Nasjonal kommunikasjonsmyndighet gir sikkerhetsråd rundt strømbrudd: Trekker frem elbil som alternativ strømkilde

STRØMBANK: Mange nyere elbiler kan brukes som strømbank. Nå oppfordrer Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) alle til å sørge for å ha nok strøm på elbilen sin som et føre-var-tiltak med tanke på strømbrudd. Bildet over er tatt i forbindelse med at elbil.no brukte en elbil som strømkilde for campingvogna da vi overnattet på vidda i fjor. Foto: Jamieson Pothecary / elbil.no

Det er lurt å forberede seg på at strømmen kan gå, skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) – og peker på elbil som en mulig strømkilde ved strømbrudd.

Uvær har i tur og uorden herjet Norge på nyåret, og de vanskelige værforholdene har blant annet ført til strømbrudd flere steder i landet.

I en fersk pressemelding kommer Nkom nå med flere råd om hva folk bør gjøre for å være best mulig forberedt på et strømbrudd.

– Forbered deg på strømstans gjennom å sørge for å lade opp mobiltelefoner, datamaskiner, powerbanker og elbiler, sier sikkerhetsdirektør Svein Scheie i Nkom.

– Da har du alternative strømkilder hvis det skulle oppstå et strømbrudd, fortsetter han.

Det er usikkert om han da tenker på elbilen som kun en ubetydelig strømkilde man kan oppsøke for å lade opp mobiltelefonen, eller om han snakker om elbilen som en strømbank i større skala, altså det som er kjent som V2L.

Ved denne teknologien kan man bruke elbiler til å forsyne hus eller hytte med strøm fra batteriet ved hjelp av V2L-teknologien som stadig flere nyere elbiler har – men vi kan kanskje anta de tenker på begge deler.

Fakta: Elbil som strømkilde Ofte omtalt som Vehicle to load (V2L) på engelsk. Altså bil som strømkilde eller batteribank på hjul, på greit norsk.

Med en adapter konverteres ladeporten til et strømuttak (kalt schuko, en teknologi som faktisk har 100-årsjubileum på julaften).

Enkelte bilmodeller har separat strømuttak som ikke krever adapter.

Strømstyrken varierer fra 2,2-3,6 kW/230-240V.

Enkelte biler kan også brukes til å nødlade en annen elbil.

