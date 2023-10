Parkering for elbil

Priskutt på stadig flere kinesiske elbilmodeller: Og DER ble denne over 100.000 kroner billigere

FØRSTE GANG UNDER 300.000 KRONER: I dag kunngjorde Jac Norge at de setter ned prisen på den elektriske SUV-en e-JS4 fra 374.900 kroner til 299.900. Den nye prisen inkluderer en utstyrspakke som koster 36.000. Hvis man summerer rabatten med verdien av utstyrspakken, sparer man dermed 111.000 kroner.

Polestar, MG, Hongqi og Nio har nylig justert ned de norske prisene sine. Sist ut er bilprodusenten Jac, som fra i dag skrur ned prisen på SUV-en e-JS4 med 111.000 kroner.

Og det kan man kanskje forstå, siden det ifølge registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for veitrafikken bare er 82 eksemplarer av Jac e-JS4 på norske veier.

Da vi gjennomførte en test av bilen i april i år, konkluderte vi med at den nok var i dyreste laget, og skrev blant annet dette:

«Men til tross for et stort forhandlernettverk, er vi redd det er lite vi får se av denne bilen på norske veier. Tiden vil vise om vi får rett.»

– Leverer mest rekkevidde per krone

Importøren RSA bekreftet distribusjonsavtalen med Jac sent i 2022, og JAC e-JS4 ble lansert for det norske markedet i starten av året.

Men salget har som antydet neppe vært som man håpet på, og priskuttet fra i dag er saftig. Hos Jac-importør RSA går man kraftig ut:

– Med den nye prisen er vi stolte av at e-JS4 leverer mest rekkevidde per krone av samtlige elbiler på markedet, sier Lars Havre, salgssjef i JAC Norge, i en pressemelding i dag.

Rekkevidden det er snakk om er 433-589 kilometer (WLTP kombinert/urban). Batteripakken er på 65,7 kWt, og varmepumpe er standard. Panorama-tak er også inkludert.

Priskuttet fra 374.900 til 299.900 kroner inkluderer en omfattende utstyrspakke til en verdi av 36.000. Hvis man summerer rabatten med verdien av utstyrspakken, sparer man dermed 111.000 kroner ved å kjøpe bil nå, melder importøren.

Man skal heller ikke kimse av symbolverdien for mange i at man får en ny elektrisk SUV på sørsiden av 300.000 kroner.

Den nye prisen gjelder ut året, eller så langt lageret rekker.

Turbulente priser også for andre kinesiske elbilmodeller

Bilsalget går trått for tiden, og priskuttene florerer i bilbransjen.

Nylig gikk også kinesiske MG, som opprinnelig var et britisk bilmerke, ut med noen solide prisreduksjoner på flere av elbilmodellene sine.

Long Range-utgaven av bestselgeren deres, SUV-en ZS EV, som nå har solgt rundt 10.000 eksemplarer i Norge siden den første utgaven ble lansert i Norge i 2020, har fått kuttet en allerede gunstig pris med 25.000 kroner.

Kampanjen skulle opprinnelig bare vare ut september, men er blitt forlenget ut året, melder MG. Nå får du den rimeligste varianten fra 320.000 kroner.

Men MG senket også prisene på sin modell Marvel R:

Både den tohjulsdrevne Luxury-utgaven og den firehjulsdrevne Performance-utgaven får et prisdropp på 50.000 kroner, som betyr at de nå koster henholdsvis 376.090 og 419.990 kroner, inklusiv frakt og leveringskostnader.

Nio, Polestar og Hongqi startet ballet

I sommer lagde vi denne saken over priskuttene og kampanjene som begynte å florere i norsk bilbransje, og der mange av priskuttene fortsatt består.

Der tok vi blant annet for oss Polestar, som tilbød 0,25 prosent rente på billån i tre år ved kjøp av en leveringsklar Polestar 2, men det var bare én del av tilbudet:

«I tillegg klinker selskapet til med heftig rabatt – som strekker seg over 100.000 kroner – på leveringsklare eksemplarer av Polestar 2. Tilbudet inkluderer Plus- og Pilot-pakke, valgfrie vinterhjul og lakkfarge på leveringsklare Polestar 2 – som gir en samlet prisreduksjon på 107.400 kroner.»

Om tilbudet i skrivende stund består, får du nesten sjekke selv.

Aller tidligst ute med priskuttene i år var imidlertid Hongqi:

Den store kinesiske gigantbilen E-HS9 kuttet etter et syltynt salg i 2023, prisen med småfriske 180.000 og 190.000 på henholdsvis utgavene Premium og Exclusive.

Og på tampen av august kom også Nio på banen:

Hvor priskrigen i bilbransjen vil ende, skal vi ikke trekke noen konklusjoner rundt.

Men at det er fint for elbilkjøperne at faktisk noe blir billigere i en tid der det meste ellers blir dyrere, er vel en noenlunde trygg konklusjon.