Sier farvel til ladbare hybrider: Hyundai skal kun selge elbiler fra 2023 i Norge

KOMMER I 2023: IONIQ 6 kommer på det norske markedet etter at Hyundai fra nyttår går over til helelektrisk bilsalg.

Fra første januar selger Hyundai bare rene elbiler i Norge.

Tilbake i 2020 besluttet bilprodusenten at de kun skulle selge ladbare hybrider og elbiler i det norske markedet.

Fra 1. januar 2023 er de klar for en ny milepæl og skal kun selge helelektriske biler.

Det melder Hyundai Motor Norway i en pressemelding.

TØFFER SEG FORAN AKERSHUS FESTNING: Straks norgesaktuelle Ioniq 6.

Har allerede over 90 prosent elbilandel i Norge

Om forskjellen i praksis blir så stor, kan man kanskje spørre seg om.

De siste årene har den sørkoreanske bilprodusenten hatt en elbilandel på over nitti prosent i Norge.

Men prinsipielt smaker likevel dette av en aldri så liten milepæl.

Norge vil fra nyttår være det første markedet i verden der Hyundai utelukkende selger elbiler.

Og ettersom det norske markedet har vist seg å være en spydspiss for Hyundais elbilsatsing, er ikke det så rart de tar steget her først.

HYUNDAI IONIQ 6: Denne skal kunne klare over 600 kilometer før den må lades.

Trygge på fortsatt elbilsuksess

Elbilsalget i Norge utmerket seg for Hyundai etter at de introduserte modellen Ioniq i 2016, som i dag har to elektriske etterkommere.

Den nyeste, Ioniq 6, kommer på markedet i løpet av 2023:

– Vi har stor tro på den modellporteføljen vi allerede har, og når vi nå har lansert helt nye Ioniq 6 er tiden inne for å kun selge helelektriske biler i det norske markedet. Ioniq 5 og Kona Electric har for lengst tatt posisjoner som noen av de mest populære bilene i markedet, og vi er trygge på at de rene elbilene våre vil gi oss fortsatt suksess inn i fremtiden, sier Thomas Rosvold i Hyundai Motor Norway i pressemeldingen.

– Nylig har vi også fått se de første bildene av neste generasjon Kona Electric, og det er en modell som blir både større, stiligere og mer dynamisk enn tidligere. I tillegg til en rekke andre nyheter som kommer de neste årene er vi med andre ord rigget for en helelektrisk fremtid, sier han videre.

Hyundai hadde i 2022 en elbilandel på 93 prosent i Norge. Og i 2023 vil elbilandelen til bilprodusenten altså lande på 100 prosent.