Spennende prosjekt rundt trådløs lading: Hvorfor lader vi ikke på denne måten?

Det eneste du må gjøre er å parkere bilen og sette på håndbrekket. Sjekk filmen og se hvor enkelt det er.

– Oslo Taxi er med på et ganske så unikt forsøk her i Oslo – i verdens elbilhovedstad, sier en svært begeistret Roger Atkins.

Vi møter han ved en tilsynelatende vanlig taxiholdeplass i Olav Vs gate ved rådhuset i Oslo.

Han står ved en blåmerket parkeringsplass, med en blåfarget firkant og navnet «Momentum» påskrevet, og skal vise oss hvordan fremtidens lading for transportsektoren kan se ut.

STÅLTRO: Roger Atkins har ståltro på trådløs lading for taxi og transport og er glad at det kjøres i gang i nettopp Oslo.

– Systemet passer for både busser, varebiler og taxier, forteller han.

Fra sitt eget konsulentfirma Electric Vehicles Outlook LTD har han de siste 25 årene jobbet og lobbet for elektrisk transport – og trekke i de trådene man kan trekke i for å få det til.

Det har blant annet ført til et samarbeid med det amerikanske selskapet Momentum Dynamics, som har spesialisert seg på induksjonslading av tunge kjøretøy, Oslo Taxi og Jaguar.

Likt prinsipp som mobil-lading

Systemet er i prinsippet veldig enkelt og brukes av deg til daglig for å lade opp mobiltelefonen i nyere biler og varme opp maten din på induksjonsovnen. Her skjer det bare med mye mer effekt.

Vi snakker om elektromagnetiske bølger mellom to metallplater. Den ene er gravd ned i bakken og forsynes med strøm fra en trafostasjon som står på fortauet. En tilsvarende plate er plassert under bilen.

Seniorrådgiver Gabriel Samuelson har jobbet med prosjektet her i Norge og viser hvordan det fungerer.

HANDS ON: Gabriel Samuelson har jobbet direkte med prosjektet her i Oslo, både med selve ladestasjonene og ombyggingen av bilene.

– Man kjører ganske enkelt frem til parkeringsplassen ved hjelp av parkeringskameraene på bilen, slik at platene står over hverandre. I det øyeblikket du trykker på håndbrekksknappen starter bilen å lade. Sjekk her, den lader umiddelbart med 50 kW, forklarer Gabriel, som har montert en ekstra skjerm for å vise ladehastighet.

FORDEL: Jaguar I-Pace har på lik linje med Range Rover en terrengvisning som viser underlaget under bilen. Da ser man når den blå platen i bakken ligger nøyaktig i forhold til platen i bilen. Du kan så vidt se det i bildet ilt høyre.

Automatisk betaling

Betaling skjer automatisk. Man trenger ikke å gå ut av bilen en gang, hvis man ikke vil. Den elektromagnetiske banen er ikke farlig. Så om det skulle kommet en katt eller rotte mellom ladeplatene, vil det ikke skje noe som helst.

Ladestasjonene man har satt opp i Oslo har en kapasitet på 50 kW, men det er mulig å gire opp effekten. Man kan se for seg at ladestasjonene settes opp på knutepunkter med fast avstand mellom hverandre.

Da kan taxier bruke en og en, mens busser og lastebiler kan ha flere plater og bruke to eller flere samtidig og lade med dobbel eller tredobbel effekt.

LADER MOMENTANT. Idet øyeblikket man setter på håndbrekket, starter ladingen. Løsningen har foreløpig ikke integrert ladehastighet i originaldisplayet, så det ser man i mobiltelefonen som er montert over.

Eventuelt kan man legge ned plater ved travle bussholdeplasser og lade mye og effektivt hver gang bussene stopper for å sette av eller slippe på passasjerer.

For varebiler ser de for seg tilsvarende lademuligheter ved lasteramper ved lessing og lossing. Altså at man lader automatisk når man likevel gjør andre ting.

Utfordringer

Systemet ser enkelt ut, men det er utfordringer på personbiler. Det er neppe helt tilfeldig at akkurat Jaguar I-Pace er en foretrukket bil. Ladeplata er såpass høy at få serieproduserte biler har tatt høyde for å gi plass til en sånn under.

For å unngå skader, kjører man da luftfjæringen i høyeste stilling. Dessuten er det en fordel med litt større avstand mellom platene. Da går effekten opp. Det er faktisk merkbart bare de centimeterne det gir at man går ut av bilen.

Får man derimot løst problematikken med ladeplatene på personbiler, virker systemet veldig lettvint og kjapt, noe som er alfa og omega i transportnæringen.

I de fleste tilfeller vil 50 kW være mer enn nok, da man stadig kan klattlade når man står stille. Men teknologien tillater mer. Momentum Dynamics har systemer som lader opp til 450 kW, men da er det snakk om busser.

Jaguaren har fortsatt en fordel. Den har et spesielt terrengkamera som viser terrenget under bilen på skjermen, egentlig bare en forsinket visning av frontkameraet. Men akkurat her er det genialt. Da ser man akkurat hvor plata i bakken befinner seg i forhold til plata på bilen. Men dette lar seg jo også gjøre med ettermarkedskameraer.

