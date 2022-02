World Car of the Year 2022: Fire elbiler til finalen

FINALISTER: Ford Mustang MachE og Audi Q4 e-tron er blant finalistene til Wold Car of the Year, som kåres iu New York 13. april. Her er de avbildet under et ladestopp under elbilforeningens høsttest. Alle foto: Jamieson Pothecary

Og for første gang dukker elbil opp som egen kategori i den prestisjetunge kåringen.

World Car of the Year, eller årets bil i verden, kåres under New York International Auto Show 13. april.

Før vi kommer så langt foregår det en utvelgelse av biler til hver kategori. Dette gjøres av en jury bestående av 102 biljournalister fra 33 land.

Nå er listen over bilene som er nominert til å kjempe om den gjeve tittelen «Årets bil» offentliggjort. Og blant de ti finner vi ikke mindre enn fire helektriske biler.

FINALIST: Hyundai Ioniq 5.

I tillegg er det nominert fem biler til hver av underkategoriene. Og gledelig å merke seg i den forbindelse er at elbil for første gang dukker opp som egen kategori i år.

Kanskje ikke så rart, siden elbiler har vunnet konkurransen to av de tre siste årene.

VW ID.4 stakk av med den gjeve prisen i fjor, mens Jaguar I-Pace overraskende for mange stakk av med seieren i 2019.

FINALIST: Kia EV6.

Før de endelige vinnerne kåres i april, skal feltet reduseres ganske kraftig 15. mars. Da skal de tre finalistene i hver klasse utnevnes.

Disse kjemper om heder og ære i år:

Årets bil

Audi Q4 e-tron

Cupra Formentor

Ford Mustang Mach-E

Genesis G70

Honda Civic

Hyundai Ioniq 5

Hyundai Tucson

Kia EV6

Lexus NX

Toyota GR86/Subaru BRZ

Årets elbil

Audi e-tron GT

BMW iX

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Mercedes-Benz EQS

Årets urbane bil

Dacia Sandero

Opel Mokka

Renault Kiger

Toyota Yaris Cross

Volkswagen Taigun

Årets luksuriøse bil

Audi Q5 Sportback

BMW iX

Genesis GV70

Mercedes-Benz EQS

Volvo C40 Recharge

Årets ytelsesbil

Audi e-tron GT

BMW M3/M4

Porsche 911 GT3

Toyota GR86 / Subaru BRZ

Volkswagen Golf GTI/R

I tillegg nomineres det fem biler på tvers av alle kategorier som kjemper om prisen «Årets design».

En egen jury bestående av seks profesjonelle designere tar seg av nominasjonen og kåringen, og i år er samtlige finalister helektriske:

Audi e-tron GT

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Mercedes-Benz EQS

På tampen av fjoråret kåret norske motorjournalister BMW i4 til årets bil 2022 i Norge. I denne kåringen var 22 av 28 kandidater rene elbiler.