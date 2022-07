Elon Musk presenterte Teslas kvartalstall: – Bilene våre er pinlig dyre

IKKE HELSVART: Tesla er som alle andre rammet av råvaremangel og fabrikkstopp, men leverer fortsatt mye biler og bra resultat. Her Tesla Model Y Performance, som er produsert på selskapets nye fabrikk utenfor Berlin. Foto: Jamieson Pothecary

Raskere produksjon enn noensinne, høyere priser på bilene, nye sikkerhetssystemer på vei og litt annen ny info: Elon Musk har talt om Tesla-tingenes tilstand.

Forrige uke presenterte Tesla sin kvartalsrapport for andre kvartal av 2022. Tesla-sjef Elon Musk deltok naturlig nok arrangementet og hadde mye på hjertet.

Fremleggingen av kvartalsresultatet ble strømmet, og inneholdt også en spørsmål- og svar-seanse med Musk. Du kan høre hele seansen her.

Selv om Tesla, som alle andre bilprodusenter, har vært utsatt for flere force majeur, som Elon Musk kalte det, har bilprodusenten kommet styrket ut av det siste kvartalet.

Selv om Shanghai-fabrikken har vært nedstengt i perioder, har det samtidig vært et av de sterkeste kvartalene for Tesla noensinne, kom det frem.

Hovedgrunnen er at man satte produksjonsrekord både ved fabrikkene i Fremont, California og i Shanghai.

1000 biler i uka

For første gang har Tesla dessuten klart å produsere 1000 biler i uka ved den nye fabrikken utenfor Berlin. Selskapet oppnådde rekord i Shanghai også. Målet for samtlige fabrikker er riktignok fem ganger høyere, men det går riktig vei.

Musk går utradisjonelle veier for å klare høy produksjon. For det første har Tesla verdens største karosseripresser, noe som gjør at de kan lage større karosseristrukturer og dermed har opptil 70 prosent færre sveisepunkter enn andre bilprodusenter.

Det gjør bilene lettere, billigere – og gir mindre vibrasjoner og støy, ifølge Tesla.

Dessuten har de i praksis ingen individuelle utstyrsvarianter å bygge, slik at man forenkler produksjonen. I Berlin bygges det faktisk bare én modell, Tesla Model Y Performance, i fargene sort og hvit.

Vi skal få se et helt nytt nivå av forenkling i produksjonen med Cybertruck og produktene i fremtiden.

Selvkjøring

100.000 Tesla-eiere kjører med en betaversjon av full selvkjøring som kan kjøre i bygater.

Tilbakemeldingene skal være gode, ifølge Musk, og de jobber daglig med å forbedre systemet hver uke:

– Vi har kjørt over 56 millioner kilometer med FSD (Full Self Driving) Beta. Det er mer autonome kilometer kjørt enn noen fabrikanter vi vet om, jeg tror mer enn alle fabrikanter, og antallet øker hele tiden, sier Musk.

Planen er å rulle dette ut i Nord Amerika på slutten av året og så fort som mulig der regelverket tillater det i andre land.

Tesla har sagt de skal være verdensledende på selvkjøring, og selskapet tror det vil være deres største fortrinn i fremtiden.

Bedre sikkerhet OTA

Sikkerhetsteamet vil introdusere en funksjon for stramming av setebeltet, som visstnok aldri har vært vist før.

I dag trenger man en kollisjon for å aktivere stramming av setebeltet. Disse skal nå aktiveres før smellen ved hjelp av kameraer som ser med 100 prosent sannsynlighet at en kollisjon kommer til å skje. Samtidig vil man kunne tilpasse kollisjonsputenes kraft opp mot den ventede ulykken.

Flere andre produsenter har lignende systemer som strammer beltene når de tror det vil skje noe, men forstår vi Tesla rett, vil denne være enda mer nøyaktig.

Det beste av alt er at man bruker systemene som allerede finnes i bilene, det vil si at systemet vil komme til kundene ved en programvareoppdatering, i hvert fall på biler med AP3 hardware, trolig allerede i år.

Prosjektet med solceller fortsetter med full styrke.

Målet er å bygge paneler som holder i minst 30 år, som skal være ekstremt enkelt og montere, se bra ut og være rimeligere enn et konvensjonelt tak.

Tanken er den samme som med bilene. Et bedre produkt til en lavere pris enn alternativene.

Kommer godt ut av det

Tesla rapporterte en inntjening på 2,27 dollar per aksje for kvartalet, sammenlignet med analytikernes konsensusanslag på 1,81 dollar. Dette var ned fra 3,22 dollar i forrige kvartal.

Bruttomarginen for biler falt til 27,9 prosent. Det er ned fra 2021 og også forrige kvartal, som følge av inflasjonspress. Blant annet peker Tesla på at prisen på litium har økt fra 11 til over 80 dollar per kilo.

Tesla gjør også endringer når det kommer til bitcoin. Elbilgiganten konverterte rundt 75 prosent av bitcoin-kjøpene sine til fiat-valuta, som ga selskapet 836 millioner dollar i kontanter. Ifølge Musk ble salget gjort for å øke likviditeten.

NORGESVENN: Tesla-gründer Elon Musk, her fotografert sammen med generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

– Dette skal ikke sees på som en dom på bitcoin, annonserte Musk om Teslas fremtid angående investeringen i bitcoin.

Mandag meldte forøvrig Bloomberg at selskapet nedskriver verdien av sin gjenværende bitcoin-beholdning med 170 millioner dollar. Bitcoin har fått hard medfart i det siste og kursen er ned nesten 70 prosent siden ifjor høst.

Tesla beholder sin beholdning av Dogecoin, som har falt enda mer i verdi enn bitcoin i den samme perioden.

Håper på priskutt

Under kvartalsrapporten sa Elon Musk at interessen for Teslas biler fortsatt er sterk, og at selskapet har problemer med produksjonen, ikke med etterspørselen. Dette til tross for at prisene er hevet til det han kaller «oppriktig pinlige nivåer».

Han pekte på inflasjon og produksjonsutfordringer som de viktigste årsakene, men la til at han trodde inflasjonspresset ville avta mot slutten av året, slik at flere prishopp unngås.

– Jeg har et håp om at vi på et tidspunkt kan redusere prisene litt, sa han, men presiserte samtidig at han ikke kunne love noe.

