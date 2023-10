Parkering for elbil

Jens er nå på sin sjuende elbil, men … – Jeg er ingen bil-nerd, men en sånn teknologi-interessert dust

BU: Jens Guthe er ferdig med el-skilter. Da passer det kanskje bra å gå over til et skilt der bokstavene også er de samme som etternavnet til generalsekretæren i Elbilforeningen? Her er han sammen med sin nyervervede Fisker Ocean. Foto: Rune Nesheim / elbil.no

Jens Guthe har en veldig dyr hobby. Han elsker å være tidlig ute, gjerne med elbiler ingen har hørt om.

64-åringen Jens Guthe er nå på sin sjuende elbil siden 2011, men hevder bestemt at han ikke er noen bil-nerd. Til vanlig jobber han faktisk med å gå banker etter i sømmene, med spesialområde på anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Men hvor kom da interessen for elbiler fra?

– Jeg har alltid vært veldig interesserte i teknologi, og derfor syntes jeg det var kjempegøy med elbiler. Da det begynte å bli teknologi i bilene, syns jeg det begynte å bli spennende. Jeg er ingen bil-nerd, men en sånn teknologi-interessert dust.

– Så du har ikke surfet på elbilbølgen helt fra den spede begynnelsen?

– Jeg så vel Buddy- og Think-æraen gå forbi. Jeg prøvde en Tazzari og tenkte min siste time var kommet da jeg havnet mellom to lastebiler på motorveien, så jeg droppet plastbilene.

– Plastbiler, der altså …

– Men da «trillingene» kom, slo jeg til på en Mitsubishi i-MiEV. Jeg liker å si jeg hadde et brennende miljøengasjement, men det var mest fordi jeg var lei av å stå i kø. Jeg fikk rød løper fra Asker og inn til byen og da var jeg happy.

FØRSTE TUR: Elbil.no fikk lov til å lage en minitest sammen med Jens Guthe umiddelbart etter at han fikk utlevert sin Fisker Ocean. Sjekk videoen over for å se hvordan det gikk.

– Mitsubishi i-MiEV er jo også litt sær?

– Ja, og den pyntet jeg litt på. Man måtte jo ha litt humor i pionertiden. Jeg kjøpte den feteste pottestussen og freste den inn i bakfangeren, og hang ut en grønn stikkontakt av røret. Jeg byttet også ut hornet med en et som rautet.

ANGRER IKKE: Jens har den eneste bilen å se på kaia med den lyse fargen og akkurat disse hjulene.

– Du var også blant de første som, eh, rautet med en Tesla Model S i Norge?

– Ja, og Tesla vasket til og med bilen min hver gang jeg var inne og skulle fikse et eller annet. Alt var nytt både for Tesla og oss. Selv de som var ansatte kunne jo nesten ingenting om bilen, drive med bilutlevering eller noe som helst. Så måtte de også begynne å svare på spørsmål, og da måtte vi jo informere om at vi var organisert i en Facebook-gruppe. Men det var kjempegøy, og hos Tesla den gang var de var veldig lydhøre.

– Det var vel spesielt å ha en så banebrytende bil såpass tidlig?

– Først og fremst var det noe helt annet. Det var en kjøremaskin. Mens de andre var biler med en en liten iPad inni, var Tesla S en iPad med hjul. Etter den tiden er jeg nærmest lobotomert, for jeg får fnatt av alle knappene i en BMW eller Audi.

– Du har akkurat solgt en Skoda Enyaq og har fortsatt den sjeldne fuglen Xpeng G3 i garasjen. Hvorfor gikk du for Fisker Ocean nå?

– Jeg bestilte den fordi den har alt det Tesla ikke har. Og det er en ordentlig SUV med hengervekt, men uten flaksedører, selv om jo de var kule …

NØYE: Vi er med på overleveringen av Guthes siste tilskudd på elbilstammen. Ikke en kvadratmillimeter forblir usjekket før utsjekken.

