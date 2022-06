Ford-sjef Jim Farley inspirert av Tesla: Venter enorme endringer i bilindustrien

BEREDT. Ford-sjef Jim Farley tror de kinesiske produsentene vil lede an i en stor priskrig mellom bilprodusentene i årene fremover.

De neste tre-fire årene vil stake ut kursen for fremtiden, skal vi tro Ford-sjef Jim Farley, som følger nøye med på hva Tesla gjør.

Ford har hatt en strategi om å elektrifisere de mest populære modellene sine først. Mustang Mach-E er allerede en brukbar suksess, også her hjemme, og snart kommer den elektriske versjonen av verdens mest solgte pick-up, Ford F-150, som i elektrisk drakt kledelig nok har fått tilleggsbenevnelsen Lightning.

Ford-sjef Jim Farley er sikker på at bilindustrien står foran enorme omveltninger i årene som kommer. I et livestreamet foredrag under storbanken Bernsteins store strategikonferanse i New York onsdag, var dette noen av hovedpoengene hans:

Bilindustrien skal gjennom store konsolideringer og enorme endringer. Bransjen vil dominert av noen få, store vinnere, og mange vil falle fra.

De kinesiske produsentene vil spille en større og viktigere rolle. Farley mener de er sterkt undervurdert og at potensialet er enormt. – Foreløpig har de ikke vært interessert i å eksportere til andre land enn Norge, sa han.

Konsolideringene vil skje via oppkjøp, ikke samarbeid gjennom joint ventures. – Partnerskap er vanskelig. I vår 118 år lange historie har vi bare hatt ett som er vellykket, sa Farley, og trakk frem samarbeidet med Otosan i Tyrkia.

Bilbransjen står foran en stor priskrig. Den har allerede startet i Kina, ifølge Farley, og viste til at det er mulig å kjøpe seg en varebil for 8000 dollar (cirka 75.000 kroner) i landet.

Største mulighet siden T-Forden

Farley fortalte under foredraget at han har klart for seg hva som må til for å henge med i årene kommer og at han samtidig ser stort fortjenestepotensial.

– Jeg mener dette er den mest spennende muligheten til å skaffe seg inntekter i vår industri siden T-Forden. Jeg tror virkelig det, understreket han,

Ford-sjefen legger ikke skjul på at han er imponert over hva Elon Musk har fått til med Tesla.

– Da tallene for andre kvartal i fjor kom, endret det min verden totalt. Det var en høytidsdag. Det var som om englene sang, sa Farley, før han fortsatte:

– Det var bekreftelsen på at det er mulig å tjene store penger på elektriske kjøretøy.

Tesla banket alle forventninger i kvartalet han sikter til, med en omsetning på nesten 12 milliarder dollar og en fortjeneste på 1,45 dollar per aksje.

– Teslas magi ligger i kapitalbegrensningen. De hadde ikke penger, og gjorde ting vi er for late til å gjøre, sa han.

Fast pris og onlinesalg

Farley penkte blant annet at Teslas salg og distribusjon foregår uten bruk av fysiske butikker og tradisjonell markedsføring. Ford anslår at deres distribusjonskostnad per solgte bil liggerrundt 2000 dollar (snaut 20.000 kroner) høyere enn Tesla.

Farley var klar på at kundene kommer til å ønske seg personlig oppfølging også i fremtiden, men at søkelyset vil være på service og ikke salg. Han viste i den forbindele til Norge, der Tesla, i motsetning til USA, har fysisk tilstedeværelse fordi kundene ønsker mer sercvice.

Han var klar på at Ford i tiden fremover vil følge i Teslas spor.

– Vi må over til faste priser som ikke kan forhandles og vi må gå 100 prosent online. Produktene skal direkte til kundene der de er, fastslo han.

Da har vi mulighet til å bruke vår fysiske tilstedeværelse til å utkonkurrere de andre. Jeg tror våre forhandlere kan gjøre det, men standardene vi må overholde blir brutale og veldig annerledes enn de er i dag, fortsatte Ford-sjefen.

Super Bowl annonse? – Selg aksjene

Farley fortalte at Ford vil tenke nytt på hvordan alt blir gjort og har blitt gjort, etter å sett at markedsføringen av Mustang Mach-E måtte trekkes fordi de bilen var utsolgt i to år.

– Vår modell er ødelagt. Vi bruker 600-700 dollar per bil på å markedsføre den og ingenting for å beholde kunden når garantien utløper. Dette er et problem fordi delesalg historisk har vært svært lønnsomt. Nå klarer vi bare å få ti-tyve prosent av kundene til å komme tilbake til oss.

Ford-sjefen fortalte at han tror nøkkelen er å bygge lojale kundeforhold gjennom gode ettermarkedsløsninger fremfor å lage Super Bowl-kampanjer, og sendte med det et stikk i retning konkurrentene GM, BMW og Polestar, som alle hadde store kampanjer i forbindelse med finalen tidligere i år.

– Hvis du noen gang ser Ford gjøre en Super Bowl-annonse for våre elbiler, er det bare å selge aksjene dine, sa han til investorene som hørte på.

Frisk satsing

I mars ble det kjent at Ford skiller ut elbilvirksomheten i en egen divisjon, kalt Ford Model e, mens forbrenningsbilene skal håndteres via Ford Blue Division.

Samtidig ble det kjent at bilbiganten legger drøyt 400 milliarder kroner i potten på veien mot en helelektrisk fremtid.

Målet er å selge 600.000 biler i året innen 2026. Ved siden av Mustang Mach-E, kommer det tilsammen åtte nye person- og varebilmodeller fra Ford de neste par årene.