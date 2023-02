Parkering for elbil

Blir mer lønnsomt med solenergi i sameier og borettslag: Snart kan flere bruke egen strøm fra taket – gratis

«KRAFTKARER»: – Det er viktig for regjeringen å øke produksjonen av fornybar kraft, sier olje- og energiminister Terje Aasland (t.h.). Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kaller den nye forskriften for «praktisk klimapolitikk». Foto: Olje- og energidepartementet

Regjeringen innfører en forskrift som sikrer at borettslag og sameier kan produsere strøm fra solceller på eget bygg uten å betale nettleie og elavgift. Men når den tas i bruk er foreløpig uklart.

Dette melder Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) i en pressemelding.

– Det burde egentlig vært en «no-brainer» at borettslag og sameier hadde samme regler som eneboliger og rekkehus, så vi forstår ikke hvorfor det har tatt så lang tid, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i NBBL.

Nå blir loven lik for alle – inntil et visst punkt.

Effektgrensen på anlegg som kan dele strøm innenfor en og samme eiendom økes til 1000 kilowatt.

– Det er viktig for regjeringen å øke produksjonen av fornybar kraft. Det er økende interesse for lokal strømproduksjon, og da særlig ved bruk av solceller, sier olje- og energiminister Terje Aasland i en pressemelding på regjeringen.no.

Han er glad for at Olje- og energidepartementet endelig kan legge bedre til rette for dette.

Åpnes opp for alle

Fram til nå har det i hovedsak vært eneboliger som har vært omfattet av myndighetenes plusskundeordning.

Den gir strømkunder med egne solceller fritak for avgifter og nettleie på solstrøm som de bruker selv.

Ordningen gjør det også mulig å selge overskuddsproduksjon tilbake til strømleverandøren. Tidligere har ikke noe av dette vært tilrettelagt for bygg med flere strømabonnenter.

Det var i juli i fjor at departementet foreslo å etablere en ny ordning for deling av egenprodusert, fornybar strøm for flermannsboliger, leilighetskomplekser og næringsbygg, les pressemeldingen om dette her.

I forslaget som gikk ut på høring da, var det foreslått å avgrense ordningen til anlegg på opp til 500 kW per eiendom.

Men regjeringen bestemte seg altså for å doble denne grensen og landet på tusen kilowatt.

Praktisk klimapolitikk

– Vi trenger mer kraft. Disse endringene vil gjøre det mer attraktivt for borettslag og en del næringsaktører å bruke ledig takareal til å produsere egen energi. Dette er praktisk klimapolitikk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

En som har merket større behov for informasjon om solceller i borettslag og sameier, er Elbilforeningens laderådgiver Ian Bjørn Bednar.

Han tenker denne forskriften er viktig for at borettslagene og sameiene skal bygge ut solenergi.

– Det som har vært kritisert er at man kun kan bruke strømmen innen samme gårds- og bruksnummer. Dersom man da har mange blokker med forskjellig gårds- og bruksnummer i et borettslag, kan man ikke overføre strøm mellom blokkene uten å betale nettleie. Det samme gjelder for større bedrifter, som for eksempel Asko, sier Bednar.

Bednar forklarer at det som blir gratis, er å bruke egenprodusert strøm selv.

Før var det slik at man måtte betale nettleie i leilighetene i et sameie eller borettslag for strømmen man brukte, uavhengig av om strømmen kom fra solceller på taket eller fra nettleverandør:

Dekker strøm til 400 elbiler

Bednar mener midlertid at dette så absolutt er et skritt i riktig retning.

– For elbillading, kan det å sette opp solenergi på samme måler som ladeanlegget gjøre at man slipper dette uten de nye endringene. Det er også positivt at man øker makseffekten man kan produsere, sier Bednar.

Han har selv bygget hjemmet sitt om til et smarthus. Der produseres det dobbelte fra solcellene sett i forhold til hva familiens to elbiler bruker.

– Et 1000 kW-anlegg vil normalt gi en årlig strømproduksjon på cirka 1000 MWt i Oslo-området. Dette er strømforbruket til 400 gjennomsnitts-elbiler, sier Bednar.

STRØM FRA SOLCELLER: Vi vil trolig bare se flere og flere av disse på byens tak framover.

Elbil.no sendte en e-post til pressekontakt hos regjeringen for å spørre hvordan det ble med strømstøtteordningen. Vi fikk dette til svar:

En plusskunde kan utnytte egenproduksjon til å redusere sitt uttak fra nettet, og dermed spare utgifter til strøm og nettleie, og slipper også el-avgift på forbruk av egen produksjon. Som forbruker betaler man derfor ingenting for strøm man selv har produsert. Strømstøtteordningen gjelder kun for kraft man får levert fra kraftleverandør.

Usikkert når forskriften trer i kraft

– Selv om forskriften kunne vært bedre, er det aller viktigste nå at forskriften trer i kraft umiddelbart slik at det lønner seg for vanlige folk i borettslag og sameier å ha solceller på tak, sier Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund.

Fredriksen var også gjest i «Nyhetsmorgen» på NRK onsdag 22. februar (innslaget starter 6 minutt og 13 sekund ut i sendingen). NBBL-direktøren avslutter intervjuet i statskanalen med følgende ord:

– Jeg tror framtiden er at vi produserer mer energi lokalt og deler. Det vil være veldig gunstig for kraftpriser og for miljøet framover.

Det er foreløpig ikke kjent når den nye forskriften trer i kraft.

Pressevakten melder at det gjenstår litt arbeid før de gå ut med en konkret dato.