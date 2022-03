Norske Buddy tråkker videre som elektrisk tohjuling: Slik er de nye elsyklene fra Buddy Bike

Buddy Bike X1 har fått mye oppmerksomhet for innovative løsninger og friskt design. Fremover er det planlagt en rekke modeller basert på samme teknologi.

– Hvorfor skal vi ikke produsere elsykler i Norge, spurte daglig leder Jan Petter Skram i Buddy Bike.

Så satte han i gang. Elbilveteranen har hele veien vært overbevist om at fremtidens mobilitetsløsninger er elektriske.

Og da suksessen uteble på fire hjul for norske Buddy, hoppet Skram over til tohjulinger.

Gjennom de siste årene har han jobbet for å skape en optimal elsykkel i samarbeid med Eker Design.

Det foreløpige resultatet er nå klart for lansering i form av Buddy X1. Dette er en særegen elsykkel, som skiller seg ut i den etterhvert anseelige mengden av konkurrenter på markedene i Norge og internasjonalt.

FØRST UT: Buddy X1.

Rammen sprøytestøpes i et kombinert karbon/komposittmateriale, som ved siden av å gi en meget stiv og sterk konstruksjon, er mindre energikrevende enn tradisjonell sveising.

Materialene er dessuten 100 prosent resirkulerbare, hvilket innebærer at rammen kan pulveriseres og brukes på nytt. Det er også innført et returpantesystem.

En annen særegenhet med rammen er at motorhuset i kranken enkelt kan tilpasses forskjellige motorprodusenter ved hjelp av en adapterløsning.

Kraftig motor og fikse detaljer

De rimeligste utgavene av Buddy X1 kommer med motorer fra Bafang og Bosch, mens toppmodellen til rundt 60.000 kroner er utstyrt med en svært kraftig motor fra tyske Sachs. Denne har et dreiemoment på hele 112 Nm, som sørger for fin fart selv i bratte motbakker.

Til nå er denne motoren kun brukt på store lastesykler, som Radkutsche.

Bremsene er av typen Shimano XT, kjent for god bremsekraft og høy driftssikkerhet.

X-FAKTOR: Tor Einar Hanssen, teknisk sjef i Buddy Electric, viser frem Buddy Bikes X1-modell. Buddy Electric eier Buddy Bike, men holder på med andre ting i tillegg.

X1 har dessuten flere smarte løsninger, som demping i setepinne og styrestem. Deler av rammen har dessuten et refleksbelegg som sikrer synlighet i mørket.

Prisen spenner fra 34.900 til 69.000 kroner, avhengig av motor utstyrsnivå. Det er mulig å reservere sykkel via hjemmesiden nå, men regn med litt ventetid.

Interessen er nemlig høy, og det norske markedet vil bare tilgodeses med rundt 250 sykler i år, ifølge Buddy Electric.

Lisensavtale senker kostnadene

Rammene er utformet av industridesigner Bård Eker, som blant annet er kjent for å ha designet supersportsbiler for svenske Koenigsegg.

Målet har hele tiden vært å lage en sykkel for begge kjønn – verken særlig feminin eller særlig maskulin.

Det har de klart. Med et lavt innsteg, men med rette vinkler, gir dette en elsykkel med en triangelramme som oppleves som solid og gjenkjennbar i en tid hvor elsyklene på mange måter bli likere og likere.

Buddy har inngått en lisensavtale som innebærer at rammene kan brukes av andre. Dette skal bidra til høyere volum og lavere kostnader.

Selve støpeprosessen går svært raskt, slik at produksjonskapasiteten er høy. Buddy sier de kan produsere 100.000 rammer i året.

Innvendig gir og reimdrift gir mindre vedlikehold

Sykkelen kommer med valgfri girløsning, enten vanlig utvendig gir fra Shimano, eller lukket innvendig girsystem fra norske Kindernay eller tyske Rohloff.

Den norske nyvinningen Kindernay vant forøvrig pris under fjorårets Eurobike for sin girløsning. Kombinert med reimdrift gir dette en driftssikker løsning som krever vesentlig mindre vedlikehold.

– Mange er klar over at reimdrift er mer egnet for norske forhold. Samtidig vil jeg understreke at når vi har en så stiv ramme som vi har skapt, så kan vi i tillegg love vesentlig mindre slitasje enn tilsvarende reimdrift på andre elsykler. Årsaken er at rammen er så stiv at muligheten for å trekke skjevt blir mindre, poengterer Petter Skram.

Innvendig gir og reimdrift gir dessuten lavere vedlikeholdsbehov enn tradisjonelle løsninger med kjede og utvendig girsystem.

Også som speed-pedelec

Kombinasjonen av stiv ramme og kraftig motor gjør at Buddy Bike X1 også enkelt kan leveres som speed-pedelec, det vil si en elsykkel som kan gå i opptil 45 kilometer i timen.

Forutsetningen her er at sykkelen registreres og ikke brukes på gang- og sykkelveier.

Dette er en elsykkeltype som er mer vanlig på kontinentet. I land som Nederland og Danmark er kan de lovlig brukes på sykkelveier. Dette har ikke ført til flere skader eller ulykker, slik mange fryktet.

Dette har vi i vente

Buddy Bike X1 er forøvrig bare starten på det som kan utvikle seg til et lite norsk elsykkeleventyr.

For Buddy-sjef Skram og hans kolleger har, i samarbeid med Eker Design, planer om å rulle ut flere modeller basert på den samme teknologien som X1. Dette er noe av det vi har i vente:

X2: Denne får enda lavere innsteg og en mer oppreist sittestilling – kjent som damesykkel fra gammelt av.

X3 Family: Dette er elsykkelens svar på stasjonsvogna. Her er det plass til både to og tre små, pluss bagasje. Denne kan også utstyres med solcellepanel i baktriangelet for lading av batteriet underveis.

X4 Family: Den gode, gamle lastesykkelen, som også kan frakte et barn eller to.

X5: Dette er en fulldempet terrengsykkel, beregnet til bruk i tøffere terreng. Denne modelltypen blir stadig mer populær blant mosjonister som vil ha hjelp oppover før de koser seg på tur ned igjen.

– De to første modellene vil være sX1 og X3 Family. De andre konseptene vil bli realisert lenger frem i tid, sier Skram.

– Bærekraft i alle ledd

Den norske sykkelprodusenten tok tidlig et klart miljøstandpunkt og ble allerede i 2019 sertifisert som Miljøfyrtårn.

– Vi skal være den første elsykkelprodusenten som gjennomfører bærekraft i alle ledd, sier Skram.

Det har gjort at hele produksjonslinjen settes opp etter bærekraftsmål, og komponentene i elsykkelen kan resirkuleres.

I likhet med rammene, kommer også syklenes hjul fra Tyskland.

– Bærekraft betyr også mer bruk av kortreiste løsninger, som betyr mindre frakt fra Kina og fortrinnsvis mer produksjon lokalt eller i Europa. Det gir oss også mindre stress rundt lange og stadig mer usikre fraktveier, avslutter Skram.