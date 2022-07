Klare for sin første elbilferie: – Skulle ønske alt var mye enklere

KLARE FOR ELBILFERIE: Fra venstre Robert Lind, Eddie Ingebrigtsen og Sondre (7) er spente på hva som møter dem underveis på sin første langtur med sin nyinnkjøpte Polestar 2. Foto: Privat

Eddie Ingebrigtsen blir svett av å høre «proffene» snakke om elbil og lading. For ham er det «helt gresk». Nå vil han dele egne erfaringer når familen legger ut på langtur for første gang.

Mandag setter Eddie Ingebrigtsen (37) seg i bilen sammen med samboeren Robert Lind (34), sønnen Sondre (7) og hunden Bobbie (6). Fronten på familens relativt nyinnkjøpte Polestar 2 rettes nordover

– Vi skal på ferie. Robert er fra Pajala i Nord-Sverige, og familien hans bor der, forklarer Ingebrigtsen.

Han er spent på hva som møter dem underveis. For selv om familien ikke er uvant med å ferdes i elbil, er det første gang den legger ut på langtur. Fra hjemmet i Oslo til Pajala er det rundt 140 mil.

– Vi har hørt og lest mange skrekkscenarioer rundt Sveriges ladeinfrastruktur. I Norge, og spesielt i Oslo, er vi godt vant, og lading er veldig sjelden et problem. Derfor syntes vi det kunne være interessant å kjøre rett inn i Sverige, og nordover mot Pajala med elbil, sier Ingebrigtsen.

Begynte med e-Golf

Planen er å krysse grensen ved Kongsvinger og ta seg nordover gjennom Sverige. Først til Sundsvall, der familen har bestilt overnatting, og videre neste dag via Umeå, Piteå og Luleå til Pajala.

Målet er å klare seg med én overnatting på turen oppover.

Inntrykk og erfaringer fra turen vil bli delt med elbil.no’s lesere og følgere på sosiale medier de neste ukene.

NESTEN 140 MIL: Dette er ruta Eddie Ingebrigtsen og familienplanlegger å ta nordover. Skjermdump fra Google

Familien har kjørt elbil i tre år.

– Først hadde vi en e-Golf som vi har vært veldig fornøyd med. Den har turet og gått, men den har jo begrenset med rekkevidde. I vinter kjøpte vi en Polestar 2 med Performance-pakke, og den har jo vesentlig bedre rekkevidde enn Golfen, sier Ingebrigtsen.

KLARE FOR TUR: Robert Lind (til venstre) og Eddie Ingebrigtsen. Sønnen Sondre (7) holder stemningen på topp fra baksetet. Foto: Privat

Glade «amatører» på tur

Valget falt på Polestar først og fremst fordi familien synes det er en kul bil.

– I og med at det er en «Volvo», er den også trygg. Det er viktig for oss.

Selv om samboerparet har hatt elbil i flere år, betegner de seg som amatører.

– Vi vet hvordan vi lader bilen, men når det er snakk om kWt og forbruk og så videre, er vi helt blanke. Det er som om at det er et eget språk, og det er for meg helt gresk. Jeg aner ikke hvor mye bilen «bruker på mila», og jeg aner ikke hva forskjellen mellom den ene og den andre laderen er, sier Ingebrigtsen.

– Jeg vet at det er hurtigladere, hvilket er topp, også har vi en sånn treg lader hjemme. Nå har jeg lest at Tesla har åpnet opp for at «vanlige» elbiler kan bruke deres ladenettverk. Men jeg aner jo ikke hvordan vi kan bruke dem. Funker brikka der?

«Brikka» han sikter til, er Elbilforeningens blå ladebrikke, som blir familiens fremste verktøy på ferieturen. (Og nei, den virker ikke på Teslas superladere. For å bruke dem, må man laste ned og registrere seg i Teslas egen app).

Forberedt på rekkeviddeangst

– Hvilke utfordringer regner dere med å bli stilt overfor underveis?

– Jeg regner med at vi kommer til å oppleve at det er ladere som ikke fungerer, eller som ikke aksepterer vår brikke, eller vårt kredittkort. Også tror jeg nok at vi kommer til å bli rammet av rekkeviddeangst – en angst vi egentlig ikke har kjent så mye på tidligere, men har hørt mye om.

– Planlegger dere ruta ut fra hvor det finnes ladetilbud?

– Vi er blitt tipset om appen ABRP, og planlegger ruten ved hjelp av den. Så ja, vi planlegger ruten etter hvor det er opplyst at det finns ladere.

Vi skynder oss å legge til at turen også kan planlegges i Elbilappen eller med Elbilforeningens egen ruteplanlegger. Begge steder finner du ladekart og forslag til ladestopp underveis.

Vil bruke et språk folk forstår

Ingebrigtsen ønsker å dele erfaringene fra turen fordi han tror det er mange som er i samme situasjon.

– Vi eier en elbil, tipp topp, men kan ikke så mye mer. Man blir jo helt svett av å høre de «proffe» prate på diverse forum. Jeg skulle ønske alt var mye enklere, sier han.

– Å ha elbil og bruke elbilen, skal være lett. Men jeg opplever at det er en elbilelite som dominerer det offentlige ordskiftet. Det er supert å lese om andre folks erfaringer, men det er utfordrende når de bruker begreper som jeg ikke forstår, sier Ingebrigtsen, og legger til:

– Jeg tror det er mange som er som oss, og det hadde vært fint å kunne få testet dette – lært mer om hva alt betyr – og ikke minst dele våre erfaringer på et språk flere forstår.

Vi ønsker god tur! Familens opplevelser og erfaringer undeveis vil bli delt på Elbilforeningens kontoer på Facebook/Instagram og her på Elbil.no etterhvert.