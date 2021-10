19 tips før du kjører: Husk dette før høstferieturen

FERIEKLAR: Mange skal på aktiv ferie og bilen skal lastes. Da har vi laget en sjekkliste du bør følge.

Mange skal på høstferie. Her er noen ting er det viktig å tenke på før du kjører.

Planlegg turen

Elbilappen: Elbiler trenger planlegging på lengre turer. Jo mindre batteri, desto mer planlegging. Det enkleste er å laste ned Elbilappen og legge inn ditt spesifikke kjøretøy. Da regner den ut rekkevidden og hvor du må lade for deg.

PERFEKT: Elbilforeningens Elbilapp beregner når du må må lade og tar høyde for temperatur. Elbilforeningens ladebrikke kan lastes ned med alle strømleverandører slik at du ikke trenger å bruke app eller dyr SMS-betaling.

Faktorer for forbruk: Husk at du får kortere rekkevidde med folk og bagasje i bilen. Og enda mer med last på tak og med hengerfeste. Motorvei, regn, slaps og kulde reduserer også rekkevidden.

Spylervæske: Fyll opp spylervæsketanken før du reiser. Ingenting er verre enn dårlig sikt i høstmørket. Ta gjerne runden rundt bilen og se om alle lys virker. Det er viktig at andre ser deg også.

SJEKK TIPSENE: Ingen vil være her lenger enn nødvendig. Velg riktig lader og ikke lad mer enn du må.

Lading

Ikke lad når du må, men når du kan: Har du et ærend, gjør det på et sted med lader. Se våre tips for lading.

Smarte tidspunkt: Noen tider på døgnet er travlere enn andre. Typisk lunsj, middag, utfartstidspunkt etc. Kan du lade tidlig eller sent uten å ødelegge flyten, så planlegg gjerne det.

Ha marginer: Ikke vent til batteriet er helt på grensa. Ta heller et tidligere stopp dersom du ser det er en ledig lader. Det er irriterende dersom det er kø dit du kommer og man ikke har nok strøm til å prøve på neste mulighet. Ekstra irriterende er det om laderen ikke virker. Det skjer dessverre altfor ofte.

Stopp på 80 prosent: De fleste biler senker ladehastigheten markant og mange ganger kraftig i det øyeblikket batteriet tangerer 80 prosent. Det blir unødvendig dyrt dersom man betaler for tid og oppholder ladestasjonen unødig.

Riktig lader: Vit hvor mye strøm bilen kan ta imot. Leverer laderen 150 kW og bilen din bare tar imot 50 kW, er det både lurt og billigere å se etter en annen lader. Du tar opp plassen for en som kunne utnyttet laderen bedre, og kommet seg raskere videre og skapt mindre kø.

Parker smart: Parker innenfor markeringene og på en slik måte at det er enkelt for andre å lade. Har du tilhenger eller vogn, må dette kanskje kobles av.

Her sjekker Ståle parkeringsmuligheter med vogn.

Destinasjonslader: Sjekk om reisemålet har destinasjonslader. Sett i pluggen når du kommer frem. Da er batteriet varmt og lader raskest. Flytt bilen når batteriet er så fullt som du ønsker det, slik at andre kan benytte laderen.

Bruk ladebrikken: Apper, QR-koder og SMS er kronglete og feiler ofte. Sørg for at alle avtaler ligger inne og er aktive på ladebrikka di, så blir opplevelsen ved ladestasjonene langt bedre.

Vær og føre

Vinterhjul: Sjekk værmeldingen. Er det snev av fare for glatte veier dit du skal, så bytt hjul. Sommerhjul er livsfarlig på is og snø.

Varme klær: Det har du uansett med deg hvis det er kaldt dit du skal. Klær er lett last. Ha jakker, lue og votter liggende øverst i bagasjerommet. Skjer det noe med bilen, blir det fort kaldt.

Strøm på mobilen: Mobiltelefonen er det viktigste verktøyet du har. Sørg for at minst en mobil i bilen har rikelig med strøm i tilfelle man må ringe hjelp eller ut å lyse i mørket.

Pakk sikkert og smart

Sjekk nyttelasten: Mange biler har overraskende lav nyttelast selv om bilen i seg selv er både romslig og stor. Sjekk eksempler her. Du skal selv vite hvor tung bilen er, så ideelt sett bør man en eller annen gang kjøre tom bil på en av vektene til Statens vegvesen.

Tyngst nederst: Start med den tyngste bagasjen, typisk kofferter og tunge bager. Disse legges så lavt som mulig inn mot bakseteryggen. Hvis ikke alle sitteplassene i baksetet utnyttes, kan fotbrønnen utnyttes. Unngå tunge gjenstander som kan bevege seg fritt i kupeen. Sjekk våre pakketips.

Husk frunken, hvis du har. Det er det sikreste stedet å plassere bagasjen og kan være det smarteste stedet å ha ting du trenger lett tilgang til, som varseltrekant og begge typer ladekabler, slik at du har til destinasjonsladere.

Last på taket? Husk å sjekke om bilen er godkjent for takstativ og hvor mye du har lov å laste. Husk at selve skiboksen, dersom du bruker det, også veier noen kilo, vanligvis mellom 20 og 25 kilo. Sikre lasten også her. Husk at takboksen påvirker rekkevidden.

Bruke hengerfestet? Dette må du passe på. Mange av dagens sykkelholdere er smarte og enkle i bruk, men er også tunge. Har du i tillegg elsykler, blir det fort overlast på kula. Husk at det ikke er tilhengervekten som gjelder, men kulevekta. Den er ofte ikke på mer enn 50 kilo.

Skal du kjøre med tilhenger, varierer lastemengde med førerkortet ditt. Du sjekker enklest hva som er lov på den geniale tilhengerkalkulatoren til Statens vegvesen.