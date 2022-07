Prisantydning om Polestar 3: Over 800.000 kroner

FÅR MOMS OVER 500.000: Ergo kan vi slå fast at nye Polestar 3 vil få en startpris på godt over 800.000 kroner her hjemme.

Nå vet vi mer om prisen på Polestar 3, og den blir ikke billig.

Polestar kom som et friskt pust inn i bilverdenen. Først med den linjelekre hybridbilen 1 og senere med folkebilen 2.

Begge ble vist som konsepter med Volvo-logo tidligere, og det sterke båndet fra Volvo er trolig noe av grunnen til suksessen for det nye bilmerket også.

I SPORTSLIG RETNING: Helt siden Polestar 1 har merket vært tydelig sportslig orientert. Det vil de også være i fremtiden. Her ser man 2 med oppgradert effekt og understell i BST-versjon.

Fremtiden er enda mer spennende for det svensk-kinesiske merket. For nå kommer elbilene med dedikerte elbilplattformer som gir enda flere muligheter.

Og det er ingen tvil om at Polestar nå sikter seg mer mot sportslig premium, kanskje til og med veldig sportslig premium.

PORSCHE-INSPIRERT: Konseptet O2 minner ikke rent lite om hvordan 911 kunne sett ut, dersom man ikke hadde vært tro mot runde linjer og sakte evolusjon av designen.

– Med denne bilen bringer vi Sport tilbake i SUV-en, tro mot våre røtter fra motorsport. Polestar 3 er en svært viktig milepæl for selskapet vårt, som øker veksttakten og fører oss inn i neste fase, uttalte Polestar-sjef Thomas Ingenlath om den kommende bilen i en pressemelding.

Ikke for folk flest

En ny fase ser vi også på prisene som ble antydet på den kommende familie-SUV-en Polestar 3.

Dette blir riktignok en skikkelig sværing, i klasse med dagens Volvo XC90, selv om bildene fort kan lure deg til å tro noe annet.

Modellen skal lanseres i oktober, men det amerikanske og kinesiske markedet blir prioritert, der bilene også skal bygges, så vi kan neppe vente å se bilen her hjemme før om et år.

Polestar-sjefen Thomas Ingenlath har ikke sagt noe spesifikt om pris ennå, men sier den vil koste mellom 75.000 og 110.000 euro.

Det vil si mellom 775.000 og 1,4 millioner kroner med dagens kurs.

I tillegg må vi legge til moms på beløpet over 500.000 kroner, så nye Polestar 3 vil få en startpris på godt over 800.000 kroner her hjemme.

Spriket i startpris og makspris mer enn antyder store variasjoner på drivlinjer og effekt, og det blir spennende å se hvilke strategier Polestar har rundt utstyrspakker nå som man beveger seg opp i et annet segment, men fortsatt skal selge bilene enkelt på nettet.

Polestar planlegger å lansere en ny bil hvert år de neste tre årene. Målet er å tidoble salget globalt, fra 29.000 biler i 2021 til 290.000 innen 2025.