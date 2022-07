De første bilene har ankommet Norge: Nissan øker prisene på Ariya

ARIYA HAR ANKOMMET: Mange norske kunder venter i spenning på Nissans etterlengtede crossover-suv Ariya. Utleveringene starter i slutteN av august eller i september. Foto: Jamieson Pothecary

De første bilene kom til Norge denne uken, men kundene må smøre seg med tålmodighet litt til.

Det er sjelden nye biler får like massiv omtale som Nissans siste tilskudd på elbilstammen. Så skal da også Ariya videreføre arven etter storsuksessen Leaf, som det er solgt snart 75.000 av siden den kom til landet for 12 år siden.

Leaf, som akkurat kom i ny drakt, er fortsatt en populær elbil, og det er solgt over 2000 eksemplarer i Norge hittil i år.

Snart er det imidlertid ubønnhørlig slutt, og Nissan opplyste forrige uke at modellen skal fases ut frem mot 2025.

Da passer det jo bra at den første båten med Nissan Ariya ombord ankom Drammen havn mandag denne uken.

Forsinket firehjulstrekker

Kommunikasjonsdirektør for Nissan i Norden, Marina Maneus Bakkum, opplyser at det i første omgang er snakk om 40 biler, og at dette i hovedsak er demobiler til forhandlere, pluss en pressebil.

– Det kommer flere båter veldig snart med flere biler, og de første kundene kan forvente levering i slutten av august eller i september, forteller hun.

Foreløpig er det kun modeller med forhjulstrekk som blir tilgjengelig i Norge. Firehjulstrekkeren e-4orce kommer ikke før senere i høst.

Bakkum sier at det har vært størst etterspørsel etter topputstyrte e-4orce Evolve blant norske kunder, men at det er nesten like mange som har bestilt bilen med tohjulstrekk.

Dette er noe overraskende, da norske kunder er kjent for å strekke seg langt for å få firehjulstrekk. En mulig forklaring er naturligvis frykt for at bilene som er i bestilling, ikke kan leveres før nyttår og dermed bli rammet av moms.

Ariya med forhjulstrekk er det nemlig fullt mulig å få til under 500.000 kroner, mens e-4orce bikker godt over momsgrensen regjeringen har satt.

Øker prisene

Og apropos prisene har Nissan, i likhet med flere av konkurrentene, oppjustert disse. Inflasjonspress og utfordringer knyttet til råvareleveranser og produksjon har sendt kostnadene i været for de aller fleste.

For eksempel uttalte Tesla-sjef Elon Musk nylig at han synes bilene han selger er blitt pinlig dyre.

Da Ariya ble presentert for den første testkjøringen i Norge i februar, var prisene slik:

Advance (63 kWt): Fra 409.900 kroner.

Evolve (87kWt): Fra 499.900 kroner.

e-4orce Evolve (87 kWt): Fra 529.000 kroner.

e-Force Performance (87 kWt): Fra 575.900 kroner.

Etter oppjusteringen, ser det slik ut (i mellomtiden har det også kommet priser for Advance med det største batteriet og Evolve med det minste):

Advance (63 kWt): Fra 425.000 kroner.

Evolve (63 kWt): Fra 465.000 kroner.

Advance (87 kWt): Fra 471.000 kroner.

Evolve (87 kWt): Fra 511.000 kroner.

e-4orce Evolve: Fra 541.000 kroner.

e-Force Performance: Ikke oppgitt.

Nissan ønsker ikke å oppgi hvor mange biler som er forhåndssolgt.

– Men vi kan røpe at interessen er stor og at vi har sett en stor pågang nå etter de første omtalene i media. Og ja, norske kunder velger i stor grad godt utstyrte modeller, så det størst pågang for å få Evolve, men også en god del Advance siden bilen er såpass godt utstyrt fra start, sier Marina Maneus Bakkum.

Godt inntrykk under prøvekjøring

Da vi prøvekjørte en preproduksjonsversjon av bilen på norske vinterveier i februar, fikk vi et overveiende positivt inntrykk.

Ikke minst ble vi imponert av den høye komforten og det opplevde kvalitetsinntrykket. På minussiden noterte vi et litt snaut bagasjerom.

Du kan lese mer og se video ved å følge linken under.

I forbindelse med prøvekjøringen, fikk vi ogå en prat med Marina Maneas Bakkum, som fortalte litt om arven etter Leaf, forventningene til Ariya og utsiktene fremover. Du kan se hele intervjuet i videoen under:

I likhet med de fleste nye bilene som kommer på markedet i dag, er Ariya godt utstyrt i grunnversjonen. Som standard finner vi for eksempel led-belysning rund baut, to skjermer på 12,3 tommer hver med navigasjon og infotainment, avanserte førerassistansesystemer, programvareoppdatering «over the air (OTA)», 360 graders kamera med person- og sykkeldeteksjon og bakluke som kan åpnes uten bruk av hender.

Infotainmentsystemet kan forøvrig betjenes med stemmen via Amazon Alexa.

Skal kunne lade ganske raskt lenge

På de grommeste variantene kan du velge og vrake i godbiter som nappa skinninteriør, elektrisk justerbart ratt med minne, ventilerte forseter med varme og kjøling, avansert head up display og Bose-lydanlegg med ti høyttalere.

Advance får en ombordlader som gir inntil 7,4 kW ladehastighet, mens de øvrige modellene får 22 kW-ombordlader som standard. Innstegsmodellen kan også oppgraderes til 22 kW mot 10.000 kroner ekstra.

På hurtiglader skal alle versjoner kunne motta 130 kW under optimale forhold. Ikke himmelropende bra etter dagens standarder, men Nissan sier Ariya er i stand til å holde høy effekt langt ut i ladesyklusen.

Hvorvidt de har sine ord i behold, kommer vi tilbake til i forbindelse med en ordentlig test av bilen – forhåpentlig ganske snart.