BMW i5 kommer i oktober – her er det vi vet nå, inkludert startprisene: Og den elektriske stasjonsvogna slippes neste år

LUKKET: Du får «nyregrillen» i to varianter på elbilen. Dette er den mest «elektriske». Selv om linjene er skarpere enn tidligere, har ikke BMW gått hel amok med 5-serien.

Sedan, bakhjulsdrift og firehjulsdrift fra start. Stasjonsvogna kommer til neste år.

BMWs 5-serie har vært drømmebil for mange nordmenn siden den kom i 1972, og ble for alvor familiens favoritt da den kom som stasjonsvogn så sent som i 1990 – og særlig i kombinasjon med firehjulsdrift, som ble introdusert sent på nittitallet.

Over 10 millioner er bygget og 5-serien er fortsatt veldig viktig for BMW, selv om de nå har hele sju SUV-er man kan velge i også.

Blir større og grommere

Nå er det elektrisk drivlinje som gjelder. Og la oss være ærlige, det blir faktisk også det grommeste.

De attraktive sekssylindrede motorene har blitt skjøvet lenger og lenger opp i tallrekka og i prinsipp har det bare vært snakk om den samme toliteren i de fleste modellene, i kombo med hybrid drivlinje.

BLYTUNG LOOK: Designen er ny, men velkjent fra BMW. I Norge vil elektriske M60 med plenty av kraft, samt firehjulsdrift nok bli favoritten i starten, inntil en rimeligere firehjulstrekker kommer på markedet.

Disse alternativene blir også tilgjengelige i Norge til neste år, men vil stå for en helt marginal andel av salget.

Lanseringen av den helt nye BMW 5-serie-sedanen starter i oktober. Stasjonsvognmodellene kommer neste år.

5-serien har blitt en sværing:

Sammenlignet med forrige generasjon, har den nye modellen vokst hele 9,7 cm i lengden til 5,1 meter, bredden har økt 3,2 cm til 1.9 meter – og høyden har økt med 3,6 cm til 1.52 cm.

Akselavstanden har samtidig blitt 2 cm lengre og måler 3 meter. Bagasjerommet er ikke enormt, men rommer 490 liter.

TRADISJONELL: Slik ser den litt mer normale grillen ut. Den er fortsatt lukket, men har rillene.

Normal

BMW 5-serie har beholdt tradisjonell silhuett, selv om den har de samme uforståelig kantete og klumpete linjene som øvrig BMW-portefølje har for tiden. Fordelen er at den skiller seg ut.

Fronten har langt mer moderat «nyregrill» enn nylig lanserte modeller, men kan leveres med BMW Iconic Glow konturbelysning, som i7.

Den har langt mer tradisjonelle lykter. Vi skal ikke glemme at dette tradisjonelt har vært en av BMWs viktigste modeller, så det er viktig å holde noen tradisjoner.

Svarte sideskjørt, innfelte døråpnere og et innpreget 5-tall på Hoffmeister-knekken er nyheter i designen.

Som et premiummerke, tilbys selvsagt en rekke lakkalternativer, også fra BMW Individual fra start, M Sportspakke Pro og et stort utvalg andre valg.

SAMME SILHUETT: Den er seg selv lik, men blitt større. Denne konkurrerer direkte mot den langt glattere Mercedes-EQ EQE.

To elektriske fra start – flere alternativer kommer

Helt nye BMW i5 lanseres først i to varianter, BMW i5 eDrive40 og BMW i5 M60.

i5 eDrive40 har bakhjulsdrift på 250 kW (340 hk) og 430 Nm når Sport Boost eller Launch Control-funksjonen aktiveres.

Akselerasjonen fra 0-100 km/t gjøres da unna på 6,0 sekunder, mens toppfarten nås ved 193 km/t. Tillatt tilhengervekt er 1500 kg.

Kombinert WLTP-strømforbruk er mellom 15,9 – 19,5 kWt, avhengig av bilens konfigurasjon og utstyr. Det gir en rekkevidde på fra opptil 477 – 582 km.

SOM i7: Innvendig design minner ikke rent lite om i7.

I 2024 lanseres trolig denne i en xDrive-versjon (firehjulsdrift), kanskje med nummeret 50 i logoen.

i5 M60 kommer på samme måte som i4 M50, til å bli storselgeren her hjemme. Da får du rett og slett en kraftpakke.

Hekkmotoren er den samme på 250 kW (340hk), men den får selskap av en motor foran på 192 kW (261 hk).

Til sammen har du 380 kW (517 hk) og 795 Nm dreiemoment til disposisjon. I M Sport Boost eller M Launch Control-funksjonene, øker effekten til 601 hk med 820 Nm dreiemoment.

Sprinten fra 0-100 km/t gjøres på 3,8 sekunder, mens toppfarten er 230 km/t (elektronisk begrenset). Tillatt tilhengervekt økes til 2000 kg.

Kombinert WLTP-forbruk oppgis fra 18,2 til 20,6 kWt per 100 kilometer. Det gir en rekkevidde fra 455 – 516 km.

KNOTETE LETT: BMW er en bil som man trenger en god kveld for å stille inn og gjøre personlig. Men etter å ha tatt kvelden, blir bilen enkel å ha med å gjøre.

Plug & Charge

Begge variantene har det samme batteriet på 81,2 kWt netto kapasitet.

Standard ladeeffekt via ombordlader (hjemmelading) er på 11 kW, men 22 kW-ombordlader tilbys i eDrive 40. 22 kW er standard i M60.

På lynlader tar den imot opptil 205 kW. Ikke revolusjonerende, men omtrent det også Mercedes har lagt seg på.

Men ladekurven skal ha blitt flatere ved bedre termisk styring, blant annet ved bruk av overskuddsvarme fra de elektriske motorene for å kontrollere temperaturen i høyspentbatteriet.

Det reduserer energibehovet for å forvarme batteriet før hurtiglading. Forvarming skjer enten ved å legge inn et ladestopp i navigasjonen eller aktivere den manuelt.

Helt nye BMW i5 er BMWs første modell som kan ta i bruk Plug & Charge-teknologi.

Alt kunden trenger å gjøre for å hurtiglade da, er å koble ladekabelen til ladeporten på bilen, så starter ladingen av seg selv, akkurat slik som Tesla har tilbudt fra start. Funksjonen gjelder foreløpig bare på Ionity-ladere.

Mer tilbyr også tilsvarende løsning til alle sine kunder. Sjekk hvordan det funket da vi testet det i lenka under:

Vegansk gaming

Interiøret følger samme linje som i7 med BMW Curved Display og Operating System 8,5. Det byr på omfattende muligheter og personlige innstillinger.

Og rattet er heldigvis nesten rundt igjen.

Det er en rekke måter å betjene bilen på:

Enten ved å gå amok med fingrene direkte på skjermen, eller via menyknapper strategisk plassert i kupé og midtkonsoll.

Eller med knapper på rattet, E-drive-hjulet, stemmestyring, som til nå har virket dårlig i Norge – eller gestikulering, som også har bare virket sånn passe.

GAMING: Det er laget spill som kan betjenes fra mobilen.

Til og med den bakgrunnsbelyste plaststripa som ligger over hele instrumentpanelets bredde og langt inn i dørpanelene, inkluderer berøringsfølsomme kontrollpaneler.

Sportsseter er standardutstyr, men vi tipper for en gangs skyld at du velger komfortsetene som tilbyr et bredt utvalg av elektrisk betjente justeringsmuligheter.

Den nye BMW 5-serie er merkets første modell som har et helt vegansk interiør som standard. Dette inkluderer overflatene på setene, dashbordet og dørpanelene, samt rattet.

Men selvsagt kan du bestille blant annet BMW Individual Merino helskinn i flere tofargevarianter.

Parker med mobilen

Det er lett å blakke seg på utstyr i tyske biler, men du får hvert fall Apple CarPlay og Android Auto parkeringsassistent, inkludert ryggeassistent, som standard.

Med valgfri Parking Assistant Professional kan du parkere bilen med mobilen opptil 200 fra bilen.

Andre digitale nyheter er videostrømming på kontrollskjermen og «In-car gaming» med AirConsole app.

Her er de norske startprisene

i5 lanseres i oktober, men du kan bestille allerede nå.

BMW i5 eDrive40 har en startpris på 685.900 kroner, mens toppmodellen BMW i5 M60 koster fra 1.080.000. Begge modellene tilbys med et utvalg utstyrspakker.