Neste BMW M3 blir elektrisk: Gir-simulering, fire motorer, 1.360 hester

KOMMER SOM M3: Se for deg denne bilen med ennå råere front.

Ikonet BMW M3 blir elektrisk om fire år. Og den kommer til å bli helt drøy …

M3 er selve ikonet hos BMW, som 911 er det for Porsche, og er den mest påkostede og raffinerte av alle deres «gå fort»-biler.

Det var under lanseringen av BMW i5 og i7 M70 at BMW-sjefen Frank Weber bekreftet at deres neste M3 ville komme på deres Neue Klasse-plattform i 2027.

1.360 hester

Det ligger i kortene at dagens fossile M3 vil produseres side om side med den elektriske varianten til etterspørselen avtar, kun med facelifter. Motoren klarer allerede Euro 7-kravene.

TØFFF: Slik ser Avaravarii Automotive Artworks for seg nye M3. De har tegnet denne skissen for nettstedet Autoexpress.

Men det spørs om det er andre enn de mest hardbarka entusiastene som vil ha fossilversjonen med rekkesekser og 510 hester når den elektriske versjonen står ved siden av – med fire individuelle motorer, én for hvert hjul, på opp til en megawatt effekt, eller 1.360 hester.

Det er nemlig det dagens styreenhet i plattformen er konstruert for å takle.

BMWs nye motorstyringsenhet kontrollerer stabilitetskontroll, motorer, batterier og understell i samme pakke, akkurat som Tesla har gjort i alle år.

Ville egenskaper

– Den vil muliggjøre helt nye dynamiske egenskaper, uttalte sjefen i M-divisjonen, Frank van Meel.

– Vi kaller den «Guds hånd», som vi gjorde da vi lanserte M5 med M xDrive System. I fremtiden, når du for eksempel snakker om fire elektriske motorer, trenger Guds hånd å være enda sterkere, fortsatte Meel.

MIDT I SMØRØYET: Som leder for BMW M Divisjon er Frank van Meel ansvarlig for flere modeller med verdensledende kjøredynamikk og kjøreglede.

– For nå må du tenke på mer enn side- og lengdekrefter. Nå må datakraften håndtere motorer som vil kunne bremse ned med 1 G eller mer, og samtidig klare å beholde stabiliteten.

Han forklarer at elmotoren responderer så raskt at den setter dagens ESP ut av spill. Elmotoren blir helt essensiell både for brems og akselerasjon, og er en forutsetning for å gå inn i en ny æra med M og elektriske høyytelseskjøretøyer.

Meel hevder at det betyr at du kan kjøre denne bilen på en måte du aldri har gjort før.

Trolig ikke mer enn halvparten

M3 blir spydspiss i det elektriske programmet, men selv om den skal kunne takle over en megawatt, er det lite som tyder på at det er det kundene får til disposisjon.

M-sjefen tror ikke det blir kreftene, men kjøredynamikken som blir viktigst for BMW også i fremtiden.

– Vi trenger ikke en megawatt med kraft, men vi tester dette for vi hadde ikke bare M3 i tankene da vi satte standarden for plattformen. Det kan hende slike krefter havner i XM eller i neste generasjon X5 M.

Girsimulering

Og det er mye som tyder på at de ikke helt slipper taket i dagens kjøreglede.

BMW mener at et lydbilde med turtall og girskifter ved fastsatte hastigheter kan gi deg en bedre pekepinn på hvor fort det går, for eksempel når du kjører på en bane og ikke kan se på speedometeret før du går inn i svinger etc.