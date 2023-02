Raymond Johansen klar for nytt kommunevalg: Håper klimapolitikken skal gi fornyet makt

ØNSKER FIRE NYE ÅR: Byrådsleder Raymond Johansen kjører selv elbil og er stolt over at Oslo er en av få storbyer hvor klimagassutslippene går ned. Foto: Oslo kommune

Byrådslederen mener staten har gjort det billig å kjøpe, og Oslo kommune har gjort det lett å bruke elbil. Kutt i klimagassutslippene blir toppsak i høstens valg.

Arbeiderpartiets Raymond Johansen har vært byrådsleder i Oslo i snart åtte år. Får han ønsket sitt oppfylt blir det fire nye.

I et ferskt intervju med Aftenposten (bak betalingsmur) løfter Johansen, i kompaniskap med statsminister Jonas Gahr Støre, frem tre saker de håper skal gi gjenvalg.

Foruten å bekjempe ungt utenforskap og ruste opp eldrepolitikken, peker han på klima og miljø – med elbilpolitikken som konkret eksempel.

Oslo best på utslippskutt

Utslippene gikk faktisk opp i alle de store byene i Norge i 2021, viser ferske tall.

Unntaket er Oslo, der utslippene gikk ned med 4,6 prosent.

Johansen er stolt over at Oslo er en av få kommuner hvor klimagassutslippene går ned.

Og dersom byrådslederen skulle få fornyet makt, vil klimapolitikk og utslippskutt være en toppsak.

– At Oslofolk velger seg elbil framfor en forurensende bensinbil er en av årsakene til at klimagassutslippene i Oslo går ned, og vi har svært gode forslag til hva politikerne kan gjøre for å forsterke overgangen videre, sier Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening.

VIL HA FLERE LADEPUNKTER: Per Maltun, styreleder i Oslo og Akershus elbilforening, mener Oslo kommune må bygge flere ladepunkter for byens innbyggere. Foto: Elbil.no

Maltun mener det er både bra og viktig at byrådslederen i Oslo signaliserer at klimapolitikk og en renere byluft vil være en av Aps hovedsaker de fire neste årene.

Byen har gjort en god del riktig så langt.

I 2022 var 79 prosent av nye personbiler som ble solgt i Norge elbiler, og i hovedstaden var andelen enda høyere; på 83 prosent. Bare gamle Hordaland fylke har høyere tall å vise til, nemlig 86,5 prosent.

– Staten har gjort det billig å kjøpe, vi har gjort det lett å bruke. Det er et kroneksempel på godt samarbeid mellom stat og kommune. Den type innovasjon må vi ha mer av, sier Johansen til Aftenposten.

Ikke bare halleluja

Men til tross for at elbiler er populære blant nybilkjøperne, så er det langt igjen før alle bilene på veiene er utslippsfrie.

– Fortsatt er over seks av ti biler i Oslo forurensende biler. Skal vi nå Oslos egne klimamål – om å elektrifisere hele bilparken innen 2030 – må Raymond Johansen trå hardere på gassen i elbilpolitikken framover, legger Maltun til.

Krever gatelading nok til alle

Oslo og Akershus elbilforening mener at Oslo kommune må bygge flere kommunale ladepunkt. Manglende gatelading er noe av det som frustrerer lokalforeningens medlemmer aller mest.

På kort tid har over 1000 Oslo-innbyggere på nettsiden ladeher.no gitt beskjed om at det trengs mer gatelading i hovedstaden.

Klikk på lenken under om du vil melde inn dine behov, så lover Elbilforeningen å ta det videre til byrådet.

Før 2025 har Oslo kommune lovet sine innbyggere 1000 nye ladepunkter. I fjor lovet de 200 men bygget bare 11 nye.

Samtidig fjernet de syv, og 46 eksisterende plasser ble øremerket bildelingstjenester.

Oslos elbilister fikk dermed kun fire nye ladepunkter på deling.

– Det er for dårlig. Ikke alle bor i enebolig eller leilighet med egen parkeringsplass og fast hjemmelader. Kommunal gatelading er avgjørende for de som bor i eldre bygårder og leiligheter uten fast parkeringsplass, sier Maltun.

Ikke grønt lys til alt

Maltun og Johansen er ikke enige i alt. Det er heller ikke Johansen og Støre, viser det seg.

For byrådet vil gjerne ha utslippsfrie soner i deler av Oslo, men det har Regjeringen sagt nei til. De er imot et slikt forbud mot bensin- og dieselbiler.

– Det synes jeg var dumt, men tar det til etterretning, sier Johansen til Aftenposten.

Han legger til at det finnes andre veier til målet:

– Vi har veldig mange andre måter å regulere trafikk på, som fartsbegrensninger.