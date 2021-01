Derfor kjører vi årets vintertest i Finnmark og Troms

Elbilforeningens vintertest 2021 finner sted lengst nord i landet for å feire at det omsider er mulig å krysse fylkene med elbil fra øst til vest.

Norsk elbilforening og lokalforeningen vår, Finnmark elbilforening, har gjennom mange år kjempet en kamp med mye påvirkningsarbeid for å sikre at hurtigladeinfrastrukturen i nord skal komme på plass.

Da er ingenting mer naturlig enn at vi også gjennomfører den (u)offisielle åpningen av det nye ladenettverket som er i ferd med å komme på plass, og som er kommet i stand i et samarbeid mellom lokale kraftlag og nettselskaper ved å legge vår etter hvert nærmest tradisjonsrike vintertest til denne regionen.

Planleggingen av testen har imidlertid pågått siden i fjor høst, og den har naturligvis blitt preget av Covid-19-situasjonen.

Vi vil derfor ta alle mulige forholdsregler for å unngå smitte underveis, og hele testteamet har også gjennomført en annen test, nemlig for Covid-19, før avreise til Kirkenes. Og underveis vil vi overholde et strengt smittevernregime.

Slik vil vi teste bilene

Til tross for at infrastrukturen på ladefronten ikke er blant de bredest utbygde, velger vi likevel å gjennomføre vintertesten med vårt faste antall biler: fem.

Dette har vært tallet siden vi startet med omfattende vintertester i 2018. Som i forrige vintertest, er det ikke snakk om direkte sammenligning, men et tverrsnitt av nylig lanserte modeller – både med tanke på pris og egenskaper.

Med to DC-uttak per hurtigladestasjon betyr det visse metodiske utfordringer å ha med såpass mange biler, og dessuten ventetid. Derfor er vårt hovedfokus i testen at det faktisk er mulig å gjennomføre reisen, og ikke nødvendigvis eksakt ladetid ved hvert stopp eller nøyaktig strømforbruk på alle distanser.

Avhengig av hvor enkel eller vanskelig turen blir, vil vi etter beste evne logge hvor mye energi de fem forskjellige bilene bruker under skiftende vær- og føreforhold, og om det er noen vesentlige forskjeller mellom dem.

Så vil vi summere opp tallene til slutt, for å kunne presentere erfaringstall.

Fra Citroën til Porsche

I valget av testbiler har vi først og fremst gått for nye modeller vi tidligere ikke har testet under vinterforhold, hovedsakelig med vekt på en oppnåelig prislapp for folk flest. Fire av dem har vi vurdert tidligere, men ikke under vinterforhold.

Det har dessverre ikke latt seg gjøre å få med noen av de aller sist ankomne på markedet, men vi mener likevel utvalget gir et godt bilde av de senest lanserte modellene rent teknologisk.

Dette er de fem bilene som blir med på tur:

Utvalget spenner altså fra kompaktklassen til storbil, der den rimeligste har en rekkevidde etter WLTP-syklusen på 350 kilometer. Denne regner vi ikke med å være i nærheten av under krevende forhold, men det bør likevel holde til å rekke fram til neste hurtiglader – til tross for at vi regner med å starte dagene med kalde batterier.

Den dyreste bilen er nominert på grunnlag av tekniske egenskaper – og at den faktisk viser batteritemperatur (som den eneste på markedet).

Akkurat det kan vise seg svært nyttig under en test som denne, der temperaturene kan bli de laveste vi noensinne har notert under en vintertest.

Slik blir testruta

Avhengig av hvor kaldt det blir under testen, vil dette kunne gi oss verdifull informasjon som de øvrige bilene ikke kan gi oss. Dette vil vi igjen understreke overfor produsentene som ennå ikke har sett relevansen av å vite hva bilens batteritemperatur er.

Vi ønsker dessuten å dekke mest mulig av det som tidligere var Finnmark fylke, et område som i utstrekning i praksis er like stort som Danmark.

Vi starter derfor fra Kirkenes, med en avstikker til den russiske grensen, før vi fortsetter til Vardø. Derfra går turen videre til Tana, der testteamet deles i to.

Én gruppe fortsetter til Lakselv via Ifjord, mens den andre kjører vi Karasjok. Slik får vi med oss både den nordlige og den sørlige ruta, før vi fortsetter videre til Nordkapp dersom vær og føre tillater det.

Vi skulle gjerne tatt med oss både Mehamn og Kautokeino på testen, men rekker dessverre ikke å dekke alt i løpet av noen dager, der vi også har lagt inn ekstra tid i tilfelle vi møter på utfordrende vær, primært på fjelloverganger.

Minst 1.400 kilometer

At vi ikke vet alt om hva som møter oss underveis, gir også et spenningselement som vi naturligvis vil formidle i (levende) bilder.

Vi ser for oss at dette blir tidenes elbileventyr. Der ingen egentlig skulle tru …

Fra Lakselv fortsetter vi til Olderfjord, Honningsvåg og Nordkapp, før returen går via Alta til Tromsø.

Totalt vil vi tilbakelegge mellom 1.400 og 1.500 kilometer i løpet av 4-5 dager der vi vil vise hva som er mulig når viljen er til stede – og at det i praksis ikke lenger er grenser for hva elbilen kan brukes til.