Brukte batterier avlaster strømnettet: Elbil-batteriets siste tjeneste

MØLLE: Batteriene tømmes for energi, før de forskjellige bestanddelene sorteres og havner i sekker. Nå skal all energien i batteriene dels brukes til produksjon og dels sendes ut på nettet til forbruk eller såkalt lastbalansering.

Det er avgjørende at batteriene resirkuleres dersom elbilene skal kunne nærme seg et karbonfritt livsløp. Nå legges det til rette for at batteriene skal gjøre oss en siste tjeneste før de blir råmaterialer for nye batterier.

Verden vil kreve en utrolig mengde batterier i fremtiden.

Ikke bare til transportsektoren og biler, varebiler, lastebiler, droner, fly og båter, men også for mellomlagring av energi, fortrinnsvis av den stadig mer fornybare sorten.

Nytt liv – og Norge ligger langt fremme

Det blir nødvendig å resirkulere hvert eneste batteri vi produserer, og det er flere aktører som har hatt suksess med pilotanlegg for resirkulering av batterier.

Hydrovolt i Fredrikstad er et av disse pilotanleggene. Men før batteriene kan males opp, må de tømmes for strøm. Gjør du ikke det, eksploderer de, og anlegget går opp i røyk.

Visste du forresten at småbatterier er et kjempeproblem på miljøstasjoner? Selv et lite klokkebatteri kan sette i gang en brann, dersom det havner i en kvern og får ekstrem ytre påvirkning.

Det brenner i gjennomsnitt hver åttende dag på gjenvinningsanlegg, så husk å sortere batteriene dine.

Strøm til produksjon og avlastning

Hydrovolt, som eies av Hydro og svenske Northvolt, ble etablert i 2020 for å resirkulere batterier. Ved fabrikken i Fredrikstad har de kapasitet til å håndtere tolv tusen batterienheter per år.

De klarer å gjenvinne opptil 95 prosent av batteriet, men først må altså alle batteriene tømmes for energi.

Til nå har det vært en manuell prosess og energien har gått til spille som varme til omgivelsene. Slik kan man ikke fortsette i fremtiden.

Nå testes en teknologi som lader ut batteriene i en automatisert prosess hvor strømmen tas ut og lagres i mye større batterier.

– Nå kan vi industrialisere og automatisere prosesser knyttet til demontering og utladning av brukte elbilbatterier ved fabrikken i Fredrikstad. Det vil bidra til å redusere kostnader og skalere opp eksisterende drift hos oss, sier Helge Fredheim, prosjektleder Hydrovolt.

Det kommer frem i en pressemelding fra Enova.

Strømmen brukes i egen virksomhet og overskytende strøm kan leveres til strømnettet i Fredrikstad-området til såkalt effektutjevning av nettet der.

Enova støtter prosjektet med 15,3 millioner kroner

– Prosjektet er et godt eksempel på hvordan vi kan hente ut nye gevinster fra eksisterende løsninger. Gjennom denne piloten vil vi få en redusert belastning i kraftnettet som muliggjør mer elektrifisering og reduserte klimagassutslipp, sier Arve Solheim, markedssjef for prosessindustri og karbonfangst hos Enova.

Også miljøminister Espen Barth Eide er entusiastisk:

– Etter hvert som batterier tas i bruk i stadig større omfang, vil også behovet for resirkulering øke. Gjennom Hydrovolts fabrikk i Fredrikstad er Norge i en god posisjon til å ta en del av dette voksende markedet, sier klima- og miljøministeren i pressemeldingen fra Enova.

– Gjenbruk også av strømmen i batteriene gjør at fabrikken blir en ressurs for det lokale kraftnettet. Dermed gir det rom for økt elektrifisering og reduserte klimagassutslipp andre steder.