratt, speil, front- og bakrute.

Vær klar over at høyt forbruk på 12-volts batteriet kan være uheldig i kulda. Det oppdaget vi i vår ekstreme kuldetest, der vi kjølte bilene ned til -40 grader.

Der ble faktisk tre av batteriene så utladet at vi ikke fikk start på bilene.

På de kaldeste dagene bør du derfor unngå å aktivere akkurat disse funksjonene når du forvarmer bilen før avreise – i hvert fall om bilen ikke er tilkoblet laderen hjemme.

Det er nemlig forskjellige rutiner på hvordan ulike elbiler lader 12 voltsbatteriet. Ikke alle er like tilpasset kaldt klima.

ISKALDT: De små 12 voltsbatteriene viser seg å være det svakeste leddet i vinterkulda.

Varmeapparatet på høyvolt

Kupévarmen tas heldigvis ikke fra 12-voltsbatteriet. Der brukes varmeelement som henter strøm fra fremdriftsbatteriet.

Vi bruker Kia EV6 som eksempel én gang til, selv om den ikke er med i årets vintertest. Avviket vil nemlig ikke være særlig stort i andre biler.

– Den elektriske PTC-enheten går på høyvolt, og kan produsere maks ca. 5.500 watt. Vamepumpe kan produsere ca. 3.600 watt. Til sammen produserer de maksimalt cirka 6.500 watt kombinert, men de går ikke på maksimal styrke samtidig, forklarer Wilhelmsen.

PTC er forkortelse for Positive Temperature Coefficient.

– Batterivarmeren er også på 5.500 watt. Disse verdiene er ganske universelle for alle våre el-modeller, omtrent +/- 20 prosent, legger Kias tekniske sjef til.

Godt og varmt

Men glem all skremselspropaganda. Som oftest er det deilig, eller?

Gjennom mange år med biltester har vi opplevd mye forskjellig innen varmeseter og ratt, blant annet kalde seksjoner og dårlig varme.

Under denne delen av vintertesten var vi først og fremst interessert i å finne ut hvor grundig man hadde vært med å spre ut varmetrådene i de ulike bilene.

Vi brukte et varmesøkende kamera for å undersøke det, bla i bildekarusellene nedenfor for å se resultatene:

Kia eNiro

Denne bilen har verdens enkleste betjening av varmen. Alt er på egne knapper, setene i tre trinn.

Her kan du selv aktivere varme i seter og ratt eller programmere automatisk varme i menyen. Disse kan du også starte i forkant med en app. Kia eNiro har også ventilasjon i forsetene.

Men bilprodusenten har tatt noen snarveier, for den har bare varme i øvre del av rattet.

Varmetrådene er plassert helt frem i seteputa og går tilstrekkelig langt opp på ryggen også.

Til gjengjeld tilbyr Kia på varme i baksetet, men det har kun varme i selve sitteputa på de to ytterste plassene.

BMW iX1

BMW har en omfattende klimameny der du blant annet kan programmere at varme slås på automatisk når det er kaldt i dine valgte trinn.

Og det er bra, ellers må du inn for å bla i menyer.

Da har du til gjengjeld flest varmeinnstillinger også, både på ratt og sete. Setevarmen kan også aktiveres på forhånd med app.

Vår første test med varmekameraet, gir også lærdom. Som at bilen bør være iskald for enklere å vise visuelt hvor det er varmt. Men vi ser det vi ønsker likevel.

Hele sportsrattet er dekket av et jevnt lag med varmetråder.

Man har også godt med varme et stykke oppover i ryggen og ut på siden i nedre del av ryggen.

BMW-en har også uttrekkbar setepute der også den fremre delen varmes opp.

MG4

Du må inn i klimamenyen for å finne aktivering av varmesetene. Den kan stilles i tre trinn. Der finner du også betjeningen for varme i rattet.

Litt knotete, men det viktigste er at man har funksjonen. Det er nesten enklere å starte oppvarmingen på forhånd med appen.

MG har tatt seg råd til varmetråder rundt hele rattet. Og greit med felter i setet også. Selvfølgelig kunne man ønsket tråder ennå lenger frem.

Renault Megane E-Tech

Betjeningen finnes alltid tilgjengelig nederst på skjermen, ikke på knapperaden rett under. Setene har tre trinn, og rattet ett. Enkelt og greit. Man kan selvfølgelig også sette i gang varmen i appen.

Selv om det er litt utydelig på bildet, er det varme i hele rattet også her.

Renault imponerer også med rikelig areal med varmetråder, nærmest i hele seteputa og ganske langt opp på ryggen.

Nissan Ariya

Du må inn på skjerm for å finne varme i seter og ratt på Ariya. Denne har også kjøling for varme dager i stolene foran.

Bilprodusenten har valgt en fancy visning av setevarmen, men også litt knotete dersom du velger å stille inn dette ved å trykke på setet i skjermen. Fordelen er at den kan aktiveres automatisk og fra app.

Også her har man virkelig tatt for seg varme i hele kringla. Den har også rikelig med varme i setet.

Her finner vi også varme i baksetene, og selv om man ikke har gått like grundig til verks bak som foran, så har man godt med varme både i rygg og sete.

Vår konklusjon

I takt med at varmeseter er blitt vanligere har de også blitt bedre.

Men fortsatt kan man i enkelte biler oppleve svak og ujevn varme i overflatene, og at det av og til rett og slett for mye varme.

Dette skjer spesielt i ratt med bare av og på-innstilling.

Alle de fem bilene i testen vår ga ønsket resultat.