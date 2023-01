Parkering for elbil

Bileksperter om elbilsalget i 2023: Generelt lavere salg – men dette tror de blir storselgerne

SLIK BLIR 2023: Direktør Ulf Tore Hekneby i Harald A. Møller AS, som selger både Audi, Cupra, Skoda og Volkswagen, tegner et bilde av mange hindringer for godt bilsalg i året som nettopp har staret.

Året som har gått har vært preget av krise etter krise. I 2023 blir det verre, spår bilbransjen.

Oppdatering: Siden 2022-tallene om nybilsalget fra Opplysningsrådet for veitrafikken ble offentliggjort senere den samme dagen som denne artikkelen publisert, har vi justert 2022-tallene i denne artikkelen, som først var basert på foreløpige anslag. Se for øvrig artikkelen under som inneholder mer om dette:

– Året som har gått har vært et motbakkeløp, sier administrerende direktør Ulf Tore Hekneby under sitt årlige oppsummeringsarrangement for pressen hos Harald A. Møllers hovedkontor på Frysja.

Han er én av flere norske bransjekjennere som har litt å melde i denne artikkelen – som handler om hva bilbransjen kan ha i vente i året vi akkurat har trådt inn i.

Utfordringer i kø

Hekneby står foran en presentasjon med bilder av en microchip, en tanks, en mann i fullt smittevernutstyr, den nye regjeringen og den nye sentralbanksjefen.

Bildene representerer de største kjente hindringene for å selge mange biler i 2023, ifølge Hekneby.

Han peker på at koronaen fortsetter å stikke kjepper i hjulene, og på at det er lite som tyder på at den forferdelige krigen i Ukraina vil opphøre med det første.

Sammen utgjør disse to faktorene de største hindrene for sikker varetilgang.

Hekneby peker også på at vi vet at rentene skal opp flere ganger for å begrense kjøpekraften, og nå er det dessuten lagt flere avgifter på alle typer biler, også de populære elektriske familiebilene.

Det vil redusere salget.

Rotterace på slutten av 2022

Det var kaos på slutten av året for flere bilimportører.

Det skyldtes uoversiktlige leveranser fra fabrikk og kaos på havner, blant annet i Drammen. Det var flere båter som ventet på å komme inn og levere biler før nyttår.

I den grad man lyktes med å få biler ut til kundene før nyttår, vil de to siste månedene redde bilsalget for 2022. Da snakker vi rundt 175.000 personbiler og 28.000 varebiler.

Mindre i 2023

Harald A. Møller AS har de mest ambisiøse prognosene for totalt bilsalg i år.

De spår et noe lavere bilsalg i år, 150.000 personbiler og 36.000 varebiler.

Prognosen for 2023 fra Bilimportørenes Landsforening (BIL) anslår et enda lavere nybilsalg: 140.000 personbiler og om lag 32.000 varebiler.

LAVERE SALG: Direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening kalkulerer for lavere salg i år. Han tror ikke det blir store utskiftninger på hvilke bilmodeller som selger mest.

– For de aller fleste familier er bilkjøp en av de største investeringene man gjør. Det er klart at både den økonomiske situasjonen og avgiftsøkningene påvirker bilbransjen betydelig. Vi frykter at mange vil måtte utsette nybilkjøp, sier BIL-direktør Erik Andresen.

Samtidig peker han på at det er mange som har bestilt bil som ennå ikke har fått dem. Mye av registreringene i 2023 vil bestå av disse bilene, særlig i begynnelsen av året.

Men hvilke biler blir storselgerne?

Vår egen bilekspert og testansvarlig, Ståle Frydenlund, tror markedet for de typiske familiebilene vil holde seg stabilt.

FÆRRE DYRE: Testansvarlig i Elbilforeningen, Ståle Frydenlund, tror bilene med lavest moms-påslag vil fortsette å selge i noenlunde samme spor i 2023.

– Bilene som ikke bryter momsgrensen så mye at det virkelig merkes på lommeboka vil trolig være populære fortsatt. Samtidig er det et åpent spørsmål om folk tar seg råd til å kjøpe ny bil. Det kommer helt an på om vi ser toppen av rentehevingene dette året; altså at prisveksten kommer under kontroll, sier Frydenlund.

Vektavgiften vil ramme absolutt alle, typisk med tillegg på 15.000 til 25.000 kroner.

Momsen rammer imidlertid de større og dyrere bilene hardt, med påslag på 150.000-250.000 kroner totalt.

– I denne kategorien er det dessverre game over for den vanlige mannen og kvinnen i gata, som før kunne velge å strekke seg etter den elektriske drømmebilen, sier Frydenlund.

Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening tror ikke vi vil se store forandringer i toppen enn det som er tilfelle nå.

Tesla, Volkswagen og Skoda vil være på merketoppen, Model Y, ID.4 og Enyaq vil dominere modelltoppen, ifølge ham.

FÅ FORANDRINGER I TOPPEN: Bilkjøperne følger strømmen, og det er ingen åpenbare storselgere i lanseringskalenderen dette året som vil vippe tidligere bestselgere av pinnen, ifølge biljournalist Rune Nesheim.

Rune Nesheim, erfaren biljournalist og biltester i Elbilforeningen, tror heller heller ikke det blir store forandringer i toppen.

– Det kommer mye spennende i år, men ingen av dem er selvsagte storselgere. Audi e-tron, som ble Norges mest solgte bil, vil trolig få et løft igjen med oppdatering, lenger rekkevidde og nytt navn, men den blir vesentlig dyrere i 2023, sier Nesheim.

Han mener at mange av modellene som kommer i år, også vil komme for sent ut i markedet og ikke kunne hevde seg skikkelig i 2023.

– Normalt vil Toyota ligge helt i toppen. Hybriden RAV4 har solgt bra og Toyota har aldri forhåndsolgt så mange biler noen gang som de har gjort med bZ4X, men skuffende rekkevidde kan ødelegge for salget her.