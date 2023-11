Elektriske Seres 5 skal yppe seg mot Tesla Model Y: Nykommer debuterer i Norge med kraft-SUV

ULV I FÅREKLÆR: Utseendet er relativt anonymt, men under skallet skjuler det seg en kraftpakke uten sidestykke. Vi snakker selvsagt om bilen og ikke vår biljournalist Rune Nesheim. Video: Jamieson Pothecary / elbil.no

Den ser kanskje litt blodfattig ut, men under skallet finner du racerbil-prestasjoner.

Seres hadde en ganske så stor stand på Oslo Motor Show i helgen som var.

Der sto det utstilt hele tre stykk Seres 5 og én Seres 3. Sistnevnte en litt mindre og eldre kompaktbil som vurderes tatt inn dersom importøren får priset den fornuftig.

På Oslo Motor Show møtte vi for øvrig også en annen elektrisk nykommer:

Men hvem er importøren som har fått Seres til Norge?

Det er Sandven, med hovedkontor i Bergen, som tar inn bilene – og det er først nå salget av dette kinesiske bilmerket starter i Norge.

Men det betyr ikke at du må til Bergen for å prøvekjøre denne bilen, for forhandlernettverket som tilbyr Seres her i landet er nokså omfattende.

Spreking

Seres 5 er en ulv i fåreklær, og denne ulven er en SUV på 4,71 meters lengde.

Dette er en direkte konkurrent til Tesla Model Y Performance. Grunnen er pris og effekt.

Prisen på Seres 5 starter på 599.000 kroner, som er cirka 20.000 under Model Y.

MEGAKRAFT: 585 hestekrefter og 960 Newtonmeter er nesten litt mye av det gode.

Og Seres 5 har til sammen 585 hk og elleville 960 Nm i dreiemoment.

(Tesla på sin side oppgir ikke effekt, men OFV oppgir 393 kW (534 hk) og 600 Nm i dreiemoment.)

Dette er en tung rakker på hele 2.360 kilo, men Seres oppgir en akselerasjon til 100 km/t på 4,3 sekunder og en toppfart på 200 km/t.

Men vel så viktig er rekkevidden.

Rekkevidde

Seres 5 skal klarte 483 kilometer fra et batteri på 80 kWt.

Vi vet ikke om det er brutto eller nettokapasitet, men forbruket er oppgitt til 1,73 kWt på mila.

Maks ladefart på hurtiglader er bare 100 kW. Det betyr trolig nærmere en time ved ladestolpen fra nesten tom til 90 prosent.

Hjemme lader du med opptil 11 kW. Det oppleves som mer enn nok for de fleste.

PREMIUM KVALITET? Seres er nok en kinesisk bilprodusent som lover premium-kvalitet til budsjett-pris, og som frister med mye skinn og ekte treverk.

Interiør

Førsteinntrykket av Seres 5 innvendig er nøkternt, men smakfullt med gode materialvalg.

Den har to store skjermer, en instrumentskjerm og en litt større multimediaskjerm som trenger noe tilvenningstid, blant annet for å finne tilbake til hjemskjermen.

Den kan kobles opp mot Apple CarPlay, om du synes alt annet blir håpløst.

Bilen har 12-veis elektrisk betjente seter på begge sider foran.

Midtkonsollen er av typen bred, med to ladeplater, et par drikkeholdere, girspak og et ganske stort rom under armlenet.

KOMPAKT: Seres 5 er ingen praktisk klasseleder. Bakseteplassen oppleves som litt snau for voksne og bagasjekapasitet på 375 liter kan være litt lite for en familie på tur. Frunken foran på 67 liter er bonus og man kan hekte opp til 1500 kilo på kroken.

Trang

Bakseteplassen er ikke blant de beste i klassen. Sjekk filmen øverst i saken så kan du se hva du selv tenker om den.

Bagasjerommet er også overraskende lite. 375 liter imponerer ingen, heller ikke 723 liter med setene nedslått.

Seteryggene slås ned 40/60, så foreløpig er ikke bilen mulig å bestille med skiluke.

En trøst er at du har 67 liters frunk under panseret.

Nyttelasten er faktisk bare på 375 kilo, men du kan trekke henger på 1.500 kilo.

Mer info kommer når vi i nær fremtid får testet bilen.