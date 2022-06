Dyreparken i Kristiansand har 5000 besøkende biler daglig, men knapt noe ladetilbud: Går inn i høysesongen med en håndfull stikkontakter

«PARKERING FOR ELBIL»: Her ser du Elbilforeningens rådgiver Markus Nilsen Rotevatn vise frem ett av fem eksempler på Dyreparkens ladetilbud for besøkende elbilister til parken.

Men landets mest besøkte familiepark vil gjerne se på muligheten for å gjøre noe med situasjonen senere.

De aller færreste av oss ønsker å tilbringe ferien på en ladestasjon – og i hvert fall ikke i kø foran ladestasjonene.

Det er en kjent sak at det oppstår ladekaos flere steder i landet hver sommer når halvparten av landets elbilister vil på ferie.

I 2021 var det 200.000 av dem. I 2025 venter vi over en halv million elbilister med bilferieplaner. Da vil ikke hurtig- og lynladetilbudet være nok.

Jaktet på destinasjonsladere i vår

Derfor er flere destinasjonsladere et helt nødvendig tiltak både for å motvirke hurtigladekøene og generelt gjøre livet mye enklere for landets elbilister – særlig når de bruker elbilen på ferie.

Norsk elbilforening har lenge jobbet med å få innehavere av severdigheter, attraksjoner og overnattingssteder til å forstå at dette er noe de ønsker å tilby gjestene sine som ankommer i elbil.

– Det smarteste på elbilferie er jo å lade bilen når den likevel står parkert. Og dette er jo nettopp essensen i det kanskje litt vanskelige ordet «destinasjonslading», sier Markus Nilsen Rotevatn, politisk rådgiver i Elbilforeningen.

SITTER PÅ GJERDET: Fem små stikkontakter, og opptil 5000 parkerende biler daglig i høysesongen. Det er status i Dyreparken i Kristiansand per dags dato.

Over en million besøkende årlig

For å skape blest om destinasjonslading, dro Elbilforeningen tidligere i vår ut på langtur, og la da turen innom Dyreparken.

Dyreparken er Sørlandets største turistattraksjon, og har over én million besøkende i året.

De aller fleste av dem ankommer i bil.

Utenfor Dyreparken kunne Rotevatn konstatere at landets største familiepark kun hadde fem lettere bortgjemte stikkontaktuttak myntet på elbillading på de enorme parkeringsplassene utenfor parken.

Dette brukte han som et eksempel på en destinasjon som burde hatt hundrevis av ladestolper tilgjengelig for gjestene sine under et frokostmøte han arrangerte for næringsliv og politikere i sørlandshovedstaden.

Til stede på møtet var også NRK, som dermed hev seg rundt og lagde reportasje om Dyreparkens manglende ladetilbud.

PÅ TV: Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn intervjues om destinasjonslading og ladetilbudet ved Norges største familiepark.

– Dyreparken ville vært perfekt for slik lading

Det samme gjorde lokalavisa Fædrelandsvennen.

– Her burde det vært et par hundre ladepunkter. Det eneste vi fant var fem stikkontakter på et gjerde ved administrasjonsbygget langt unna hovedinngangen, sa Rotevatn til avisa.

I artikkelen svarte Dyreparken at de overlater til profesjonelle aktører å bygge ladeplasser i tett nærhet til parken.

– Profesjonelle aktører har bygget ut mange hurtigladeplasser i umiddelbar nærhet. Og vår strategi er at slik utbygging bør skje i regi av profesjonelle firmaer, sa kommunikasjonssjef Anniken Bjørnstad Schjøtt til Fædrelandsvennen.

Hun pekte på at med 1,1 millioner besøkende i året, tror hun ikke gjestene vil oppleve det som positivt om de må ut av parken for å flytte bilen og slippe andre elbileiere til på ladepunktene.

– Her har Dyreparken misforstått. Vi snakker ikke om hurtig- og lynladere her. Det elbilistene etterlyser er normalladepunkt der man kan lade mens man står parkert. Dyreparken er en perfekt destinasjon for slike ladere, nettopp fordi gjestene kan kose seg i parken i seks-syv timer mens ladingen foregår jevnt og trutt, kontret Elbilforeningens rådgiver i avisa.

Google-forvirring …

Nå har det gått et par måneder siden denne vesle mediebruduljen, og vi tenkte derfor at det var på sin plass å sjekke om Dyreparken kanskje har kommet på andre tanker siden sist.

Et kjapt google-søk på «Lading + Dyreparken» gir imidlertid dette resultatet på Dyreparkens egen nettside:

Her leser vi:

«Kan jeg lade el-bil i Dyreparken? Ja, det kan du! Vi har ladestasjoner for el-biler ved administrasjonsbygningen. Disse plassene er registrert på nettsiden til Agder Elbilforening og inngår også i den nasjonale databasen kompilert av Norsk Elbilforening.»

– Dette er jo litt underlig, for Agder elbilforening har ingen egen nettside, påpeker Rotevatn i Elbilforeningen, og legger til at den nasjonale databasen det siktes til antakelig er Nobil-databasen, som driftes av Norsk elbilforening.

Dyreparken: Opptatt med høysesong, men kommer gjerne tilbake til saken i høst

Vi tok derfor en telefon til Dyreparken for å høre om de har noen planer for ladetilbudet sitt utover disse fem stikkontaktuttakene.

– Akkurat nå er vi på vei inn i høysesongen, og alt vårt fokus ligger i å gjøre oss klare for sesongen nå. Planene for fremtiden gjøres til høsten, sier Anniken Bjørnstad Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken.

ÅPNER FOR Å VURDERE DESTINASJONSLADING TIL HØSTEN: Anniken Bjørnstad Schjøtt, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Dyreparken.

– Så status i sommer er at ladetilbudet deres fortsatt bare består av de fem stikkontaktladepunktene ved administrasjonsbygningen?

– Ja, det stemmer. Men det er jo et veldig godt utbygd hurtigladetilbud rett over veien fra parkeringsplassen vår. Der er det tre tilbydere, påpeker kommunikasjonsdirektøren.

– Samtidig skjønner vi jo nå at dette er noe vi kanskje bør se nærmere på når ting roer seg ned etter høysesongen, og derfor er vi er veldig interesserte i dialog, for eksempel med Elbilforeningen, for å høre og lære mer om dette.

Det er søt musikk i ørene på Elbilforeningens Markus Nilsen Rotevatn:

– Det er et møte vi har prøvd å få i stand lenge, så det gjør vi gjerne. Både Dyreparkens elbilkjørende publikum og Dyreparken selv har alt å vinne på å få gjort noe med dette så fort som mulig.

– Et skikkelig destinasjonsladetilbud her vil dessuten komme forbipasserende elbilister til gode, ved at trykket på hurtigladestasjonene i området blir mindre under høysesongene.

Slik er ladetilbudet i de andre store norske familieparkene Som vi ser er det foreløpig ikke spesielt imponerende ladetilbud her heller: Hunderfossen: Skriver følgende på sine nettsider: «Vi har ingen ladepunkter ved Eventyrparken, men det er mange ladestasjoner i nærområdet, bl.a. på Circle-K i Øyer, ved Kiwi Øyer og ved Burger King og Strandtorget i Lillehammer.»

Skriver følgende på sine nettsider: «Vi har ingen ladepunkter ved Eventyrparken, men det er mange ladestasjoner i nærområdet, bl.a. på Circle-K i Øyer, ved Kiwi Øyer og ved Burger King og Strandtorget i Lillehammer.» Kongeparken: Har ladestasjoner for elbiler øverst på parkeringsplassen, ved hovedinngangen. Med fem ladepunkt er det «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder.

Har ladestasjoner for elbiler øverst på parkeringsplassen, ved hovedinngangen. Med fem ladepunkt er det «første mann til mølla»-prinsippet som gjelder. Tusenfryd: Seks ladere på 2,3 kW. Åpner åtte nye ladere med 22 kW.

Seks ladere på 2,3 kW. Åpner åtte nye ladere med 22 kW. Bø Sommarland: Ikke noe ladetilbud.