Elbilforeningens vintertest 2023: Klarer du å følge med på veien når du trykker på skjermen?

LEKENDE LETT? Hvordan går det når vi skal kjøre på glatta og lære oss infoskjermen samtidig? Video og foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Vi har sjekket ut bilene fra vintertesten for å finne ut hvor lett det er å forholde seg til infoskjermer mens man kjører.

Moderne biler kommer utstyrt med touchskjermer i varierende grad, men hvor intuitivt er det egentlig å bruke dem mens du er på veien?

Dette har vi testet på følgende biler gjennom vår ferd i Norden:

BMW iX1

Renault Megane E-Tech

Kia Niro EV

Nissan Ariya

MG4

Leser du videre kan du også lære mer om en funksjon som utgjør en stor forskjell for batteriet ditt i vinterhalvåret.

Holder man øynene på veien?

I årets vintertest er vi ute og kjører fem biler på glatte veier. Store deler av døgnet er det bekmørkt.

Da spør undertegnede seg: Er jeg fortsatt en aktsom sjåfør hvis jeg sitter og fikler med skjermmenyene mens jeg kjører under slike forhold?

Testen vi har utformet er enkel og subjektiv i sin form. Den utføres av meg alene og formes derfor av mine egenskaper og kjennskap til lignende systemer fra før.

Jeg setter meg noen enkle mål som skal oppnås, og aller helst skal jeg klare det med stemmestyring (uten å kjenne kommandoer på forhånd), slik at jeg slipper å ta øynene av veien.

Oppdragene i rekkefølge:

Finne frem til radiokanalen NRK P13

Legge inn neste destinasjon på GPS (Mo i Rana)

Finne og aktivere forvarming av batteriet

Få opp hastigheten på ladestasjonen

Siste oppgave er spesielt relevant for de som opplever dårlig ladehastighet om vinteren. Problemet er som regel at kalde batterier sliter med å ta til seg strøm med samme effekt som når de er varme.

Derfor kan lading bli alt annet enn hurtig når det er minusgrader.

FORVARMET BATTERI: Det kan være kaldt å lade her i nord. Da er det ekstra fint å skli inn til ladestasjonen med forvarmet batteri, slik at det går kjappere. Men hvordan finne knappen for det mens du kjører?

Løsningen for oss bosatt i kalde klima blir derfor en egen programmert funksjon for å få opp temperaturen i batteriet, kjent som forvarming.

Bilen setter av litt kapasitet som kun skal brukes til å varme opp batteriet og optimalisere det, slik at du klarer å lade med høyere effekt, og derfor bruke kortere tid på ladestasjonen.

Men er det lett å finne frem til når man er ute med lite strøm og tålmodighet?

BMW iX1

Allerede på første bil ut opplever jeg lite suksess med stemmestyringen, og kommer ingen vei med mine forsøk.

Kan vi skylde på en kombinasjon av sjåførens dårlige engelsk og manglende oversikt over talekommandoer? Uansett blir det enklere å ty til trykking.

Førsteinntrykket av menyene er at de er satt opp veldig likt som på et nettbrett, med apper på rekke og rad. Til å begynne med oppleves dette overveldende med så mange apper, men designet på ikonene gjør det enkelt å finne frem.

Helhetlig er det pent og logisk oppbygget, men her trenger man å gjøre litt forarbeid før man starter kjøreturen. Spesielt programmet for forvarming trenger litt oppmerksomhet før du finner det og forstår hva det går ut på.

Renault Megane E-Tech

Her opplever jeg bedre resultater med stemmestyringen. Den baserer seg på Google-assistant, noe undertegnede er bedre kjent med.

Det hjelper å kunne uttale Mo i Rana på norsk og enkelt få gjenkjent dette som neste destinasjon med en gang. Men radio og forvarming må jeg finne manuelt.

Dette blir enda et tilfelle hvor man må bli vant med menyene på forhånd for å lete effektivt.

Radioen finner jeg greit nok, men selv etter å ha kjørt inn til siden klarer jeg ikke å finne frem til en meny for forvarming. Da antar vi at funksjonen enten er basert i app eller automatisk starter ved å legge inn navigasjon til ladestasjon.

Kia Niro EV

Her gir stemmekontrollen blandede resultater. Jeg finner ikke radioen på kommando, men blir i det minste sendt til GPS-meny selv om den ikke forsto min uttale av Mo i Rana.

Menyene er organisert på en litt enklere måte for en førstegangsbruker.

Jeg finner frem uten for mye styr, men det at alle apper har samme fargetema gjør at jeg blir nødt til å lese teksten for å forsikre meg om at jeg velger riktig app.

Forvarmingsprogrammet er intuitivt plassert under EV-menyen og er kanskje testens enkleste å finne frem til for ferske brukere.

Dog savner vi her, som i andre biler, en tydelig bekreftelse på at funksjonen er på og en påminnelse om å skru den av etter lading.

Nissan Ariya

Stemmestyringen svarer på norsk, noe som er kjærkomment, men sender meg til AM-båndet når jeg ber om radio. Det hjelper ikke veldig her i Norge.

Derimot får jeg til å starte navigasjon etter litt knot og surr.

Menyene i Nissan er ganske greie å navigere seg gjennom når man begynner å trykke. Savner dog en litt tydeligere markering av hva som er AM/FM/DAB når vi leter etter NRK P13.

Forvarming er lettvint å finne frem til, da det følger et lignende system som i KIA. Det finnes under en egen «EL» meny og en vanlig av/på knapp. Typisk aktiverer man dette programmet en halvtime før man når frem til ladestasjonen.

MG4

En skikkelig god bil å kjøre, men et menysystem som kan lugge og være litt treigt.

Stemmestyringen sender meg enkelt til radiomenyen, men jeg må scrolle for komme helt frem til målet.

Stemmeassistenten ser ikke ut til å kjenne igjen Mo i Rana.

Når jeg forsøker å skrive stedet inn i GPS-menyen blir tastaturet sperret siden jeg tross alt kjører, og burde konsentrere meg om det.

Forvarmingen sliter jeg mer med å finne frem til, da det er mye tekst og for meg litt liten skriftstørrelse.

Her kjørte jeg inn til siden og stoppet bilen for å lete mer konsentrert, men måtte kaste inn håndkleet i frustrasjon. Først et par dager senere finner jeg det som en bryter under fanen «Energiforbruk».

Vår oppsummering

De fleste vet nok det fra før av, men for min del ble det bare tydeligere:

Det beste er å sette seg inn i infoskjermene før man starter reisen! Ta deg en ti minutters gjennomgang før du setter bilen i «drive», så går det meste bra.

Ved to anledninger måtte jeg stoppe bilen for å finne det jeg lette etter. Hadde det vært en vanlig kjøretur kunne jeg heller tatt den jobben i forkant.

Scrolling, uklare ikoner og tekst som må leses er en dårlig kombinasjon med kjøring. Hvem skulle trodd?

Stemmestyring var ikke alltid så lett, for alle bilene hadde sin egen tilnærming til talekommandoer. Noen forsto meg bedre enn andre.

Regn også med dårlig diksjon og lite tålmodighet som en faktor her.

Alle bilene stiller med batterivarming som funksjon, enten gjennom app, meny eller navigering til ladestasjon. Dette er flott for oss i kalde strøk.

Men jeg skulle gjerne sett denne funksjonene ha en mer sentral plassering, og ikke minst en klar visuell bekreftelse på at den er påskrudd!