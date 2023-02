Test av BMW iX1 xDrive 30: Den billigste BMW-en du kan kjøpe

INGEN HAMSTER: Etter at den lille hamsteren i3 ikke lenger er å få tak i som nybil, er dette den minst kostbare elbilen fra BMW nå. Men direkte billig er den likevel ikke. NB! Skru på teksting, siden det er bittelitt lydkrøll innledningsvis. Video og foto: Rune Nesheim / elbil.no

Den minste SUV-en deres tilbyr det meste en familie ønsker seg, men den er fortsatt kostbar.

Etter at BMW la inn årene for den lille hamsteren I3, er nykommeren iX1 den billigste bilen med Bayer-propellen du kan kjøpe i Norge.

Vel, det stemmer ikke helt, for du kan fortsatt kjøpe lille bensinbilen BMW 118 for en lavere pris enn iX1, men resten av sortimentet koster mer enn denne ukas testbil.

KJØRER BRA: BMWs minste SUV føles ikke nødvendigvis som en liten bil. Så er den da verken liten eller lett. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Oppsummert: BMW iX1 xDrive 30 3 pluss: Premiumfølelse

God komfort

Praktisk bil med stort bagasjerom 3 minus: Dyr med utstyret du vil ha

Lader sakte

Bare passe lang rekkevidde

Familiebil

Det er ganske spesielt at en fullverdig familiebil faktisk er blant det rimeligste på prislista hos prestisjemerket BMW.

Utvendig er den en naturlig evolusjon av forgjengeren, med litt flere detaljer og litt større grill, uten at designerne har tatt helt av.

MINSTEMANN: iX1 er den minste SUV-en hos BMW. Men 4,5 meters lengde holder for mange.

Vår bil har M Sportspakke, det bil si litt kulere støtfangere og sorte detaljer. Her har man i tillegg de største hjula, 20-tommere, som reduserer rekkevidden noe.

BMW-FØLELSEN: Nøkternt, men med kvalitetsfølelse og full av små detaljer.

Premium inni

Innvendig føler man BMW-premium, selv i rimeligste versjon. Den kurvede skjermen tar det meste av oppmerksomheten og BMW-fansen vil merke at e-Drive hjulet er borte.

Ikke noe stort savn, nå som menyene og valgene har blitt så enormt mange på skjermen. Dette er første tegn på at det blir borte hos de andre på sikt.

iX1 er noe enklere enn de dyrere modellene, så all setejustering foregår på selve setet, fremfor delvis på skjerm.

Ellers er det skjermmenyer for både lys og bilinnstillinger, med hurtigknapper der lysbryteren sto og på midtkonsollen.

KONSOLLEN: Mange innstillinger kan gjøres herfra, men e-Drive-hjulet er borte.

Alle vil sitte godt i de elektrisk betjente sportsstolene med store justeringsmuligheter, blant annet uttrekkbar pute.

Her er det iskaldt skinn, personlig ville jeg heller gått for de kule stolene i alcantara. De er rimeligere også.

Her er også BMWs tykke sportsratt. Om man liker det er smak og behag, men man får i hvert fall trukket det godt til seg.

STILIG: Sjekk den detaljen på sportsrattet.

Trangt i baksetet

Den minste SUV-en fra BMW er ikke nødvendigvis liten.

Den er 4,5 meter lang og deler plattform med fossilvarianten X1, som er tilgjengelig både som forhjulsdreven diesel- og bensin-modell, og som firehjulsdrevet ladbar hybrid.

Det betyr også at man ikke har like god plassutnyttelse som på en ren elektrisk plattform. Denne testpiloten på 189 cm sliter med å få plass til knærne bak den harde forseteryggen.

Midtpassasjeren har en mellomakseltunnel (selv om det aldri er noen mellomaksel i iX1) å hanskes med.

JUSTERBART: Ikke blant de romsligste. Sjekk filmen øverst i saken.

Svær bakerst

Hodeplass er det derimot rikelig med i baksetet, og ryggen kan justeres i flere trinn og er dessuten delt 40/20/40, så alle modeller har praktiske lasteløsninger.

For de sikkerhetsorienterte er det greit å vite at lastenett også er tilgjengelig og at den har hele tre isofix-fester, to av dem bak.

VARME: Du får ikke egen klimasone, men i det minste dyser.

Bagasjerommet svelger unna 490 liter. Det er bare 10 liter mindre enn sværingen iX.

Det blir til 1.495 liter når du legger setene flatt ned.

SPREK: Hvem skulle tro at man kunne få en SUV med en «treliters motor» hos BMW for drøye 500.000 kroner. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Spreking

Man får storbilfølelse i BMWs minste SUV.

Det er litt irriterende at man må skru på bilen hver gang, men knappen ligger rett foran girveksleren på det utvidede armlenet, så det går greit.

Tilleggsbetegnelsen 30 i navnet antydet effekten på en treliters selvaspirerende rekkesekser en gang i tiden. Nå er det bare et tall.

BERØRING: BMWs nye grensesnitt er enkelt når man har lært det og har store knapper og symboler.

Testbilen veier 2100 kilo blank på vekta hos Statens vegvesen, og de to identiske motorene gir til sammen 200 kW (313 hester) og 494 Nm i dreiemoment.

Motorene hver for seg har en effekt på 140 kW (190 hk) og 247 Nm, og veksler lynraskt mellom akslene som trenger effekten mest.

Det gir en hyggelig fartsøkning fra 0-100 km/t på 5,6 sekunder.

Det føles langt fra hårreisende i en elbil, men oppfattes som rask fra stillestående.

Toppfarten er på moderate 180 km/t. Altså en fornuftig elbil.

INSTRUMENTER: Ryddig, men her kunne vi ønsket flere valg.

Stramt men komfortabelt

Bilen ligger stramt plantet på veien, og til tross for flere kjøreprogrammer, som inkluderer adaptivt sportsunderstell (standard i alle modeller), ligger den største merkbare forandringen i lydbildet, altså den kunstige «motorlyden» man får servert (ekstrautstyr).

BMW-en tillater leking, og slår av antispinn om du vil i sport-programmet, men den føles styltete, stiv og brå dersom du prøver å leke deg på vinterføre.

TI SEKUNDER: Du har tilgang på ekstra power i ti sekunder ved å trekke i denne.

Selv om inntrykket er stramt og setene av typen hard stopping, er den langt mer komfortabel enn storselgeren Tesla Model Y, som nærmest tar fiskesprett bortover asfalten sammenlignet med denne.

Man har også en tullete Boost-paddle bak rattet som gir deg full effekt noen sekunder. Den gir deg en stressende nedtelling i instrumentpanelet. Hva med bare å gi full gass, liksom?

MENYSTYRT: Det er til og med egen menyknapp for lys, som muliggjør flere valg via skjermen.

Ok forbruk i kaldt vintervær

iX1 har et ganske lite batteri, bare 64,8 netto/66,5 brutto kWt. Den skal ha et WLTP-forbruk på 1,68 kWt per mil. Det skal gi en rekkevidde opp til 439 kilometer.

Det er kaldt vintervær når vil legger ut på vår faste testrute. Forbruket ender på snille 2,07 kW per mil.

Det er ikke ille med tanke på temperaturer under testkjøringen vår ned mot -22 og delvis snødekte veier som gir ekstra friksjon.

MODERAT: BMW er modige på design om dagen, men iX1 føles mer som en evolusjon enn revolusjon. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det gir i så fall en rekkevidde på 31,2 mil.

På motorveien øker imidlertid forbruket til 2,48 kW per mil.

I så fall gir det en motorvei-rekkevidde på 26,1 mil under de samme forhold som vi kjørte under.

Lader sakte

Når billigbilen MG4 tar imot opp mot 150 kW og MEB-plattformen til Volkswagen klarer 170, blir man nesten litt overrasket over en maksimal ladefart på 130 kW i den dyre BMW-en.

Etter 25 mils kjøring og aktiv forvarming av batteriet i forkant (ja, du kan faktisk lade batteriet både ved å legge inn ladestasjonen i navigasjonen og manuelt), ankommer vi en Circle K 350 kW-lader.

Riktignok slutter forvarmingen ved sju prosent og da har batterilampa lyst gult siden den sto på 20 prosent.

Den starter ladingen på 123 kW, men daler raskt.

Allerede ved 40 prosent er den under 100 kW, og man bør egentlig avbryte hurtigladingen ved 70 prosent, for da begynner det å gå sakte.

Hjemme kan du derimot ta imot opp mot 22 kW dersom du skulle ha mulighet for det. Da har du ladet bilen på tre timer.

POP FOR MANGE: Den billigste elbilen fra BMW nå er praktisk nok for veldig mange.

Blir fort dyr

iX1 er en gjennomarbeidet, fornuftig og enkel bil å leve med.

Den er også den eneste som startet uten problemer i minus 40 i kuldekammer under Elbilforeningens vintertest også.

Men før du kaster deg i bilen over til forhandleren: Bilen finnes i fire utstyrsvarianter:

En normal xDrive 30, Charged, Charged Plus og Fully Charged – med pris-sprang på rundt 35.000 mellom hver.

I tillegg finnes utstyrspakken xLine og M-Sport-pakke.

Du kan faktisk klare å få en sort utgave av bile med vinterhjul inkludert for 525.000 kroner.

Og da får du elektrisk betjening av bakluka, ryggekamera, fartsholder, navigasjon, klima med 2 soner og luftdyser bak, sportsratt og smart seterygg med 40/20/40 deling og justering av setevinkel, adapivt M-understell med M-sportsstyring, flere kjøreprogrammer og ikke minst firehjulsdrift.

Utstyret isolert sett er relativt billig, men vår testbil – med alt – ender faktisk på 713.000 kroner.