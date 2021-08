Se video: Her kommer de første Tesla Model Y til Norge

En etter en rullet flere hundre Tesla Model Y ut av frakteskipet på Filipstadkaia i Oslo i ettermiddag. Allerede tirsdag starter utleveringen til norske kunder.

Mitt skip er lastet med Y…

Det er nesten så man synger på Arve Opsahls gamle vise «Når det kommer en båt med bananer» fra nittenfemogførr. For omtrent samme stemning var det da de første Tesla Model Y rullet ut fra frakteskipet på Filipstadkaia i Oslo.

En bil som har vært etterspurt og etterlenget. Og ikke minst forsinket.

Kina-biler

Meningen har vært at de norske Tesla Model Y skulle produseres ved den nye og store fabrikken i Berlin, men også dette arbeidet har vært kraftig forsinket. De første Model Y som nå ankommer, stammer derfor fra Kina-fabrikken.

Elon Musk håper derimot å kunne produsere de første Teslaene på den nye, tyske fabrikken om et par måneders tid.

– Bilene bygges ved vårt nyeste Gigafactory i Shanghai. Teslaer produserer biler for vår globale kundebase både ved fabrikken vår i Fremont, California og i Gigafactory Shanghai. Når den står ferdig, vil også Gigafactory Berlin-Brandenburg designe og utforme biler for det globale markedet fra Tyskland, sier kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland i Tesla Norge til Elbilforeningen.

– Uansett hvilken Tesla-fabrikk eller Gigafactory som produserer bilen din, skal kundene vite at den høyeste kvaliteten er sikret og at de riktige standarder følges. Tesla optimaliserer prosesser, teknologi og spesifikasjoner for å sørge for at eierne får de beste bilene, sier Sandvold Roland, som kan opplyse at flere båter er på vei.

LES OGSÅ: «Tysk» Tesla kan komme i gang i oktober

Utleveringsteder

Tesla Norge har nå booket Norges Varemesse på Lillestrøm i august og september for å kunne levere ut bilene effektivt og i hopetall. Akkurat slik de gjorde da Model 3 kom hit til lands i mars 2019.

Og det hele starter allerede på tirsdag morgen, opplyser den norske Tesla-ledelsen.

– Disse bilene her skal til Lillestrøm, Brumunddal og Kristiansand, sier Even Sandvold Roland.

Kundene i Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø kan også vente båtlaster med Model Y i løpet av samme periode.

LES TEST: Er Tesla Model 3 Standard Range det beste elbilkjøpet?

Dette er Tesla Model Y

Crossoveren Tesla Model Y ble lansert i mars 2019 i USA. Teknisk er den nærmest identisk med Model 3, men framstår som mer høyreist og praktisk på grunn av stor bakluke og mulighet for en tredje seterad.

Prisen starter på 534.900 kroner for Long Range utgaven. Da får du hvit lakk med 19-tommers hjul. Andre farger koster henholdsvis 10.000 og 18.500 kroner ekstra. 20-tommere koster også 18.500. Foreløpig er det kun mulighet for 5-seters versjon. Med setene nede får man hele 1.950 liters bagasjerom.

Long Range gjør sprinten fra 0-100 km/t på 5,1 sekunder og topper 217 km/t. Den leveres med Basic Autopilot som styrer, akselerer og bremser for biler og hindringer i veien, samt Sentry Mode som overvåker miljøet rundt bilen, med kameraene.

Med 505 kilometer WLTP-rekkevidde, rikelig med bagasjeplass og et såkalt medisinsk HEPA-filter, er Model Y Long Range All-Wheel Drive svært konkurransedyktig mot mange av de nye elektriske SUV-ene – som for eksempel Skoda Enyaq, VW ID.4 og Ford Mustang Mach-E.

Det er foreløpig bare Mustang Mach-E Long Range som slår Model Y på rekkevidde med firehjulsdrift. Den skal greie 540 km.

Teknisk lik Model 3

Modellen deler i praksis det meste av komponenter og funksjonalitet med Model 3, men får noe mindre rekkevidde og er litt «tregere» til 100 km/t. Performance-utgaven skal klare på 3,5 sekunder, mens toppfarten blir 240 km/t. Den blir din fra 589.900 kroner før fargevalg og vinterhjul. Den leveres med kule 21-tommers Ûberturbin-felger.

Den får vi vente litt på. Men det er liten tvil om at Tesla nok en gang setter seg i førersetet i sine segmenter med de raskeste bilene.

Alle modeller, også Performance, får ettermontert tilhengerfeste her i Norge. Det skal kunne trekke 1.600 kilo. Noe takstativ er ikke å oppdrive ennå, men ifølge Tesla skal det komme snart.

Dragkoeffisienten (luftmotstand) er på et nytt nivå for SUV-er/crossovere: imponerende 0,23. Avhengig av om man velger Standard Range eller Long Range.

Tesla fastslår at de har konstruert Model Y for å være den sikreste mellomstore SUV-en i markedet. Lavt tyngdepunkt, stiv struktur og store deformasjonssoner skal bidra til dette.

Mange tusen bestillinger

Hvor mange som har reservert bilen, er ikke offisielt. Men det er snakk om mange tusen kunder. Hvis Tesla klarer å skaffe nok biler, er det fortsatt gode muligheter for at Model Y blir å se på salgstoppen for Norge, selv om den bare er på markedet noen få måneder.

PS! Allerede på mandag skal vi ut og prøvekjøre bilen. Test-rapport kommer på elbil.no!

