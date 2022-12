Våre elbil-favoritter fra 2022: Disse bilene imponerte oss mest i år

BILÅRET 2022: Bilteståret for Elbilforeningen startet med årets vintertest med fem nye elbiler som imponerte stort. Deretter kom lanseringer på løpende bånd. Aldri før har vi hatt et større utvalg av elbiler å velge imellom. Foto: Jamieson Pothecary

De har testet elbiler gjennom hele året, og nå skal de gjøre opp status. Her er tre på topp-listene fra våre respektive tre biltestere.

2022 er straks over, og takk og lov for det, vil nok noen av oss si. Men det har da vært lyspunkter også.

Her er for eksempel favorittbilene fra 2022, sett gjennom brillene til tre av Elbilforeningens medarbeidere som tidvis driver med biltesting: Rune Nesheim, Ståle Frydenlund og Jamieson Pothecary.

Rune Nesheims topp 3:

1. Tesla Model S Plaid

«Når den ti år gamle konstruksjonen nå gjør comeback, viser den at konkurrentene ligger ti år bak. Tesla har fortsatt evnen til WOW-effekten.»

2. Mercedes-EQ EQS

«Dette er den første bilen fra EQ som virkelig viser at Mercedes mener alvor med elbilen. Denne har verdens beste aerodynamikk til nå, er foreløpig bilen med lengst rekkevidde – og en av de mest komfortable.»

3. MG4

«Det er krevende å bygge billige biler. Man må spare på alt, uten at det merkes. MG klarer det bedre og bedre. Siste skudd på stammen begynner å levere det man vil ha. Den er lett, snerten og morsom, og tilbyr konkurransedyktig rekkevidde.»

IMPONERT: – Jeg ar testet biler i flere tiår og aldri har det blitt lansert så mange spennende biler på et år, sier Elbilforeningens biljournalist Rune Nesheim.

Ståle Frydenlunds topp 3:

1. BMW i4 M50

«Denne ble jeg så akutt betatt av at jeg ble nødt til å huke tak i en privat, selv om den var altfor dyr. Den treffer på det meste, bortsett fra plass. Der har dere meg, mens jeg venter på stasjonsvognene BMW i5 Touring og Audi A6 e-tron Avant. Som jeg dessverre neppe vil ha råd til.»

TESTANSVARLIG: – Utvalget av elbiler har aldri vært større, og enkelte skiller seg ut litt ekstra – særlig ved at de snakker tydelig til folk som lenge sverget til fossilt drivstoff. Men fortsatt mangler stasjonsvognene, sier Elbilforeningens testansvarlig, Ståle Frydenlund.

2. MG ZS EV

«Vi var de første til å teste ZS EV, den første kinesiske elbilen som kom til Norge. Vi tok den rett til fjells, på vår tredje store vintertest, i 2020. Det fikset den fint, men bilen var samtidig et uferdig produkt. Derfor var det supert å se hvor lange steg den ansiktsløftede utgaven hadde tatt da den kom våren 2022. Dersom jeg kun var ute etter A-B-transport, kunne jeg enkelt kjøpt en. Mye bil og rekkevidde for pengene.»

3. Kia EV6

«Kia EV6 tar definitivt den siste pallplassen. Ikke bare er den en jevnt over veldig bra bil, alt tatt i betraktning, men den leverte også en kjempejobb som batteribank under vår test av fricamping i sommer. For meg er den et hestehode foran Hyundai IONIQ 5, men i og med at de deler teknologi, er det langt på vei et spørsmål om smak og behag. Jeg trives hakket bedre i EV6.»

Jamieson Pothecarys topp 3:

1. Volkswagen ID.Buzz Pro

«Bilen som vi har ventet i det uendelig levde på alle måter opp til hypen. Kul å se på, god å kjøre, uendelig med plass med en startpris godt innafor bilbudsjettet til de fleste storfamilier.»

BANEBRYTENDE DESIGN: – Endelig har elbiler gått fra å være noe litt sært til å sette dagsorden når det gjelder design, mener videojournalist Jamieson Pothecary i Norsk elbilforening.

2. Tesla Model Y Performance

«Model Y Long Range falt aldri helt i smak hos meg designmessig. Men du verden så mye forskjell en liten spoiler, røde bremsekalipere og litt større felger utgjør. Litt flere hestekrefter løfter Model Y til nye høyder og kjøreegenskapene står helt i stil med den sporty utseende.»

3. BMW i4 M50

«Sportssedanen fra Bayern er den perfekte kombinasjon av kjøreglede og komfort. Den er litt trang på innsiden, men med en kjøreopplevelse så dynamisk som denne, ofrer vi gjerne plassen til et par kofferter i bagasjerommet.»