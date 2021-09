NRKs Rune Nilson: – Det var litt som å sitte på 7-meteren og ikke tørre hoppe

Tidligere erklært petrol-head og «Ikke gjør dette hjemme»-programleder Rune Nilson har gjort nettopp det: Skaffet seg hjemmelader og elbil. Da «konemor var på jobbreise», klinket han til.

– Jeg har nettopp kjøpt min første elektriske bil i form av en 2015-modell BMW i3. Jeg har strengt tatt veldig liten greie på elbiler, men jeg er jo blitt veldig begeistra for den lille maskinen, forteller Rune Nilson til elbil.no.

Nilson har vært programleder i NRK i over tjue år, og har blant annet over 1000 episoder som radiovert i P1s «Lønsj» på samvittigheten, i tillegg til å ha vært programleder for «Kaliber» på P3 og «Kolafei» på P1.

Men rogalendingen er minst like kjent fra TV-skjermen som programleder for både «Sofa King Stupid», «Lydverket» og «Halvseint» – og ikke minst kjempesuksessen «Ikke gjør dette hjemme» på NRK1 fra 2015–2015.

Siden i fjor har 48-åringen bosatt i Trondheim vært en fast stemme i P1-programmet «Landsmøte», og det var her han første gang snakket offentlig om sin nye kjærlighet for elbil – til stor overraskelse både for seg selv og for alle som kjenner til ham.

– Elbil-livet er artig

Hva han sa om sin elektriske aha-opplevelse på riksdekkende radio – og det var ikke lite – skal vi snart komme tilbake til.

Men nå først setter vi direkte over til studio på Tyholt. Eller i hvert fall til kontoret Rune Nilson akkurat nå sitter i, et eller annet sted i NRK-bygget i Trondheim:

– Elbil-livet er jo artig i seg sjøl. Men det er enda artigere når laderen er kobla opp mot Tibber-appen og pulsmåleren som både lader smart når strømmen er billigst, og i tillegg balanserer lasten på det elektriske anlegget vårt.

– Du er jo kjent for å være god til å forklare teknologiske greier med begripelige ord, hva er det egentlig som skjer i praksis her?

– Vi har Tibber som strømleverandør, som gir meg muligheten til å overvåke pris og forbruk i en app på telefonen. Den snakker igjen med både BMW-appen og Easee-appen – det er altså appen til ladeboksen vi bruker – slik at jeg kan aktivere smartlading av bilen, begynner Nilson.

– Da venter laderen automatisk til prisene er lavest før den setter i gang. I tillegg har jeg montert en såkalt pulse-måler i sikringsskapet som overvåker forbruket i sanntid, slik at jeg kan se nøyaktig hvor mye strøm som forbrukes til enhver tid. Den gir også mulighet for å aktivere lastbalansering …

«Lastbalansering»???

– Det er her, ved «lastbalansering», at noen av oss – jeg nevner ikke navn – kanskje ramler litt av …

– Det vil i praksis si at dersom jeg fyrer i gang vaskemaskin og tørketrommel mens jeg lager middag OG lader bilen – slik at den totale lasten på anlegget plutselig skulle overstige de 50A jeg har på hovedsikringen – så reduseres strømmen til billaderen automatisk slik at hovedsikringen ikke ryker.

– Og det er dette du synes er så artig?

– Ja, den slags synes jeg er veldig moro, og jeg koser meg når jeg får beskjed på telefonen om at ladingen er satt på pause til klokka 04.00 på grunn av høy strømpris.

– Du er ikke redd for at ladeboksen skal lage et privat, inferno-aktig «ikke gjør dette hjemme»-øyeblikk hjemme hos dere, da?

– Jeg fikk en sertifisert og veldig trivelig elektriker som heter Frode til å montere den ladeboksen, så jeg føler meg veldig trygg på det. Hadde jeg skrudd den opp selv, hadde jeg nok sovet litt dårligere om nettene …

Humrer over ineffektiv diesel-Volvo

Men heldigvis sover altså programlederen godt om nettene – og morer seg på diesel-bilens bekostning om dagen, hvis vi forstår ham rett:

– Nå følger jeg strømbruken og prisene i sanntid på telefonen, og humrer fornøyd over hvor ineffektiv den gamle diesel-Volvoen er.

– Du har kanskje Volvoen fortsatt? Er den noe særlig i bruk etter at i3-en kom i hus?

– V60-en står fremdeles på gårdsrommet, ja. Den vil nok fortsatt gjøre tjeneste som langtransportmiddel i noen år til, for i3-en klarer knapt å få oss fra Trondheim til svigers i Namsos uten lading. Og skal vi komme oss til mine hjemtrakter i Egersund, må det betydelig mer rekkevidde til.

– Så da har du kanskje planer om å kjøpe en elbil med bedre rekkevidde?

– På sikt skal Volvoen pensjoneres, ja, men jeg har litt is i magen foreløpig, fastslår Nilson.

– Jeg har vært veldig fristet av både Polestar og den elektriske Volvo XC40. Men etter hva jeg har forstått, er begge de bilene bygget på den gamle plattformen, som i utgangspunktet er en fossilbil. Men så har jeg også lest at Geely, som eier Volvo, driver og utvikler en egen plattform for elbilene sine, og jeg har vel mer tro på at den vil få bedre utnyttelse av kreftene enn dagens plattform. Så det blir nok ikke riktig ennå.

Elbil-rant – med positivt fortegn

Som lovet tidligere, skal vi tilbake til hva Rune Nilson sa i NRK-programmet «Landsmøte» om elbil. For det var ikke noe lite elbil-løft han liret av seg da:

– Jeg har lenge gått rundt og hatt dårlig samvittighet for bilen min. For jeg har en sånn stor diesel-traktor som jeg har kjørt i ganske mange år nå, nesten siden før det ble usunt med diesel.

Slik begynner Nilson innslaget i programmet som først ble sent 23. august, og som du kan høre i sin helhet her. (Elbilinnslaget begynner 46 minutter og 20 sekunder ut i sendingen.)

Så forteller programlederen at han syntes det var litt guffent å kjøre det store buldrende «beistet» når han skulle på butikken for å storhandle.

– Så vi har snakket mye om det. Kanskje vi skulle hatt en sånn liten elektrisk en, som du bare suser ned på butikken med og så forurenser den ingenting – og så lader du den i veggen og sånn? fortsetter Nilson.

Men det var bare et problem, kommer det frem: Herr Nilson turte ikke.

– Hva skal jeg spørre om?!?

Han syntes nemlig det hele virket så vanskelig.

– For jeg kan ingenting om elbiler. Altså, jeg har kjøpt flere titalls fossilbiler i min tid, fra den første 76-models bengalakk-rødmalte Ford Rekord’en* jeg kjøpte da jeg var 18 og helt frem til det beistet jeg har nå.

Nilson forteller lytterne om hvordan han kjenner fellene han må se opp for når han kjøper fossilbil:

– Svetter den olje noe sted, hvor mye er den kjørt, hvordan står det til med bremser og sånt?

Så roter Nilson og medprogramlederne Torfinn Borkhus og Elin Aandal-Herseth seg langt ut på viddene i en Wünderbaum-digresjon, før elbil igjen blir tema:

– Så alt det der kan jeg, men elbil kan jeg altså ingenting om. Så hvis jeg skal kjøpe brukt elbil, hva skal jeg da spørre om? Hvor gammelt batteriet er? Hvor mange ganger det er ladet? Hva skal jeg spørre om? undrer en tilsynelatende fullstendig rådvill Nilson.

Resultatet ble at Rune Nilson i årevis ble sittende på gjerdet og vente.

– Det var så lett!

– Det føltes litt som jeg har sittet på sju-meteren – lenge – og tenkt: «Skal jeg hoppe? Skal jeg ikke hoppe? Eller bare hoppe?».

Forløsningen kom tidligere i sommer, da «konemor dro på jobbreise».

– Da sa jeg til eldstesønnen min: «Nå går vi ut og ser på elbil». Dermed fant vi en, dro og så på den – og så kjøpte vi den!

– Oj, så fort? undrer medprogramleder Elin.

– Samme dag! Og vet du hva? Det var så lett! Å kjøpe bil er blitt så lett!

Så roter Nilson seg langt ut på landeveien igjen i nok en digresjon om alt fra bestikkelsesblomster, lange køer og telting utenfor Biltilsynet – til at nå kan alt, inkludert kjøpskontrakt, fikses digitalt på mobilen på noen minutter.

– Bang, her har du nøklene, god tur, snakkes! Og så hadde jeg elbil, humrer Nilson stolt.

Som å kjøre radiobil – bare ute i gata

– Og det må jeg si: Etter å ha hatt den lille elektriske snurrebassen i et par måneder, så tenker jeg: Hvorfor i all verden har jeg ikke gjort dette for lenge siden?

– Det er jo så genialt, og den er kjempeartig å kjøre, det er akkurat som å kjøre radiobil på tivoli i gamle dager!

Så fortsetter en nå nærmest manisk Nilson å fortelle om følelsen med å kjøre radiobil i barndommen:

– Jeg husker jeg drømte om det da jeg var liten: Tenk om jeg bare kunne kjørt den radiobilen ut i gata, bare kjørt videre! Og det er sånn det føles, det er som å kjøre radiobil, bare at du kan kjøre akkurat hvor du vil!

– Hva er det som gjør at du får radiobilfølelsen? undrer makker Torfinn Borkhus.

– Den lager jo ingen lyd! Og så går den kjempekjapt og er bitteliten, med et bittelite hjul i hver ende – bilen bare wuit-wuit-wuit-wuit!

Så snakker programlederne litt om hvor mange og hvor mye det er plass til i Nilsons vesle i3, før vår mann knaller til med nok en panegyrisk elbil-lovprisning:

– Også så billig! Også så greit! Også så enkelt! Og nå koster jo dieselen 18 kroner literen, Torfinn, jeg vet ikke om du har fått med deg det?

– Ikke noe å lure på

Dermed er det – endelig, vil kanskje noen si – duket for at den skravleglade og for anledningen svært oppstemte Rune Nilson går inn for landing:

– Så, dette var dagens anbefaling. Hvis du sitter der på sju-meteren og lurer på hva du skal gjøre, du også, så er det ikke noe å lure på! Og så er det så trygt! For det er nesten ikke noen bevegelige deler i en elbil, mye færre enn i en fossilbil, så det er nesten ingenting som kan gå i stykker. Kjempetrygt! Så go ahead, bare gjør det, kvitrer Nilson idet Bruce Springsteen tar over showet, pussig nok ikke med en av artistens mange bil-låter.

Og etter denne temmelig lange gjengivelsen av radioinnslaget for noen uker siden, setter vi nå kort tilbake til dagens passiar med herr Nilson på kontoret i Trondheim:

– Har du et artig elbil-øyeblikk du vil dele på tampen her før vi skrur av strømmen?

– Jeg har rett og slett ikke rukket å oppleve så mange artige øyeblikk med elbilen ennå, så det er få konkrete hendelser å fortelle om. Men jeg vet jo at bremsene på elbiler er ekstra utsatte, ettersom de regenererer og dermed bremser av seg selv. Derfor er jeg veldig påpasselig med å bremse litt når jeg kjører, og det kan sikkert se litt snodig ut at det innimellom kommer en voldsom akselerasjon med påfølgende hard oppbremsing fra meg rett før et lyskryss, avslutter Nilson.

– Men bråbremsinga gjør jeg altså kun for løpende bremsevedlikehold.

* Ford Rekord?

Ja, Rune Nilson sa faktisk akkurat dét på lufta.

Dermed setter vi igjen tilbake til studio i Trondheim for noen uker siden, spoler oss frem gjennom både Springsteen-låta og den påfølgende Proclaimers-hiten fra åttitallet, før Nilsons stemme igjen dukker opp.

Nå er han atskillig mindre opptatt av sin nyvunne elbilforelskelse. Derimot virker den erklærte bilentusiasten ganske beskjemmet:

– Før vi gjør noe annet, må jeg si at det har kommet frem ganske sterke indikasjoner på at jeg skal ha uttalt ordene «Ford» og «Rekord» i sammenheng med hverandre.

For selv om ordene riktignok rimer ganske perfekt, er det nå egentlig noen bilmodell som heter Ford Rekord? Selv om Nilson altså hevdet at dette var hans aller første bil her i livet?

– Dette viser bare at av og til er ikke hjerne og munn koblet helt sammen. Det var selvfølgelig en 76-modell Opel Rekord jeg hadde, beklager Nilson.

Så spekulerer han i om blemmen kan ha sitt utspring i at han hadde en Ford Fiesta XR2 noen år senere, og at de to bilene derfor kan ha blandet seg sammen i pannebrasken hans.

– Men jeg legger meg selvfølgelig flat. Ford Rekord, djiises, det er jo helt … Nei, det var en glipp, fastslår Nilson og takker for seg:

– Man lærer så lenge man har lever.

