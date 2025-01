Vi tester Volkswagen ID.7 mot Polestar 4: Innovasjon ypper mot tradisjon

7 MOT 4 ER FEIGT? Polestar 4 i bakgrunnen utfordrer tradisjon og identitet, for ikke å si IDentitet. Er Volkswagen ID.7 for hverdagslig, eller er den et klassisk eksempel på «if it ain’t broke, don’t fix it»? Alle foto og video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Volkswagen har endelig lansert sin første elektriske stasjonsvogn, men ID.7 møter uventet konkurranse fra Polestar – som utfordrer tradisjonen.

– Du sa Passat, påpeker kameramann Jamieson til kollegaen.

Biltester Rune svarer oppgitt:

– Igjen?

Det skal sies at han ikke er alene i redaksjonen om å omtale den nye Volkswagen ID.7 GTX som Passat. Og det er kanskje ikke så rart.

Passat har vært Volkswagens «smør og brød»-bil siden 1973. Selv om den ikke lenger selges i Norge, topper den fortsatt salgslistene lenger sør i Europa – riktignok i fossil form.

Den ikoniske modellen var det naturlige steget opp fra bestselgeren Golf når man trengte mer plass, gjerne i takt med familieforøkninger.

Passat kunne by på solid byggkvalitet, gode kjøreegenskaper og et bredt modellutvalg som passet både slanke og velfylte lommebøker.

En slags «no-brainer», med andre ord.

Men i dag ser konkurransebildet annerledes ut. SUV-ene dominerer fortsatt salgslistene, med Tesla Model Y på tronen i 2024 for andre år på rad.

Samtidig møter ID.7 uventet konkurranse fra et annet hold: den nye Polestar 4.

UVANLIGE KONKURRENTER: Volkswagen holder seg til den tradisjonelle stasjonsvognoppskriften med ID.7, mens Polestar utforsker nye veier med Polestar 4. Den manglende bakruten er bare én av mange ting der Polestar-modellen skiller seg ut. Sjekk videotesten over.

Det vanskelig valget

Ved lansering hevdet Polestar selv å sikte seg inn på premiumsegmentet, med de tyske stormaktene BMW, Mercedes og Audi som uttalte hovedkonkurrenter.

Men premium-stempelet og prisen er noe man må gjøre seg fortjent til i bilverdenen – det er ikke noe man bare kan tildele seg selv.

Så senket Polestar prisen på Long Range-utgaven med 47.600 kroner, og plutselig utfordrer dermed Polestar 4 også ID.7.

Ser man på fakta, er det lett å anta at ID.7 vil gjøre rent bord.

Men som vi oppdaget i løpet av denne testen, er valget mellom disse uventede konkurrentene alt annet enn enkelt.

Interiørdesign: Minimalisme vs. business

Polestars interiør er som en frisk bris i en ellers forutsigbar verden av bilinteriørdesign. Det er stilrent, med skjulte stemningslys og luftdyser som er diskret integrert bak myke, resirkulerte materialer.

De fleste funksjoner styres via infotainmentskjermen eller haptiske knapper på rattet, mens stemmestyringen sørger for ytterligere brukervennlighet.

Filosofien deres om at kun funksjonelle, teknologipregede elementer skal være av harde materialer, fungerer godt i praksis.

Hos Volkswagen er det derimot lite nytt å melde. Det meste er gjenkjennelig fra de andre ID-modellene – haptiske knapper på rattet, vinduskontrollen, lyd- og temperaturkontroll.

En ting begge bilene har til felles, er haptiske knapper som i praksis skaper mer hodebry enn nytte.

Her må det deles ut en stjerne til Polestar, som i det minste har et praktisk betjeningshjul til musikken plassert på midtkonsollen – en liten, men viktig detalj som gjør hverdagen litt enklere.

I et forsøk på å sprite opp interiøret har VW lagt til bakbelysning i dashbordet, kombinert med en grafikk som minner om et 80-tallsspill av typen Space Invaders. Resultatet føles dessverre litt malplassert.

Her går Polestar seirende ut med sin tilbakeholdne eleganse, som fremstår langt mer gjennomført enn Volkswagens halvhjertede forsøk på å «jazze opp» interiøret.

Infotainment: Forskjellige tilnærminger

Begge bilene følger den klassiske oppskriften med en hovedskjerm i midten, der de fleste funksjoner er integrert, samt en mindre skjerm til sjåføren.

Polestars infotainmentsystem er en drøm å bruke. Grafikken er både elegant og intuitiv, og gir en brukeropplevelse som virkelig viser at «less is more».

Snarveier kan tilpasses etter eget ønske, mens Googles navigasjon og stemmestyring fungerer feilfritt – også på norsk. Apple CarPlay og Android Auto er selvsagt på plass, som seg hør og bør i en moderne bil.

ID.7 har integrert førerdisplay som en stripe i dashbordet, en langt mer elegant løsning som gir deg rask tilgang til den viktigste informasjonen uten å overlesse synsfeltet.

Hovedskjermen har vokst til 15 tommer, og den tidligere knapperaden med hurtigvalg er nå fjernet. I stedet er alle funksjoner samlet i skjermen.

En velkommen forbedring er lyssatte groper for temperaturjustering, og enkelte menyer har blitt mer brukervennlige enn før.

Likevel er løsningen fortsatt ikke den mest intuitive – eller den raskeste. Brukergrensesnittet i ID.7 krever en lengre tilvenningstid og oppleves noe mer rotete sammenlignet med Polestars oppsett.

Kjøreegenskaper: Sporty vs. komfort

544 hestekrefter og 686 Newtonmeter dreiemoment er mye, selv når det skal fordeles på 2,3 tonn. Polestar 4 spurter fra 0 til 100 km/t på 3,8 sekunder.

Testmodellen, utstyrt med performance-pakke som inkluderer 22-tommers performance-felger, elektronisk justerbare ZF-dempere, Brembo-bremser og Swedish Gold-detaljer, lover mye på papiret – men oppleves mer som en raffinert GT enn en rendyrket sportsbil.

Styringen er presis, chassiset nøytralt balansert, og effekten leveres lineært gjennom hele registeret

Styringen er presis, chassiset nøytralt balansert, og effekten leveres lineært gjennom hele registeret.

De aktive ZF-demperne er faste og progressive nok under press, men samtidig komfortable nok i lav fart til at sportsunderstellet oppleves som et vellykket kompromiss.

VW ID. 7 GTX-modellen flørter litt med den gamle GTI-benevnelsen, men dette er ikke en sporty familiebil.

Med 340 hestekrefter, hvor opptil 286 av dem kan leveres til bakhjulene, er den kraftig, men ikke ekstremt sportslig.

Det er tydelig at Volkswagen har prioritert trygge, nøytrale kjøreegenskaper fremfor kjøreglede

Den har bredere hjul bak enn foran, og akselererer fra 0-100 km/t på 5,5 sekunder – hvis forholdene ligger til rette for det. Topphastigheten er 180 km/t.

Du kan velge mellom 15 nivåer av stivhet på det adaptive understellet og tilpasse gasspedalresponsen for en mer sportslig følelse.

Men det er tydelig at Volkswagen har prioritert trygge, nøytrale kjøreegenskaper fremfor kjøreglede.

Plass: Koffertsluker

En av fordelene med å droppe bakruten er at det blir enklere å lage bilen med kombibakluke – altså en bakluke hengslet helt oppe på taket.

Dette gir en stor og praktisk åpning til bagasjerommet, perfekt for enkel innlasting.

En annen fordel er at det ikke finnes noen bagasjehylle å ta hensyn til, noe som gjør det trygt å laste opp til taket.

Dermed fikk vi plass til 380 liter i Polestar 4. Det vil si en koffert på 35 liter, en på 85-liter og to kofferter på 130 liter i bagasjerommet.

Men skal du ha med hundebur, må du velge med omhu. Den skrå bakluken gjorde at hundeburet ikke fikk plass i Polestar, mens det i ID.7 skled rett inn.

Og det illustrerer godt at utformingen av bagasjeplass i VW i enkelte tilfeller er mer praktisk.

Selv om bredden ikke var nok til at to av våre store 130-liters kofferter får plass ved siden av hverandre, fikk vi klemt inn fire av 85-literskoffertene. 340 liter totalt, mot Polestars 380.

Sjekk bagasjeromsløsningene i bildekarusellene over og under:

Men uten hatthylle og med bagasjesikring i VW – slik at man kunne laste opp til taket som i Polestar – ville ID.7 ha slukt langt flere kofferter.

Men da mister man sikt ut av bakvinduet – kanskje Polestar er inne på noe likevel?

FORBRUKSVINNER: Til tross for den tradisjonelle stasjonsvognutformingen, stakk VW ID.7 lett av med seieren i forbrukstesten.

Forbruk og lading: En tydelig vinner

På landeveistesten endte Polestar 4 med et snittforbruk på 2,12 kWt/mil – akkurat innafor det oppgitte WLTP-forbruket på 2,17.

Men det er fortsatt et godt stykke unna rivalen Volkswagen ID.7, som vi testet samme dag, der vi klokket forbruket inn på 1,66 kWt/mil.

Et irritasjonsmoment er at forvarming via navigasjon i Polestar ikke fungerte under testen.

Polestar lover en oppdatering her, men dette burde allerede vært på plass når man sikter mot premium-segmentet.

LADEKLUBBEN: Selvsagt brukte vi ladebrikken fra Elbilforeningen underveis.

Forvarmingen gjorde derimot at ID. 7 fikk en pangstart med nesten 200 kW effekt mot Polestars 178.

Om ikke bilene hadde vært kjørt om lag 20 mil i forkant ville ladeffekten for Polestar i starten vært langt lavere.

Ladekurven til VW holdt seg langt mer stabil enn hos Polestar. Allerede ved 20 minutter ladetid lå ID. 7 nesten 10 kWt foran Polestar 4.

Konklusjon

Det blir overraskende tett mellom bilene – spesielt siden Polestar nylig har senket prisen betydelig.

Prisen på Long Range Dual Motor starter nå på 599.900 kroner, bare 12.000 kroner mer enn ID. 7 GTX Tourer.

For den summen får du en bil som er langt mer engasjerende å kjøre og som totalt sett føles mer moderne og nyskapende. Dessuten kan du trekke inntil 2000 kilo mot 1200 med ID. 7.

Men mangelen på bakrute vil plage noen, samt det digitale bakspeilet, som nok ikke vil falle helt i smak hos alle, noe vi selv erfarte i vår singeltest av Polestar 4.

Det samme gjelder understellet, som for noen kan oppleves som for stramt.

Volkswagen, derimot, holder seg til den tradisjonelle oppskriften og tilbyr komfort og enorm plass – perfekt for dem som vil på langtur med «alt».

Vi tror ikke dette er nok til å vippe SUV-ene ned fra salgselitens trone, men at ID.7 dukker høyt opp på topp ti-listen i år, er vi sikre på.

Om Polestar 4 klarer det samme, blir spennende å se. Den er uansett en overraskende sterk konkurrent i familiebilsegmentet.

VW ID.7 vs. Polestar 4 – oppsummert: ID.7 pluss Enorm plass, både til bagasje og passasjerne

God kjørekomfort

Bra rekkevidde ID.7 minus Litt lav hengervekt

Treig og ulogisk infotainment

Elendig mobilapp Polestar 4 pluss Sprek og engasjerende å kjøre

Enorm plass til passasjerer

Kult design Polestar 4 minus Håpløst adaptiv crusekontroll

Digitalt bakspeil er ikke for alle

Venter på mange softwareoppdateringer

Tekniske data: Polestar 4 / VW ID.7 GTX